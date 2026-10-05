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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए, जानें क्या है पूरा मामला

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. खबर के मुताबिक यह विजिलेंस जांच राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव के तौर पर ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों से जुड़ी हैं.

यह मामला मलेशिया के एक प्रोजेक्ट मैनेजर के दो दशक पुराने सुसाइड केस से जुड़ी है. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश की विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर रही हैं. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) से जुड़े आरोपों के आधार पर जांच की घोषणा की. केएसटीपी अवसंरचना पहल की शुरुआत 2002 में एके एंटनी की सरकार में हुई थी, जो उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉ. एम. के. मुनीर के विजन से प्रेरित थी. वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से समर्थित इस परियोजना का मकसद केरल के स्टेट रोड नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से अपग्रेड करना, पीडब्ल्यूडी को मजबूत करना और विभाग के लोगों को आधुनिक ट्रेनिंग देना था. मौजूदा विवाद की जड़ 2006 में ली सी बीन की आत्महत्या से है, जो एक मलेशियाई नागरिक थे. वह पाटी-बेल (PATI-BEL) के प्रोजेक्ट मैनेजर थे. पाटी-बेल मलेशियाई कंसोर्टियम को तिरुवनंतपुरम से अंगमाली तक मेन सेंट्रल रोड को फिर से बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. कथित सुसाइड नोट में, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर परेशान करने, रिश्वत मांगने और सरकारी देरी के आरोप लगाए गए थे. जिसमें उस समय पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे ज्ञानेश कुमार का नाम भी लिया गया था. केएसटीपी परियोजना के लिए कुल खर्च 336 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,612 करोड़ रुपये) था, जिसमें वर्ल्ड बैंक का 1,224 करोड़ रुपये का लोन और राज्य सरकार का 388 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट शामिल था. इस पहल का मकसद उच्च गुणवत्ता वाले, सुरक्षित राज्य राजमार्ग और प्राइमरी सड़कें बनाना था, साथ ही समय-समय पर रखरखाव मॉडल बनाना था. फेज एक के तहत परियोजना में 255 किलोमीटर की खास क्षेत्रीय सड़कों को चौड़ा और अपग्रेड करने के साथ-साथ 100 किलोमीटर के इनलैंड वॉटरवे और फीडर कैनाल बनाने का प्लान था. फेज दो में शुरू में 324 किलोमीटर स्टेट हाईवे बनाने का टारगेट था, जिसे बाद में बढ़ाकर 367 किलोमीटर कर दिया गया.