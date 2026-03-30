सावधान! हिमाचल अब 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' की चपेट में, जानें वन विभाग के 'गोल्डन रूल्स'
आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का करीब 49.5% हिस्सा मानव-वन्यजीव संघर्ष की चपेट में है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 4:24 PM IST
शिमला: पहाड़ों की शांत वादियों में अब एक अनदेखा तनाव गहराता जा रहा है. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India, ZSI) की 2024 रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर पेश की है. आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश का लगभग 49.5% हिस्सा इस संघर्ष की चपेट में है. यानी हर दूसरा इलाका किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित है.
क्या होता है 'मानव-वन्यजीव संघर्ष'?
इससे पहले कि हम आंकड़ों में डूबें, यह समझना जरूरी है कि 'Human-Wildlife Conflict' आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान जंगलों को काटकर वहां घर या सड़कें बनाता है, तो जानवर का घर छोटा हो जाता है. जब जानवर को जंगल में खाना नहीं मिलता, तो वह गांव की भेड़-बकरियों या पालतू कुत्तों का शिकार करने बस्तियों में आता है. इस खींचतान में कभी इंसान की जान जाती है, तो कभी गुस्से में आकर लोग जानवर को मार देते हैं.
चौंकाने वाली है ZSI की रिपोर्ट
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में दो जानवर सबसे आगे हैं
- तेंदुआ (Common Leopard): प्रदेश के 30.85% क्षेत्रों में संघर्ष के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है.
- काला भालू (Asiatic Black Bear): करीब 18.65% क्षेत्रों में भालू का आतंक बना हुआ है.
- रिपोर्ट के मुताबिक, जंगली जानवरों के हमलों का सबसे ज्यादा शिकार भेड़-बकरियां (83.79%) होती हैं. इसके बाद मवेशियों (गाय-भैंस) का नंबर आता है.
2 साल में जंगली जानवरों के हमलों के 16 मामले दर्ज
शिमला वन मंडल के अधिकारी अनिकेत कहते हैं, "राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में स्थिति गंभीर लेकिन नियंत्रण में है. 'बीते दो साल (2024-2025): इस दौरान जंगली जानवरों के हमलों के कुल 16 मामले दर्ज किए गए. तेंदुए का हमला: इन 16 में से 13 मामले अकेले तेंदुए के हैं. प्रभावित क्षेत्र: शिमला के कोटी, भज्जी, धामी और सुन्नी जैसे इलाकों में जंगली जानवरों की हलचल सबसे ज्यादा देखी गई है'. गनीमत यह रही कि इन दो सालों में शिमला मंडल में किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन पशुधन का काफी नुकसान हुआ है. विभाग ने इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावितों को 2.14 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है."
हिमाचल के किस जिले में कितने तेंदुए?
अक्टूबर 2024 की गणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में करीब 510 तेंदुए हैं. शिमला जिले में सबसे अधिक 58 तेंदुए हैं. रिहायशी इलाकों में मूवमेंट सबसे ज्यादा है. इसके बाद दूसरे नंबर पर जिला सोलन है. सोलन जिले में 56 तेंदुए हैं. इंडस्ट्रियल बेल्ट और बस्तियों में सक्रियता अधिक है. मंडी जिल में 50 तेंदुए हैं. सरकाघाट और करसोग में सबसे ज्यादा हमले के मामले सामने आए हैं. सिरमौर जिले में 48 तेंदुए हैं. यहां खेतों और रिहायशी इलाकों में एक्टिविटी अधिक देखने को मिली है. किन्नौर जिले में 44 तेंदुए हैं. ठंड बढ़ने पर निचले इलाकों की ओर पलायन कर जाते हैं. वहीं, चंबा जिले में 32 तेंदुए हैं. इस जिले में तेंदुए पशुपालकों के लिए बड़ी चुनौती हैं.
जानवरों के हमलों का खास पैटर्न
हिमाचल प्रदेश में जानवरों के हमलों का एक खास पैटर्न है. डेटा के अनुसार, सर्दियों और मानसून सीजन में शिमला, कुल्लू और सिरमौर जैसे जिलों में सर्दियों में खतरा बढ़ जाता है. जब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरती है, तो तेंदुए और भालू भोजन की तलाश में नीचे इंसानी बस्तियों की ओर आ जाते हैं. वहीं, गर्मी के मौसम में ऊना, कांगड़ा और मंडी जैसे गर्म इलाकों में गर्मियों के दौरान तेंदुए ज्यादा सक्रिय होते हैं. इसके अलावा बिलासपुर जिले में वसंत के मौसम (मार्च-अप्रैल) में हमलों की दर करीब 32.6% तक पहुंच जाती है.
आखिर क्यों बेकाबू हो रहा है संघर्ष?
इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई वजहें आपस में जुड़ी हुई हैं. एक कारण शहरीकरण (Urbanization) है. पहाड़ों पर तेजी से बन रहे होटलों और सड़कों ने जानवरों के रास्तों (Corridors) को ब्लॉक कर दिया है. दूसरा कारण प्राकृतिक शिकार की कमी है. दरअसल, जंगलों में जब तेंदुए को उसका प्राकृतिक भोजन (जैसे हिरण या जंगली सूअर) नहीं मिलता, तो वह गांव के कुत्तों और बकरियों की ओर मुड़ता है. तीसरा कारण कूड़े का ढेर है. दरअसल, शहरों के बाहर फेंका गया कचरा आवारा कुत्तों को आकर्षित करता है, और उन कुत्तों का शिकार करने के लिए पीछे-पीछे तेंदुए बस्तियों में चले आते हैं.
खुद को कैसे बचाएं?
जंगली जानवरों से बचाव के लिए वन विभाग ने कुछ 'गोल्डन रूल्स' बताए हैं. वन विभाग के 'गोल्डन रूल्स' के मुताबिक, शाम के समय या अंधेरे में हमेशा ग्रुप में चलें और साथ में एक डंडा या टॉर्च जरूर रखें. जंगल के रास्ते से गुजरते समय बातचीत करें या गाना गाएं. शोर सुनकर जानवर अक्सर रास्ता बदल लेते हैं. अपने घर के आसपास की झाड़ियों को काट कर रखें ताकि जानवर को छिपने की जगह न मिले. इसके अलावा, अपनी भेड़-बकरियों और गायों के लिए लोहे की जाली वाले मजबूत बाड़े बनाएं.
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