ETV Bharat / bharat

क्या है सुपर अलनीनो या गॉडजिला अलनीनो, जानिए कैसे मानसून और जलवायु संकट पर डाल रहा खतरनाक असर

जवाब: गॉडजिला अलनीनो का मतलब है, एक बहुत ही बड़ा व्यापक प्रभाव वाला प्राकृतिक असर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1876 से 1878 के बीच अलनीनो आया था. तब हमारे पास पापुलेशन भी कम थी. उसके बावजूद विश्व में करोड़ों लोग मारे गए थे. भारत में भी लाखों करोड़ों की संख्या में भूख और बीमारी से मौतें हुई थी. लेकिन अब हमारी पापुलेशन भी ज्यादा हो गई है.

जवाब: यह एक प्राकृतिक घटना है, अमूमन यह घटना 2 साल से 7 साल के बीच में होती है. अलनीनो विश्व के मौसम को गर्म कर देता है. इसे ब्रदर कहा जाता है, इसके ऑपोजिट इसकी सिस्टर का नाम ला नीना है जो विश्व के तापमान को ठंडा करता है. इस प्रकार का जो सुपर अलनीनो है, वह सन 1876 से 1878 के बीच में आया था. उसके बाद में अभी इसके पहले भी सुपर अलनीनो आए हैं. अलनीनो के जो इवेंट्स हैं, 2 से 7 साल के मध्य में रिपीट करते रहते हैं. साल 2023-24 के बाद में 2 साल के बाद में अभी 2026 - 27 में अलनीनो आ गया तो यह एक पावरफुल अलनीनो की घटना होगी. सवाल: गॉडजिला अलनीनो क्या होता है और यह कितना असर डालेगा ?

जवाब: देखिए इस साल अलनीनो एक्टिव है. पानी हमारे यहां पर गिरेगा या नहीं गिरेगा इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. अलनीनो व्यापक रूप से कहीं पानी गिराएगा, बहुत ज्यादा पानी गिराएगा, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी. कहीं सूखा पड़ेगा तो सूखे जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी. आंधी तूफान की गति अलनीनो बढ़ा देगा. इस प्रकार से जो है मौसमी अव्यवस्था है वो पैदा कर देगा. यह अलनीनो जो है साल 2026- 27 का बहुत ही सुपर अलनीनो माना जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इसका निक नेम गॉडजिला अलनीनो दिया है, आप कह सकते हैं कि हम एक गॉडजिला को फेस कर रहे हैं. सवाल: यह अलनीनो कितना घातक या फिर कितना खतरनाक हो सकता है ?

नितिन कहते हैं कि मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहरों में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना होगा. क्रांकिट के कार्य बंद किया जाना चाहिए, कॉलोनी या फिर सड़क किनारे सड़कों के बाजू में शोल्डर पर कंक्रीट की गई है या पेवर लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि वह गर्मी ना सोख सकें, वहां पर वाटर चार्ज हो सके. यह कार्य यूरोप के कई स्थानीय निकाय में जा रहा है. सवाल: अभी तक जो मानसून छत्तीसगढ़ में पहुंच जाना चाहिए था, वो अबतक नहीं आया है, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं ?

पर्यावरणविद नितिन बताते हैं कि प्रत्येक खुली सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर पुराने निर्माण को तोड़कर नया बनाने की प्लानिंग की जा रही है. जैसे की बीटीआई परिसर, शांति नगर, भैंसथान जैसे जगह, इन जगहों पर हमें व्यापक वृक्षारोपण अर्थात तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाने होंगे, जिससे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप होगा. इससे शहर का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है.

पर्यावरणविद नितिन सिंघवी कहते हैं, ''क्रांकिट और लोहे की बनी बिल्डिंग के साथ ही काली डामर वाली सड़क दिन भर गर्मी सोखती है. रात के समय यह गर्मी वापस छोड़ती है. इसे अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट कहा जाता है. वर्तमान में रायपुर शहर अर्बन हीट आईलैंड बन चुका है. इसे कम करने के लिए हमें अर्बन फॉरेस्ट चाहिए. रायपुर शहर में ऐसे लगभग 100 अर्बन फॉरेस्ट चाहिए.''

इस तरह के हालात सन 1976 -78 में हुए थे. जिसमें भारत के साथ ही पूरे विश्व के लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे. साल 2026 - 27 में सुपर अलनीनो जैसी घटना फिर होने वाली है. मानसून में हो रही देरी, सुपर अलनीनो का प्रभाव, जलवायु संकट और खेती किसानी पर इसका क्या असर पड़ेगा. इन बड़े मुद्दों पर ईटीवी भारत से पर्यावरणविद नितिन सिंघवी ने खास बातचीत की.

रायपुर: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन अबतक छत्तीसगढ़ में मानसून नहीं पहुंचा है. मानसून के आने में हो रही देरी जलवायु संकट के साथ ही सुपर अलनीनो भी एक बड़ा कारण है, जिसका असर भारत के साथ ही पूरे विश्व पर पड़ रहा है. वैज्ञानिकों ने सुपर अलनीनो का निक नेम गॉडजिल्ला अलनीनो दिया है, जो एक पावरफुल और शक्तिशाली घटना है.

पूरे विश्व में गॉडजिला अलनीनो का असर देखने को मिल सकता है, भारत विशेष रूप से प्रभावित होने वाला देश रहेगा. भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी को खाद संकट और पानी के संकट से जूझना पड़ेगा. तूफान बाढ़ और जिन शहरों में अचानक पानी गिरेगा तो आप देखेंगे की 5 से 10 फीट पानी भर गया है. क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है. इसलिए सभी दृष्टिकोण से पूरे विश्व में अफरा तफरी फैला देगा. इसलिए इसे गॉडजिला अलनीनो का निक नेम दिया गया है.





सवाल: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. बारिश के समय किसान धान की बुवाई का काम करते हैं. बारिश नहीं हो रही है तो प्रदेश के किसानों को क्या करना चाहिए ?

जवाब: देखिए हमको विज्ञान के सहारे ही रहना पड़ेगा. जो हमारा आईएमडी है, उसकी जो घोषणाएं रहती हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूं, जितने भी हमारे वैज्ञानिक अनुमान थे सब के सब फेल हो गए हैं, या फेल हो रहे हैं. ऐसी स्थिति में किसानों को जब तक कि हमको पूरा आईएमडी और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों द्वारा स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा. अन्यथा हमारे यहां खाद, बीज और यूरिया का नुकसान होगा.





सवाल: गरम समुद्र अलनीनो को कैसे प्रभावित करेगा ?

जवाब: अलनीनो एक प्राकृतिक समस्या है. हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा का पूरा छोड़ दिया है, हमने जितनी भी एनर्जी छोड़ी है उसका असर अब हमें दिखाई देगा. सन 1850 से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है. उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस जैसे गैसेस छोड़े गए हैं, उसका 90% ऊर्जा जो है वह हमारे समुद्रों ने ऑब्जर्व कर रखा है.

अलनीनो तो अपने आप एक प्राकृतिक इवेंट है. यह समुद्र को गर्म करता और ज्यादा बादल बनाता है. आप देखेंगे की ज्यादा बादल इन परिस्थितियों में बनते हैं. अलनीनो उन बादलों को ज्यादा देर तक होल्ड करता है. और जब यह पानी गिराएगा तो अफरा तफरी मचा देगा. जहां पानी गिरेगा वह बहुत ज्यादा बारिश होगी. अलनीनो का यही नेचर है. अकाल जैसी स्थिति निर्मित कर देगा. गर्म समुद्र जो है वह पूरी की पूरी गर्मी को बादल बनाकर छोड़ देगा. ऐसा भी नहीं है, यह सैकड़ों वर्ष तक चलेगा तो इस प्रकार से जो गॉडजिला अलनीनो है, ये जलवायु संकट के दौरान यहां आने वाले वर्षों में दशकों में बार-बार आएंगे. इस तरह से गर्म समुद्र अपना काम करता है.





सवाल: अलनीनो को लेकर क्या करना चाहिए या फिर आपने इसके लिए सरकार को क्या सुझाव दिए हैं ?

जवाब: अलनीनो पर्टिकुलर जलवायु संकट है और अलनीनो 2026 को लेकर मैंने सरकार को कई सुझाव दिए हैं. हमारी जो तैयारी है वह अचानक नहीं हो सकती. उसमें हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए. आप अभी देखेंगे की अलनीनो और जलवायु संकट के कारण से विशेष रूप से गर्मी और आद्रता दोनों बहुत बढ़ेगी. इसमें गर्मी और आर्द्रता का कांबिनेशन रहेगा तो हमारे शरीर के लिए जो कूलिंग मशीन है, जो पसीना निकालती है, वह हमारा पसीना ऑब्जर्व करना बंद कर देगी. यह एक घातक स्थिति पैदा करेगी. ऐसे में मैंने सुझाव दिया है कि ग्राम स्तर तक हमको सोलर से चलने वाले एयर कंडीशन लगे हुए कम्युनिटी हॉल चाहिए. जहां पर हमारी जो लेबर क्लास है, गरीब जनता है दिन के समय में आद्रता के समय में गर्मी के समय में आराम कर सके.

मैंने अलग से पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि जल भराव की स्थिति बन सकती है. मान लीजिए रायपुर शहर में 10 फीट पानी भर गया है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि पानी गिरने वाला है. ऐसे में उनकी तैयारी करके खाने-पीने का सामान, उचित व्यवस्था, मोबाइल चार्जर यह सब लेकर फर्स्ट फ्लोर में चले जाना चाहिए. जिनके पास में पावर बैंक है वह उसके साथ में चले जाएं, जिससे कि लोगों को संपर्क में रहने की सुविधा मिले. ऐसी स्थिति आती है तो एक बड़ी समस्या पैदा होगी. लंबी गर्मी और लंबी आद्रता के कारण से मच्छर बहुत बढ़ जाएंगे. हमारे यहां मच्छर बढ़ेंगे तो मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ जाएंगी. इसके लिए तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संचनालय को सुझाव के लिए पत्र मैंने लिखा है. अलनीनो पीरियड और जलवायु संकट के दौर में और भी जो बीमारियां हैं उसपर हमें ध्यान देना होगा.साफ पानी का बंदोबस्त और अन्न को दूषित होने से बचाने के उपाए करने होंगे.



सवाल: आपने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है ?



जवाब: स्पष्ट रूप से कहूं तो शासन के उच्च अधिकारी को मैंने पत्र लिखा था. जिसमें मैंने विभिन्न चीजों को लेकर बहुत ही डिटेल में बताया कि क्या-क्या होगा और क्या-क्या हो सकता है. इसको लेकर मैंने सुझाव भी दिए हैं. लेकिन मुझे पता लगा है कि मेरा पत्र स्वास्थ्य विभाग के पास चला गया है. मेरा पत्र स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दिए जाने से क्या होगा. हालात खराब होने पर जल भराव की स्थिति भी निर्मित होगी, किसानों की समस्या कैसे समाधान होगा इसपर कैसे ध्यान दिया जाएगा, पेयजल संकट भी खड़ा होगा. इन सबके लिए कोई हल नहीं निकाला गया है. मुझे आशा है कि शासन दोबारा इस मामले पर ध्यान देगी और उचित फैसला लेगी.

म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के प्रवीण कृष्ण जायसवाल, मलेशिया में दिखाएंगे दम

AI से भी एडवांस आएगा सिंथेटिक इंटेलिजेंस, छत्तीसगढ़ के गौरव तिवारी ने बनाया जेमेनाई GT सॉफ्टवेयर, INTERVIEW में दी पूरी जानकारी

म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, मजदूर की बेटी टिकेश्वरी साहू तीसरी बार करेंगी भारत की अगुवाई, मलेशिया में दिखाएंगी दम