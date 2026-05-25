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क्या है QUAD? 2004 की सुनानी से क्या है कनेक्शन? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई की बैठक क्यों मान रहे अहम

क्या है QUAD, 2004 की सुनानी से इसका क्या है कनेक्शन? ( Photo Credit; ETV Bharat )