ETV Bharat / bharat

प.बंगाल में SIR डिलीशन: सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है

याचिका में बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी.

SC SIR West Bengal
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 11, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से उन अपीलों की जानकारी मांगी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल ने किया है. ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लिस्ट से हटाए गए लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए थे.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर ध्यान दिया, जिसमें राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी.

बेंच ने राज्य के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने तय किए गए और लंबित मामलों की जानकारी मांगी. बेंच ने चुनाव आयोग से निपटारे की संख्या बताने को कहा और कहा कि सिर्फ अपील दायर करना काफी नहीं है. बेंच ने कहा कि अपील का क्या हो रहा है, यह भी देखना जरूरी है.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर तेजी से फ़ैसला नहीं कर रहे हैं. वकील ने ज़ोर दिया कि इस बीच, उन लोगों को राशन जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ट्रिब्यूनल एक तय समय-सीमा के भीतर मामले का निपटारा करें.

ट्रिब्यूनल से जुड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कतों की जांच करने पर सहमत होते हुए, बेंच ने संकेत दिया कि वह कोई समय-सीमा तय नहीं कर सकती. बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता अपनी याचिका का दायरा पीडीएस तक बढ़ाता है, तो वह उस पर विचार नहीं कर पाएगी.

बेंच ने यह भी साफ किया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) का लाभ न मिलने की शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एक अलग मामले में उठानी होगी. बेंच ने अपनी पक्की राय जाहिर की कि क्या पश्चिम बंगाल विशेष गहन पुनरीक्षण डेटा के आधार पर लोगों को पीडीएस से वंचित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, यह कार्रवाई का एक अलग कारण है जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए.

चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील दामा शेषद्रि नायडू ने बेंच से अनुरोध किया कि इस मामले को 25 अगस्त को इसी तरह के मामलों के साथ लिस्ट किया जाए, जिस पर बेंच सहमत हो गई. बेंच ने मामले की जांच करने पर सहमति जताते हुए कहा, 'इसे 25 अगस्त को लंबित मामलों के साथ लिस्ट किया जाए.'

10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान लिस्ट से नाम हटाए जाने के ख़िलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता में स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया था. अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के ट्रायल कोर्ट जजों को एसआईआर से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए तैनात करने की मंजूरी दी थी.

ये भी पढ़ें- वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नहीं छिनेगी नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

TAGGED:

SIR DELETIONS IN BENGAL
SC ON TRIBUNALS
पश्चिम बंगाल
सुप्रीम कोर्ट
SC SIR WEST BENGAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.