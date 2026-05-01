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आखिर लैंड सीलिंग एक्ट में इस खास छूट का हकदार हो ही गया डेरा ब्यास, जानिए हिमाचल की जमीन पर धार्मिक संस्थाओं को कैसे मिलेगा लाभ?

यह मामला राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास (डेरा ब्यास) से जुड़ा है. डेरा ब्यास ने प्रदेश सरकार से जमीन ट्रांसफर करने के लिए अनुमति मांगी थी.

HIMACHAL LAND CEILING ACT
हिमाचल में धार्मिक डेरे को लैंड सीलिंग एक्ट में मिली छूट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:45 PM IST

6 Min Read
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रजनीश शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: देश-विदेश में आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए विख्यात पंजाब के अमृतसर के डेरा ब्यास को हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन ट्रांसफर की छूट मिल गई है. इस बारे में हिमाचल विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार ने एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया था. सदन से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति भवन से इसे अनुमति मिली और अब ये संशोधन कानून बन गया है. इस कानून के अनुसार राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास (प्रचलित नाम डेरा ब्यास) अब हिमाचल में अपनी जमीन के एक हिस्से को ट्रांसफर कर सकेगा.

दरअसल, डेरा ब्यास हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के भोटा नामक स्थान पर एक धर्मार्थ अस्पताल संचालित कर रहा है. इस अस्पताल की जमीन राधास्वामी सत्संग डेरा ब्यास सोसायटी के नाम है. सोसायटी इस जमीन को अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी के नाम ट्रांसफर करना चाहती थी. जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधान आड़े आ रहे थे. संस्था ने इसके लिए सरकार को आग्रह किया. साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि जमीन ट्रांसफर नहीं की जाती है तो भोटा का चैरिटेबल अस्पताल बंद कर दिया जाएगा. फिर राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 को विधानसभा के विंटर सेशन में एक बिल लाया और एक्ट में संशोधन किया. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और फिर ये कानून बन गया है. ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि लैंड सीलिंग एक्ट है क्या और किन संस्थाओं को इसमें छूट मिली है और इस संशोधन का आगे क्या प्रभाव होगा?

Bhota Charitable Hospital
हमीरपुर में स्थित भोटा चैरिटेबल अस्पताल (@RSSBOfficial)

क्या है लैंड सीलिंग एक्ट, क्यों पड़ी थी जरूरत?

हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और फिर 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. हिमाचल की नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण है और अधिकांशतः कृषि-बागवानी पर निर्भर है. ऐसे में हिमाचल में जमीन की सीमित उपलब्धता है. राज्य की जमीन का यहीं की जनता के हित में इस्तेमाल हो, इसके लिए हिमाचल निर्माता व राज्य के पहले सीएम डॉ. वाईएस परमार ने लैंड टेनेंसी एक्ट लागू किया था. बाहर के धन्ना सेठ यहां की जमीन को बड़ी मात्रा में न खरीद सकें, इसके लिए जमीन रखने की सीमा तय की गई है. यानी लैंड रखने पर सीलिंग लगाई गई है. हिमाचल प्रदेश में सीलिंग ऑन होल्डिंग्स ऑफ लैंड एक्ट 28 जुलाई 1973 से प्रभावी माना गया है. इसे बाद में 22 जनवरी 1974 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया.

Himachal Former CM Dr. YS Parmar
हिमाचल निर्माता व राज्य के पहले सीएम डॉ. वाईएस परमार (FILE@ETVBHARAT)

हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट यह कहता है कि साल में दो फसल देने वाली सिंचाई योग्य भूमि कोई भी व्यक्ति दस एकड़ से अधिक नहीं रख सकता है. इसी प्रकार साल में एक बार फसल देने वाली सिंचाई के योग्य जमीन 15 एकड़ तक रखी जा सकती है. यानी इसकी सीमा 15 एकड़ है. वहीं, जनजातीय इलाकों में लैंड की सीलिंग 70 एकड़ है. इससे अधिक भूमि कोई रख नहीं सकता. यदि कोई धार्मिक संस्था है और उसे राज्य सरकार की तरफ से कृषक का दर्जा मिला हुआ है तो वह सीलिंग से बाहर है. यानी उन संस्थाओं के लिए जमीन रखने की कोई सीमा नहीं है.

Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment Bill) 2024
हिमाचल सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट बिल) 2024 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी (Amendment Bill)

हिमाचल में राधास्वामी सत्संग ब्यास को धार्मिक संस्था के तौर पर कृषक का दर्जा प्राप्त है. दिलचस्प बात है कि सिर्फ डेरा ब्यास ही इस सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर है. हिमाचल प्रदेश में स्व. वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2014 में राधास्वामी सत्संग ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर किया था. हालांकि वीरभद्र सिंह सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने एक राइडर लगा दिया था कि डेरा ब्यास अपने नाम की सरप्लस जमीन को न तो बेच सकता है, न ही उसका हस्तांतरण कर सकता है. यही नहीं, उस जमीन को लीज या गिफ्ट डीड भी नहीं किया जा सकता.

Radha Soami Satsang Beas
राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास (डेरा ब्यास) (ETV BHARAT)

डेरा ब्यास ने मांगी थी अनुमति

दरअसल, हमीरपुर के भोटा चैरिटेबल अस्पताल का संचालन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी करती है, जबकि जमीन का मालिकाना हक राधास्वामी सत्संग सोसायटी ब्यास के नाम है. सोसायटी चाहती थी कि जमीन भी उसी संस्था के नाम हो जो अस्पताल चला रही है. मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट में बदलाव जरूरी था. चूंकि यह एक्ट जमीन से जुड़ा है और भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित है, इसलिए इसमें संशोधन के लिए विधानसभा में बिल लाना आवश्यक था. यह बिल 2024 के विंटर सेशन में लाकर पास किया गया, जो अब कानून बन गया है. पहले यह शर्त थी कि संस्था जमीन को न बेच सकती है, न ट्रांसफर, न गिफ्ट डीड या मॉर्गेज कर सकती है. अब एक्ट के सेक्शन पांच में संशोधन के बाद सीमित दायरे में जमीन ट्रांसफर संभव हो गया है.

हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग में प्रभावशाली पद से रिटायर हुए राकेश मेहता के अनुसार, "यह संशोधन एक्ट की मूल भावना के खिलाफ माना जा सकता है. इस कानून का उद्देश्य सीमित जमीन वाले राज्य में भूमि का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना था, लेकिन अब अन्य संस्थाएं भी इसी तरह की छूट की मांग कर सकती हैं."

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार बलदेव शर्मा का मानना है कि इस संशोधन से कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे दान में मिली जमीन पर बिना दानदाता की सहमति के फैसला कैसे लिया जा सकता है. उन्होंने इसे एक ऐसा कदम बताया जो भविष्य में अन्य संस्थाओं के लिए भी रास्ता खोल सकता है.

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि यह संशोधन दबाव में लिया गया फैसला लगता है. हालांकि अस्पताल से लोगों को सुविधा मिलती है, लेकिन ऐसे कानूनों में बदलाव से पहले दीर्घकालीन प्रभावों का आकलन जरूरी है. उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि इस छूट का भविष्य में दुरुपयोग न हो.

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