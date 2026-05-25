क्या है QUAD? 2004 की सुनानी से क्या है कनेक्शन? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई की बैठक क्यों मान रहे अहम
QUAD की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार यानी 26 मई 2026 को दिल्ली में होने वाली है. आईए जानते हैं, क्वाड बनने की क्या है कहानी.
Published : May 25, 2026 at 2:48 PM IST
What in QUAD: हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका समेत 14 देशों में तबाही मचाई थी. 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. ऐसी तबाही त्रस्त और पीड़ित लोगों को राहत और सहायता पहुंचाने के लिए उसी साल चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue यानी QUAD) का गठन किया गया था.
इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हुए, जिनके बीच तब से अब तक एक कूटनीतिक साझेदारी है. QUAD की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार यानी 26 मई 2026 को दिल्ली में होने वाली है. इसके लिए 2 दिन पहले से ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत पहुंच चुके हैं.
QUAD बनाने का क्या था उद्देश्य: क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित समुद्री मार्गों को बनाए रखना है. साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करना है. रणनीतिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना भी इसके उद्देश्य में शामिल है. QUAD देश समुद्री और सीमा-पार सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों का लाभ उठाने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए मिलकर काम करते हैं.
QUAD बनने की कहानी
- 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के चलते भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर क्वाड बनाया.
- 2007 में जापान ने क्वाड के गठन का विचार रखा. लेकिन, चीन और रूस ने इसका विरोध किया.
- 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मानने के बाद क्वाड का गठन हुआ.
- 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई.
- 2020 में जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बार बैठक हुई.
- 2020 में ही चारों देशों की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया.
- 2021 में पहली बार क्वाड देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की.
- 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया.
- 2023 में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ.
- 2026 में भारत में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक है.
QUAD कैसे काम करता है: क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष (प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति) नियमित रूप से बैठकें और शिखर सम्मेलन करते हैं. इन बैठकों में वैश्विक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की नीतियों पर चर्चा होती है. इसके अलावा अपनी सैन्य ताकत और आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए, ये देश मालाबार अभ्यास जैसे संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास करते हैं. क्वाड केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, यह समूह वैक्सीन निर्माण, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों (जैसे 5G और सेमीकंडक्टर) पर भी मिलकर काम करता है. इसके साथ ही चीन पर निर्भरता कम करने के लिए, क्वाड तकनीक और अन्य परियोजनाओं में एक-दूसरे का समर्थन करता है.
कब-कब हुईं QUAD की बैठकें: हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के बाद जन्मा चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी QUAD 2017 तक निष्क्रिय पड़ा रहा. हालांकि, 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन एक दशक तक यह निष्क्रिय रहा. फिर 2017 में ASEAN शिखर सम्मेलन के दौरान इसे सक्रिय किया गया. इसके 4 साल बाद यानी 2021 में QUAD का स्वाभाविक विकास और विस्तार तब हुआ जब 12 मार्च 2021 को पहला QUAD नेताओं का शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया. मनीला में हुए सम्मेल में कनेक्टिविटी के मुद्दे, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी उपाय, एक 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' क्षेत्र के लिए साझा सिद्धांत और एशिया में हथियारों के प्रसार से जुड़े खतरों पर चर्चा की गई.
QUAD शिखर सम्मेलन से पहले मार्को रुबियो भारत क्यों आए: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी, क्योंकि इन नीतियों के तहत भारत के कई निर्यात उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया था. साथ ही, इस यात्रा का उद्देश्य QUAD समूह को मजबूत करना भी है. मार्को रुबियो की यात्रा से उम्मीद जताई जा रही है कि इंडो-पैसिफिक रणनीति और चीन से जुड़ी चिंताओं से लेकर रक्षा, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध और गहरे होंगे.
चीन क्वाड का क्यों करता है विरोध: चीन क्वाड का हमेशा से विरोधी रहा है. माना जाता है कि इसका गठन चीन के गलत इरादों को देखते हुए किया गया है. लेकिन, क्वाड देशों के अनुसार यह समूह केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया. दरअसल, चीन हमेशा से हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाहता है. लेकिन, क्वाड बनने से चीन के इरादे पूरे होते नहीं दिख रहे. इसलिए वह इसका विरोध करता है. यही वजह है कि वह क्वाड को एशियाई नाटो कहता है.
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