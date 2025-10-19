ETV Bharat / bharat

क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग और क्या है इसकी अहमियत? क्या है इसका सही समय? जानें सबकुछ

2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार (21 अक्टूबर) को होगी, जो दिवाली की लक्ष्मी पूजा के साथ मेल खाता है.

Muhurat trading
क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग और क्या है इसकी अहमियत? (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025

नई दिल्ली: दिवाली रोशनी का त्योहार है. यह न केवल घरों और मंदिरों में, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर भी नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है. हर साल, भारत के शेयर बाजार एक विशेष घंटे के ट्रेडिंग सेशन के लिए खुलते हैं, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है. यह एक प्राचीन परंपरा है जहां व्यापारी नए खाते खोलकर और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर दिवाली मनाते हैं.

मुहूर्त ट्रेडिंग की अवधारणा सबसे पहले 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू की गई थी और बाद में 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनाई गई. मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को हिंदू वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत माना जाता है और देश भर के निवेशक इसमें भाग लेते हैं.

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025
2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार (21 अक्टूबर) को होगी, जो दिवाली की लक्ष्मी पूजा के साथ मेल खाता है. त्योहार के दिन बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहते हैं, जबकि एनएसई और बीएसई दोनों इस एक घंटे के सेशन के लिए खुले रहते हैं,

शेयर मार्केट ने अलग-अलग सर्कुलर में कहा कि प्रतीकात्मक कारोबार सत्र दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट के बीच होगा. सरकुलर्स के अनुसार, इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समयावधि में कारोबार होगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों महत्वपूर्ण है?
ऐतिहासिक रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग को अक्सर सकारात्मक मार्केट परफोर्मेंस से जोड़ा जाता रहा है, यहां तक कि व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के वर्षों में भी. नया सेशन एक नए संवत (विक्रम संवत 2082) की शुरुआत का भी प्रतीक है - हिंदू कैलेंडर वर्ष जो दिवाली से शुरू होता है . ऐसा माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ समय के दौरान ट्रेडिंग करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय विकास होता है.

हालांकि अधिकांश ट्रेडिंग विशेषज्ञ शॉर्ट टर्म गतिविधियों को बहुत अधिक महत्व देने से सावधान करते हैं, फिर भी कई निवेशक इस सत्र को वर्ष का अपना पहला निवेश करने के लिए एक अच्छा या शुभ समय मानते हैं.

वित्तीय विशेषज्ञ निवेशकों को यह भी याद दिलाते हैं कि जहां मुहूर्त ट्रेडिंग का भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व होता है, वहीं निरंतर धन सृजन केवल शुभ समय पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर भी निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें- वित्तीय अड़चनों के बीच तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो के अधिग्रहण पर कर रही है विचार

