आखिर क्या होते हैं माउंटेन ट्रेल्स? इससे कैसे बदलेगी पहाड़ी राज्यों की तस्वीर

आखिर क्या होते हैं माउंटेन ट्रेल्स? ( ETV BHARAT )

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा हुई की माउंटेन ट्रेल्स को ईको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके से विकसित किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकारें केंद्र को डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगी. डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद चयनित ट्रैकिंग रूट्स को चरणबद्ध तरीके से माउंटेन ट्रेल्स में बदला जाएगा. पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले से मौजूद लोकप्रिय और लंबे ट्रेक्स को प्राथमिकता दी जाएगी. मकसद यह है कि हादसों में कमी आए और पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलें.

हिमाचल में माउंटेन ट्रेल्स की अनेकों संभावनाएं हैं (HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT)

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में होटल कारोबारी अनिल कांत शर्मा बताते हैं, "साल 1915 में USA में 'वंडरलैंड ट्रेल' का निर्माण हुआ था. इसकी खासियत इसका आधुनिक ढांचा और लंबी दूरी की बेहतरीन पगडंडियां थीं. वहीं, 20वीं सदी के दौरान स्विट्जरलैंड और आल्प्स में पर्वतारोहण के बढ़ते क्रेज ने यूरोप में कई माउंटेन ट्रेल्स को जन्म दिया. इन रास्तों पर रोपवे की सुविधा भी दी गई, ताकि भारी बर्फबारी या आपातकालीन स्थिति में पर्यटकों को तुरंत सुरक्षित निकाला जा सके. भारत में 20वीं सदी से पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक काफी प्रसिद्ध रहा है. हालांकि, भारत में प्राचीन काल से ही पहाड़ों पर पगडंडियों का निर्माण होता रहा है. कैलाश मानसरोवर जैसी कठिन यात्राएं सदियों से पैदल ही की जा रही हैं. हिमाचल प्रदेश में आज भी ऐसे कई पारंपरिक पैदल रास्ते हैं जो एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ते हैं. यदि 'माउंटेन ट्रेल योजना' के तहत इन्हें विकसित किया जाए, तो प्रदेश में पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिलेगी."

हिमाचल प्रदेश के ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ी प्रोफेसर सुमन शर्मा बताती हैं, "माउंटेन ट्रेल्स में पूरा रूट मैप पहले से तैयार किया जाता है. ट्रेल की दूरी, ऊंचाई और कठिनाई स्तर तय होता है. रास्ते में साइन बोर्ड, रेस्ट पॉइंट, टॉयलेट, मेडिकल सुविधा और इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम मौजूद रहता है. ट्रेल पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ताकि यह पता रहे कि कौन और कितने लोग ट्रेल पर हैं." उनका कहना है कि इससे सैलानियों को सुरक्षित अनुभव मिलेगा और प्रशासन को भी ट्रेल पर मौजूद लोगों की पूरी जानकारी रहेगी.

हर साल हिमाचल लाखों सैलानी घूमने आते हैं (HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT)

माउंटेन ट्रेल्स दरअसल पहाड़ी और जंगली इलाकों में बनाए जाने वाले तयशुदा, सुरक्षित और विकसित रास्ते होते हैं. इनका इस्तेमाल ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग और नेचर वॉक जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है. ये सामान्य कच्ची पगडंडियों से बिल्कुल अलग होते हैं.

शिमला/कुल्लू: केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में वर्ल्ड क्लास माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का ऐलान किया. सरकार का मानना है कि इस योजना से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ईको-टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये माउंटेन ट्रेल्स होते क्या हैं? इस एक्सप्लेनर में हम इसी को आसान शब्दों में समझेंगे.

हिमाचल में माउंटेन ट्रेल्स की कितनी संभावनाएं?

हिमाचल प्रदेश पहले से ही ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए देश-विदेश में मशहूर है. कुल्लू जिले का पिन पार्वती घाटी ट्रेक करीब 110 किलोमीटर लंबा है, जो मणिकर्ण से लाहौल घाटी तक जाता है. इसकी ऊंचाई करीब 5400 मीटर तक है और इसे देश के सबसे कठिन ट्रेक्स में गिना जाता है. पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पिन पार्वती जैसे ट्रेक्स को माउंटेन ट्रेल के रूप में विकसित किया जाता है, तो यह हिमाचल को अंतरराष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म मैप पर मजबूती से स्थापित कर सकता है.

पहाड़ी राज्यों में माउंटेन ट्रेल्स की कितनी संभावनाएं? (ETV BHARAT)

वहीं, कांगड़ा जिले की धौलाधार रेंज ट्रैकिंग का हॉटस्पॉट मानी जाती है. यहां कुल 17 प्रमुख ट्रैकिंग रूट हैं. इनमें 9 आसान, 3 मध्यम और 5 जोखिम भरे ट्रेक शामिल हैं. नड्डी-करेरी, इंद्रुनाग-त्रियुंड और बीड़-बिलिंग-राजगुंधा जैसे रूट पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. जबकि थमसर पास, मणिमहेश और सेवन लेक जैसे ट्रेक्स बेहद जोखिम भरे माने जाते हैं. हर साल इन ट्रेल्स पर हादसों की खबरें सामने आती हैं, जिनमें कई बार रेस्क्यू में भी दिक्कत आती है.

हिमाचल ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए देश-विदेश में मशहूर है (HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT)

सुरक्षा के लिहाज से क्यों जरूरी हैं माउंटेन ट्रेल्स?

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ धर्मशाला के प्रोफेसर आशीष नाग का कहना है, "माउंटेन ट्रेल्स का सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा होगा. अभी लोग बिना तैयारी और जानकारी के ट्रैक पर निकल जाते हैं. माउंटेन ट्रेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिससे यह पता रहेगा कि ट्रेल पर कौन मौजूद है. तय स्थानों पर मेडिकल सुविधा, रेस्ट पॉइंट और रेस्क्यू सिस्टम होने से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी."

सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं माउंटेन ट्रेल्स (HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT)

रोजगार और स्किल डेवलपमेंट का नया मौका

प्रोफेसर सुमन शर्मा के मुताबिक, "माउंटेन ट्रेल्स केवल पर्यटन परियोजना नहीं हैं, बल्कि रोजगार का बड़ा जरिया बन सकते हैं. ट्रेल गाइड, पोर्टर, रेस्क्यू टीम, होमस्टे, होटल, टैक्सी और लोकल ट्रैवल एजेंट्स की मांग बढ़ेगी. इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिलेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी."

बजट घोषणा से पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह

शिमला के पर्यटन कारोबारी विपिन ठाकुर का कहना है कि, माउंटेन ट्रेल्स से पहाड़ी पर्यटन की पूरी तस्वीर बदल सकती है. इन ट्रेल्स के जरिए दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक सैलानी पहुंचेंगे. इससे लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि कि सैलानी केवल ट्रैकिंग ही नहीं, बल्कि लोकल कल्चर, जैव विविधता, जड़ी-बूटियों और वन्यजीवन को भी करीब से जान पाएंगे.

माउंटेन ट्रेल कैसे बदलेंगे पहाड़ों की अर्थव्यवस्था? (ETV BHARAT)

ईको-टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण

माउंटेन ट्रेल्स परियोजना में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सीमित सैलानी संख्या और जैव विविधता संरक्षण पर खास ध्यान देने की बात कही गई है. स्थानीय होमस्टे और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देकर पर्यावरण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने की योजना है.

देश और दुनिया के उदाहरण

नेपाल का अन्नपूर्णा सर्किट और यूरोप के आल्प्स ट्रेल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं. हर साल लाखों सैलानी सिर्फ इन ट्रेल्स पर चलने के लिए आते हैं. भारत में उत्तराखंड का पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक भी काफी लोकप्रिय है.

देश-दुनिया में माउंटेन ट्रेल्स के उदाहरण (ETV BHARAT)

स्थानीय कारोबारियों की उम्मीदें

मनाली के पर्यटन कारोबारी गजेंद्र ठाकुर का कहना है कि, माउंटेन ट्रेल्स से ग्रामीण पर्यटन को मजबूती मिलेगी. कई ऐसे ट्रैकिंग रूट हैं, जहां सुविधाओं का अभाव है और वे खतरनाक हैं. इन्हें सुरक्षित बनाकर पर्यटन को नई दिशा दी जा सकती है. वहीं, कुल्लू के होटल कारोबारी अभिनव वशिष्ट का सुझाव है कि सरकार को सभी ट्रैकिंग रूट्स को जोड़कर एक सर्किट बनाना चाहिए, ताकि सैलानियों को पूरी जानकारी एक ही जगह मिल सके.

ईको-फ्रेंडली तरीके से विकसित किए जाएंगे माउंटेन ट्रेल्स (HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT)

कुल मिलाकर, बजट में माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा पहाड़ी राज्यों के लिए बड़ा अवसर है. अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह पर्यटन, रोजगार और ग्रामीण विकास तीनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.

