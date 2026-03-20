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क्या है हाईटेक पोर्टेबल बुखारी? जिसे LPG का सस्ता विकल्प बता रहे हिमाचल के युवा

पारंपरिक बुखारी या लकड़ी का चूल्हा साधारण डिजाइन का होता है. इसमें लकड़ी ज्यादा मात्रा में जलती है और धुआं भी अधिक निकलता है. इसमें सिर्फ एक ही काम हो पाता है- या तो खाना बनाना या फिर कमरे को गर्म रखना. पानी गर्म करने या स्टीम जैसी सुविधाएं इसमें नहीं होतीं. इसके अलावा पारंपरिक चूल्हों में ईंधन की खपत ज्यादा होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है.

बुखारी पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक हीटिंग और कुकिंग सिस्टम है. इसे आमतौर पर लोहे से बनाया जाता है और इसमें लकड़ी या कोयला जलाकर कमरे को गर्म किया जाता है. ठंडे क्षेत्रों में बुखारी घर का अहम हिस्सा होती है, क्योंकि यह ठंड से बचाने के साथ-साथ खाना बनाने में भी काम आती है.

कुल्लू: ईरान-इजरायल जंग के बाद देशभर में घरेलू गैस की किल्लत की खबरें आम हो गई हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश में एलपीजी की किल्लत के बीच एक नई तकनीक चर्चा में है- हाईटेक पोर्टेबल बुखारी. कुल्लू की तीर्थन घाटी में युवाओं द्वारा पेश किया गया यह मॉडल पारंपरिक चूल्हे और बुखारी से काफी अलग है. यह सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि हीटिंग और पानी गर्म करने जैसे कई काम एक साथ करता है.

नई हाईटेक बुखारी एक आधुनिक सिस्टम है, जो बायोमास ऊर्जा पर आधारित है. इसमें लकड़ी के छोटे टुकड़े, सूखे पत्ते और कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. यह बुखारी पारंपरिक सिस्टम से अलग इस तरह डिजाइन की गई है कि इसमें कम ईंधन में ज्यादा काम किया जा सकता है.

लोहे से बनाया जाता है हाईटेक पोर्टेबल बुखारी (ETV BHARAT)

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर केरहने वाले रोहित और अश्वनी ने इस पोर्टेबल बुखारी को तैयार किया है. वो इसकी खासियत बताते हैं कि पारंपरिक बुखारी और इस बुखारी में सबसे बड़ा फर्क इसकी कार्यक्षमता और डिजाइन में है. पारंपरिक बुखारी में जहां लकड़ी ज्यादा लगती है, वहीं इस नई बुखारी में करीब 60% तक लकड़ी की बचत होती है. पुरानी बुखारी सर्दियों में या तो सिर्फ घर को गर्म रखने के काम आती है या फिर खाना बनाने तक सीमित थी, लेकिन इस हाईटेक बुखारी में ओवन, स्टीमर और गीजर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इसके अलावा पारंपरिक चूल्हों से धुआं ज्यादा निकलता है, जबकि नई तकनीक में धुएं को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है.

इस हाईटेक बुखारी की खासियत यह है कि यह मल्टी-फंक्शनल है. इसमें आप खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं और कमरे को गर्म भी रख सकते हैं. एक बार उपयोग करने के बाद यह 7-8 घंटे तक गर्मी बनाए रखती है. इसमें करीब 20 लीटर पानी गर्म करने की क्षमता है और स्टीम सिस्टम भी दिया गया है.- रोहित शर्मा, पोर्टेबल बुखारी बनाने वाले

पोर्टेबल डिजाइन से बढ़ी सुविधा

पारंपरिक बुखारी एक जगह फिक्स होती है, जबकि यह नई बुखारी पूरी तरह पोर्टेबल है. इसमें पहिए लगाए गए हैं, जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है. यह आम घरों के साथ-साथ खास तौर पर होमस्टे और पर्यटन कारोबारियों के लिए फायदेमंद है.

हाईटेक पोर्टेबल बुखारी (ETV BHARAT)

रोहित और अश्वनी बताते हैं कि उनका मकसद था कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिले. उन्होंने पारंपरिक तंदूर को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर यह नया मॉडल तैयार किया. यह बुखारी न सिर्फ ईंधन की बचत करती है, बल्कि जंगलों के कटान को भी कम करने में मदद करती है. एलपीजी के मुकाबले यह सस्ती पड़ती है और स्थानीय संसाधनों से चलने के कारण ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है.

पारंपरिक बुखारी और चूल्हों के मुकाबले यह हाईटेक बुखारी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है. कम ईंधन, ज्यादा काम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी इन तीनों चीजों का संतुलन इसे खास बनाता है. अगर इसे बड़े स्तर पर अपनाया गया, तो यह न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक मजबूत और सस्ता ऊर्जा समाधान बन सकती है.

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