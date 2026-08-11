ETV Bharat / bharat

मेडिकल साइंस का दुर्लभ केस, गर्भ में पल रहे भ्रूण के भीतर एक और भ्रूण, दुनिया के नामी जर्नल में छपी हिमाचली डॉक्टर की रिपोर्ट

ईटीवी भारत ने आम जनता की उत्सुक्ता शांत करने के लिए इस केस की साधारण शब्दों में व्याख्या को लेकर डॉ. श्रुति ठाकुर से बात की. डॉ. श्रुति ठाकुर ने बताया, "ऐसे केस बहुत दुर्लभ होते हैं. पूरी दुनिया में ऐसे मामले 200 से भी कम है, लेकिन हिमाचल का ये केस दुर्लभतम माना जाएगा. ऐसा इसलिए कि अब तक दुनिया के सामने आए मामलों में अधिकांश का पता उस समय चला जब गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया था. ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है कि इसका पता गर्भावस्था में ही लग गया. क्योंकि ये स्थिति गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती थी, लिहाजा डॉक्टर्स ने एबार्शन का परामर्श दिया. ये सारी प्रक्रिया तय कानूनों के अनुसार ही हुई".

अल्ट्रा साउंड करने वाली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर श्रुति ठाकुर ने इस मामले से अपने विभाग की प्रमुख को अवगत करवाया. खैर, गायनी डिपार्टमेंट व रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के बीच विचार-विमर्श के बाद गर्भवती युवा महिला के पेरेंट्स की कंसेट से गर्भपात किया गया, क्योंकि इससे भीतर पल रहे शिशु को भी खतरा था. ये केस मेडिकल साइंस के प्रतिष्ठित जर्नल अल्ट्रासाउंड में छपा है.

शिमला: सफेद लिबास की गरिमा केवल मरीज की जान बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लिबास मेडिकल साइंस की दुनिया के समक्ष दुर्लभ केस भी प्रस्तुत करते हैं. हिमाचल के नामी चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी अस्पताल की एक युवा डॉक्टर के समक्ष मेडिकल साइंस का दुर्लभ केस आया. बीस वर्षीय एक युवा महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की नियमित जांच की जा रही थी. उसी समय डॉक्टर को गर्भ में पल रहे बच्चे के भीतर एक एबनार्मल वस्तु दिखाई दी. गहनता से जांच की गई तो ये भ्रूण के भीतर भ्रूण (मेडिकल साइंस की भाषा में फिट्स इन फीटू यानी एफआईएफ) का केस पाया गया.

जर्नल में छपी केस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षीय महिला नियमित जांच के लिए आई थी. उसकी पहली जांच गर्भ के 12 हफ्ते पूर्ण होने पर हुई थी, वो सोनोग्राफी सामान्य थी. फिर 22 सप्ताह पूर्ण होने पर फिर से गर्भवती महिला जांच के लिए आई. इस बार डॉक्टर श्रुति ठाकुर को भ्रूण की जांच में उसके मुंह से निकलता हुआ एक सॉफ्ट टिशू दिखा. यह पल रहे भ्रूण के मुंह के बीच में से बाहर की ओर दिख रहा था. डॉक्टर्स के विचार में ये फीट्स इन फीटू (एफआईएफ) माना गया. डॉक्टर्स ने तय किया कि और क्लियर होने के लिए एमआरआई किया जाए. एमआरआई में जो रिजल्ट मिला, उससे अल्ट्रासाउंड के निष्कर्षों को और मजबूत किया.

अल्ट्रासाउंड में दिखा गर्भ में पल रहे भ्रूण के भीतर एक और भ्रूण (ETV Bharat)

डॉक्टर्स ने इन सारी स्थितियों से गर्भवती महिला व उसके पति को विस्तार से बताया. ये कहा गया कि अभी गर्भपात हो सकता है, वरना शिशु के जन्म के बाद स्थितियां और जटिल हो जाएंगी. तब सर्जरी करनी होगी और वो प्रोसीजर अत्यंत जटिल होगा. गर्भवती महिला व उनके पति की सहमति से गर्भपात से पहले यानी गर्भवती होने की स्थिति में ही सीटी स्कैन किया गया. पाया गया कि पल रहे भ्रूण के मुंह में निचले जबड़े के पास मौजूद फीट्स सरंचना का आकार उल्लेखनीय रूप से बड़ा पाया गया. जब एबार्शन हो गया तो पता चला कि भ्रूण के भीतर जो अविकसित भ्रूण था, उसमें त्वचा में ढका हुआ मास दिखाई दिया.

हैरत की बात ये थी कि अविकसित भ्रूण का पैर और पंजा पाया गया. डॉक्टर्स हैरत में रह गए. ये दुर्लभ केस था. अधिकांश मामले ऐसे आए जिसमें अविकसित संरचना पेट में थी, लेकिन इस केस में ये मुंह के भीतर थी. हालांकि ये शोध पिछले साल नवंबर में जर्नल को प्राप्त हुआ, लेकिन इसे इस साल प्रकाशित किया गया. हाल ही में इसके प्रकाशन की जानकारी डॉक्टर्स को मिली. आईजीएमसी अस्पताल की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर डॉ. अनुपम झोबटा, कल्पना नेगी व चारू स्मिता ठाकुर का इस केस से अहम जुड़ाव रहा.

क्या होता है फीट्स इन फीटू?

डॉ. श्रुति के अनुसार फीट्स इन फीटू दुर्लभ स्थिति है. इसमें एक अविकसित संरचना यानी जीवित रहने में असमर्थ पैरासाइट जुड़वां भ्रूण विकसित हो रहे दूसरे भ्रूण के शरीर के भीतर या उस शरीर से जुड़ा रह जाता है. इसमें विकसित भ्रूण को होस्ट/ऑटोसाइट ट्विन और अविकसित भ्रूण जैसी संरचना को पैरासाइटिक ट्विन कहा जाता है.

आईजीएमसी शिमला में आया मेडिकल साइंस का दुर्लभ केस (ETV Bharat)

इस केस में सभी परिजनों की सहमति से तय कानून के अनुसार ही गर्भपात किया गया. इसमें शिमला के राज्य स्तरीय मातृ व शिशु कल्याण अस्पताल यानी कमला नेहरू अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने अपना रोल निभाया. डॉ. श्रुति ठाकुर ने बताया कि इस केस में विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉ. अनुपम झोबटा का अहम रोल व गाइडेंस रही. इस तरह आईजीएमसी अस्पताल के नाम एक और बेहतर काम जुड़ गया. इस तरह की केस स्टडी से मेडिकल साइंस भी समृद्ध होती है और डॉक्टर्स के समक्ष एक और डवलपमेंट मौजूद रहती है.

ये भी पढ़ें: दराट से दो हिस्सों में कटा हाथ, AIIMS बिलासपुर के डॉक्टरों ने सात घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बचाई व्यक्ति की जान