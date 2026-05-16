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क्या है गुरुग्राम DLF लैंड डील से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस? राउज एवेन्यू कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को मिली जमानत

Gurugram DLF Land Deal Case ( File Photo )

नई दिल्ली/चंडीगढ़: शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुग्राम DLF लैंड डील मामले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई है. इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड और इतनी ही रकम का एक जमानतदार यानी श्योरिटी पेश करने पर जमानत मंजूर की है. गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत: शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. ईडी ने वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी किया था. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस जमीन सौदे की जांच कर रही है. कोर्ट के निर्देशानुसार, वाड्रा को राहत के लिए जमानत बांड और मुचलका जमा करना अनिवार्य था. जमानत मिलने के बाद क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा: शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा "मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मुझे पता है कि ED को सरकार चला रही है और ED सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी. इसलिए, ED की तरफ़ से यह रवैया सही नहीं है, लेकिन मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मैं यहीं हूँ, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए, मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा. जो भी औपचारिकताएं होंगी, मैं उन्हें पूरा करूंगा. तो, सब ठीक है...अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोग अब भी मेरे परिवार को चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा. मुझमें इसका सामना करने की पूरी हिम्मत है. मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है."