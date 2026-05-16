क्या है गुरुग्राम DLF लैंड डील से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस? राउज एवेन्यू कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को मिली जमानत
गुरुग्राम लैंड डील मामले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, जानें क्या है पूरा मामला.
Published : May 16, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़: शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुग्राम DLF लैंड डील मामले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई है. इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड और इतनी ही रकम का एक जमानतदार यानी श्योरिटी पेश करने पर जमानत मंजूर की है.
गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत: शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. ईडी ने वाड्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी किया था. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस जमीन सौदे की जांच कर रही है. कोर्ट के निर्देशानुसार, वाड्रा को राहत के लिए जमानत बांड और मुचलका जमा करना अनिवार्य था.
#WATCH | Delhi | After being granted bail by Rouse Avenue Court in Shikohpur land deal money laundering case, businessman Robert Vadra says, " i believe in the judicial system of this country. i know that ed is being managed by the government and the ed will keep on going on the… pic.twitter.com/P1DPlhScWM— ANI (@ANI) May 16, 2026
जमानत मिलने के बाद क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा: शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा "मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मुझे पता है कि ED को सरकार चला रही है और ED सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी. इसलिए, ED की तरफ़ से यह रवैया सही नहीं है, लेकिन मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मैं यहीं हूँ, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए, मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा. जो भी औपचारिकताएं होंगी, मैं उन्हें पूरा करूंगा. तो, सब ठीक है...अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोग अब भी मेरे परिवार को चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा. मुझमें इसका सामना करने की पूरी हिम्मत है. मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है."
क्या है गुरुग्राम लैंड डील केस: गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला देश के सबसे चर्चित राजनीतिक-रियल एस्टेट विवादों में से एक है. इस केस में मुख्य तौर पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलटी, हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और रियल एस्टेट कंपनी DLF का नाम सामने आया. पूरा मामला 2008 की एक जमीन डील से जुड़ा है. ED के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी Sky Light Hospitality ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में करीब 3.5 एकड़ जमीन लगभग 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी. आरोप है कि जमीन खरीद के दौरान गलत घोषणाएं की गईं और बाद में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया गया.
सस्ती जमीन खरीद कर गैरकानूनी लाभ कमाने का आरोप: इसके बाद यही जमीन 2012 में DLF को लगभग 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई. जांच एजेंसियों का दावा है कि इस डील से करीब 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का गैरकानूनी लाभ कमाया गया, जिसे बाद में अलग-अलग संपत्तियों में लगाया गया. ED इसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई रकम मान रही है.
IAS अधिकारी अशोक खेमका रद्द की थी जमीन की म्यूटेशन: इस केस की शुरुआत तब सुर्खियों में आई जब 2012 में हरियाणा के IAS अधिकारी अशोक खेमका ने इस जमीन की म्यूटेशन रद्द कर दी थी. उन्होंने प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कही थी. बाद में 2018 में FIR दर्ज हुई और फिर ED ने (PMLA) के तहत जांच शुरू की. ED ने 2025 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की. एजेंसी ने इसे क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग केस बताया. जांच में आरोप लगाया गया कि जमीन की कीमत बढ़ाने और लाइसेंस दिलाने में प्रभाव का इस्तेमाल हुआ. ED ने करीब 37 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच भी कीं.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन मामला: 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को समन जारी किया. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. हालांकि, ये अभी ट्रायल का शुरुआती चरण है और दोष साबित होना बाकी है.
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