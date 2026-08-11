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प.बंगाल में SIR डिलीशन: सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से उन अपीलों की जानकारी मांगी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने किया है. ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर ध्यान दिया, जिसमें राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी. बेंच ने राज्य के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने तय किए गए और लंबित मामलों की जानकारी मांगी. बेंच ने चुनाव आयोग से निपटारे की संख्या बताने को कहा और कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है. बेंच ने कहा कि अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर तेजी से फ़ैसला नहीं कर रहे हैं. वकील ने ज़ोर दिया कि इस बीच, उन लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ट्रिब्यूनल एक तय समय-सीमा के भीतर मामले का निपटारा करें.