क्या है एम्प्लॉय एनरोलमेंट योजना? जिससे वॉलेंट्री EPF कवरेज को मिलेगा बढ़ावा
एम्प्लॉय एनरोलमेंट योजना नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और एनरोल करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है.
Published : November 5, 2025 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और वॉलेंट्री कंप्लायंस को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 शुरू की है. इस योजना का आधिकारिक अनावरण केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया.
एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025, नियोक्ताओं के लिए एक आसान कंप्लायंस मैकेनिज्म प्रदान करने और उन सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो पहले कवरेज से बाहर रह गए थे. यह योजना नवंबर 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक ओपन रहेगी, जिससे भारत भर के प्रतिष्ठानों को अपने पिछले कंप्लायंस को रेगुलर करने और अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमुश्त अवसर मिलेगा.
नई योजना क्या ऑफर करती है?
यह योजना नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और एनरोल करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत थे, लेकिन ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे. नियोक्ता अब ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से सरल दस्तावेज़ीकरण और कम दंड के साथ रजिस्टर कर सकते हैं.
एक बड़ी राहत के रूप में अगर कर्मचारी का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, तो घोषित अवधि के लिए उसे माफ कर दिया जाएगा. नियोक्ताओं को केवल अपना हिस्सा धारा 7Q के तहत ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और प्रति प्रतिष्ठान 100 रुपये का मामूली दंडात्मक क्षति शुल्क जमा करना होगा, जिसे तीनों ईपीएफ योजनाओं में अनुपालन माना जाएगा.
इस कदम से नियोक्ताओं—खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों के नियोक्ताओं—को भारी जुर्माने या मुकदमेबाजी के डर के बिना स्वेच्छा से आगे आकर अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से कार्यबल के औपचारिकीकरण में तेज़ी आएगी और भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा.
कंप्लायंस और व्यापक समावेशन
उल्लेखनीय है कि ईपीएस-1995 की धारा 7ए, पैरा 26बी, या पैरा 8 के तहत वर्तमान में जांच या मुकदमे के अधीन प्रतिष्ठान भी इस योजना में भाग लेने के पात्र रहेंगे, जिसमें डैमेज कैप 100 रुपये होगा. ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक अनुपालन का विकल्प चुनने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जिससे एक पारदर्शी और दंडात्मक ढांचा सुनिश्चित होगा.
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के श्रमिकों को कवर करने वाली एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का सप्लीमेंट है. यह कर्मचारी अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यवसाय को आसान बनाने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
EPFO 3.0 और हालिया सुधार
इस योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2025 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अप्रूवल हालिया डिजिटल और प्रक्रियात्मक सुधारों की एक सीरीज के बाद हुआ है, जिसमें अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 का रोलआउट भी शामिल है. एडवांस सिस्टम कोर बैंकिंग, क्लाउड-बेस्ड तकनीक और एपीआई-संचालित मॉड्यूल को इंटिग्रेट करेगी ताकि 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए तेज दावा निपटान, तत्काल निकासी और बहुभाषी स्व-सेवा संभव हो सके.
ईपीएफओ ने निकासी नियमों को भी सरल बनाया है—13 कैटेगरी को तीन कैटेगरियों में मिला दिया है. आवश्यक आवश्यकताएं, आवास और विशेष परिस्थितियां—और नियोक्ताओं को विलंबित पीएफ बकाया पर पुराने विवादों को कम दंड के साथ निपटाने में मदद करने के लिए 'विश्वास योजना' शुरू की है.
इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों को घर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLCs) जमा करने की अनुमति देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ साझेदारी की है और निवेश एफिशिएंसी और रिटर्न बढ़ाने के लिए चार पेशेवर फंड मैनेजर नियुक्त किए हैं.
लॉन्गटर्म बचत को बढ़ावा देने के लिए संगठन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि पीएफ शेष का 25 प्रतिशत न्यूनतम आरक्षित निधि के रूप में रखा जाए, जिससे सदस्यों को वर्तमान 8.25 फीसदी वार्षिक ब्याज दर और चक्रवृद्धि वृद्धि का लाभ मिल सके.
