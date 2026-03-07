ETV Bharat / bharat

क्या 1 अप्रैल से कम हो जाएंगे पेट्रोल के दाम? E20 तेल होगा अनिवार्य, गाड़ियों की सेहत सुधरेगी, किसान होंगे मालामाल

सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना अनिवार्य कर दिया है. E20 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम होगा या बढ़ेगा, आईए समझते हैं.

Etv Bharat
पहली अप्रैल से कम हो जाएंगे पेट्रोल के दाम? (Photo Credit; Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 5:12 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल से देश में E20 मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा. यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जाएगा. इसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर लोगों में काफी चिंता है. क्योंकि, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एथेनॉल मिला पेट्रोल गाड़ियों की सेहत खराब करेगा और माइलेज भी गिराएगा. इसके साथ ही पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे. इन आशंकाओं में कितनी सच्चाई है? आईए ETV Bharat के Explainer में इसे समझते हैं.

पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने का प्लान कब शुरू हुआ: मोदी सरकार ने साल 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रपोजल रखा था. सबसे पहले पेट्रोल में 1.5% एथेनॉल मिलाया गया. इसके रिजल्ट अच्छे मिलने पर जून 2022 में पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल मिलाना शुरू किया गया. इसके बाद सरकार ने 2030 तक 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था जो उसने 5 साल पहले ही यानी 2025 में ही पूरा कर लिया.

अब फरवरी 2026 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से कम से कम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) वाले E20 फ्यूल को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया है. तेल मंत्रालय के मुताबिक, 2014-15 से अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से भारत ने 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत की है.

E20 से लोगों में वाहनों की सेहत को लेकर चिंता: पेट्रोल में एथेनॉल के प्रयोग को अनिवार्य करने के बाद से लोगों में गाड़ियों की सेहत और माइलेज को चिंता घर करने लगी है. नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के अगस्त 2025 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 2022 या उससे पहले खरीदे गए वाहन मालिकों में से 2 तिहाई का कहना है कि 2025 में उनके वाहन की ईंधन दक्षता/माइलेज कम हो गई है. E20 ईंधन शुद्ध गैसोलीन की तुलना में ईंधन दक्षता में 5-7% की कमी ला सकता है.

E20 फ्यूल के क्या हैं फायदे.
E20 फ्यूल के क्या हैं फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या एथेनॉल के प्रयोग से गाड़ियों की सेहत होगी खराब: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा E20 पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि वाहनों के प्रदर्शन में कोई खास बदलाव नहीं होगा. ना ही इसके पुर्जों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की ऊर्जा मात्रा थोड़ी कम होती है. इसलिए जो वाहन विशेष रूप से उच्च एथेनॉल मिश्रण के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनके माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है. एथेनॉल मिश्रण के लिए ट्यून किए गए इंजन इस माइलेज अंतर को काफी हद तक कम कर सकते हैं. साथ ही परफॉर्मेंस और दक्षता को भी बनाए रख सकते हैं.

एथेनॉल क्या है: सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल क्या है. साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम के अनुसार एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जो गन्ना, मक्का और कसावा जैसे कृषि उत्पादों से बनता है. इसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. दुनिया में ज्यादातर एथेनॉल गन्ने से बनता है. इसमें ब्राजील नंबर वन है. जबकि, अमेरिका में एथेनॉल मक्के से बनाया जाता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया के 97 देश खत्म कर चुके हैं मौत की सजा, भारत की जेलों में बंद हैं मृत्युदंड पाए 574 अपराधी

एथेनॉल कैसा दिखता है: एथेनॉल एक रंगहीन, पारदर्शी तरल पदार्थ है जो पानी जैसा दिखता है. यह पानी में पूरी तरह से घुल जाता है. पानी में मिलाने पर एथेनॉल का स्वाद थोड़ा मीठा होता है. कॉन्सनट्रेट यानी सांद्रित होने पर इसका स्वाद तीखा और जलन पैदा करने वाला होता है. साथ ही इसकी गंध ईथर जैसी होती है.

एथेनॉल का प्रयोग कहां-कहां होता है: एथेनॉल का उपयोग आमतौर पर जैव ईंधन के रूप में किया जाता है. इसे गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है. जैसे E10, E15, E20 मिश्रण आदि में या एथेनॉल पर चलने वाले इंजनों के लिए स्वतंत्र ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यह ज्वलनशील है और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. एथेनॉल कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन-आधारित ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ रूप से जलता है.

एथेनॉल से शराब भी बनती है: इसके अलावा एथेनॉल का प्रयोग व्यापक रूप से दवाओं, लोशन, टॉनिक, कोलोन, मलहम में और कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग किया जाता है. साथ ही एथेनॉल मादक पेय पदार्थों में पाया जाने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है. इस संदर्भ में इसका उत्पादन फलों, अनाजों या अन्य पौधों की सामग्री में मौजूद शर्करा से किया जाता है. एथेनॉल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसका उपयोग आमतौर पर चिकित्सा और घरेलू उद्देश्यों के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है.

ये भी पढ़ें: तलाक के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा करती हैं पहल, जानिए-किस देश में नहीं टिकतीं शादियां, भारत में स्थिति कितनी खराब?

E20 से कच्चे तेल पर निर्भरता होगी कम: नोटिफिकेशन जारी करते हुए तेल मंत्रालय ने कहा कि ई20 फ्यूल योजना में एक लीटर तेल में 800 मिलीलीटर पेट्रोल और 200 मिलीलीटर एथेनॉल मिक्स किया जाता है. इससे जहां देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी वहीं, कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा और गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी. क्योंकि, एथेनॉल गन्ना और मक्का से तैयार होता है. इससे इनकी डिमांड बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा.

क्या है E10 पेट्रोल: E10 पेट्रोल में 10% एथेनॉल होता है, जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है. ब्रिटेन में वर्तमान में पेट्रोल में 5% तक एथेनॉल (जिसे E5 के नाम से जाना जाता है) का प्रयोग होता है. यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है. 2016 से यह वह मानक ईंधन रहा है जिसके आधार पर नई कारों के उत्सर्जन और प्रदर्शन का परीक्षण किया जाता है. ब्रिटेन में सितंबर 2021 और उत्तरी आयरलैंड में नवंबर 2022 में मानक श्रेणी (95 ऑक्टेन) का पेट्रोल ई10 हो गया.

भारत को E20 फ्यूल की जरूरत क्यों.
भारत को E20 फ्यूल की जरूरत क्यों. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: रोज 186 बच्चों का हो रहा Sexual Abuse; 57.7 फीसदी केस में चाचा-मामा, नाना-बाबा अपराधी

क्या है E20 पेट्रोल: 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन से बने ऑटोमोटिव ईंधन मिश्रण को E20 ईंधन कहा जाता है. एथेनॉल एक टिकाऊ और जैव-आधारित जैव-ईंधन है, जो आमतौर पर मक्का, गन्ना या अन्य बायोमास जैसे पौधों से बनाया जाता है. इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने और नए ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलती है. यह अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ जलता है.

क्या है रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON): रिसर्च ऑक्टेन नंबर ईंधन की नॉकिंग से बचाव की क्षमता को मापता है. नॉकिंग तब होती है, जब इंजन में ईंधन असमान रूप से जलता है, जिससे आवाज, पावर की कमी और लंबे समय में इंजन को नुकसान हो सकता है. माना जाता है कि जितना ज्यादा RON होगा, उतना बेहतर इंजन का प्रोटेक्शन होगा. एथेनॉल की ऑक्टेन वैल्यू करीब 108 RON होती है. इसलिए 20% मिश्रण से पेट्रोल की गुणवत्ता सुधरेगी.

ये भी पढ़ें: चीन-जर्मनी को भी टक्कर देगी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन; दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब पटरी पर उतरेगी, कितना होगा किराया?

E20 ईंधन क्यों महत्वपूर्ण: पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है. E20 के उपयोग से बेहतर गुणवत्ता मिलती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि E10 ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन लगभग 30% कम हो जाता है. एथेनॉल का उच्च ऑक्टेन नंबर (पेट्रोल के 84.4 की तुलना में लगभग 108.5) इसे आधुनिक इंजनों के लिए मूल्यवान विकल्प बनाता है. E20 के लिए ट्यून किए गए वाहन बेहतर त्वरण (Acceleration) प्रदान करते हैं.

पहले भारत में 88K रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) वाला पेट्रोल बेचा जाता था. आज, सामान्य पेट्रोल का RON 91 है, जो BS-VI की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसका उद्देश्य हानिकारक उत्सर्जन को कम करना है. हालांकि, एथेनॉल 20 के मिश्रण से इसे और भी बेहतर बनाकर RON 95 तक पहुंचा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण और प्रदर्शन प्राप्त हुए हैं.

किन-किन देशों में हो रहा पेट्रोलियम उत्पादों में एथेनॉल का प्रयोग: दुनिया में भारत, ब्राजील, अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, कनाडा, थाईलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और फिलीपींस में पेट्रोलियम उत्पादों में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है. एथेनॉल सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार करता है. सुरक्षा लाभ प्रदान करता है और एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली में योगदान देता है.

ये भी पढ़ें: अंगदान में पुरुषों से बहुत आगे हैं महिलाएं; बचा रहीं हजारों जिंदगियां; खुद की जरूरत पर नहीं मिलते डोनर

एथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है: प्राचीन काल से ही शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता रहा है. पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले एथेनॉल का आधे से अधिक भाग आज भी इसी प्रक्रिया से बनता है. शुगर इसका कच्चा माल है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, गन्ने, ज्वार और चुकंदर का उपयोग शुगरयुक्त कच्चे माल के रूप में एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है.

मक्का, गेहूं और अन्य अनाजों में स्टार्च पैदा होता है जिसे अपेक्षाकृत आसानी से शुगर में परिवर्तित किया जा सकता है. भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के गुड़ से किया जाता है. खमीर से प्राप्त एंजाइम शुगर को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है. आलू, मक्का, गेहूं और अन्य पौधों से प्राप्त स्टार्च का उपयोग भी फर्मेंटेशन से एथेनॉल उत्पादन में किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में युद्ध से क्रूड ऑयल क्राइसिस; क्या भारत फिर से रूस से बढ़ाएगा तेल खरीद, क्या होगी अगली रणनीति?

E20 के प्रयोग से किसानों की बढ़ेगी आमदनी: एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को अनिवार्य करने के फैसले से मक्का और गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं. क्योंकि एथेनॉल बनाने में गन्ना और मक्के का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है. ऐसे में इनकी मांग बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा. पीआईबी के अनुसार एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2014-15 से जुलाई 2025 तक किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है. साथ ही देश को 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है.

पेट्रोल के दाम में आएगी कमी: एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे नहीं, बल्कि कम होंगे. हालांकि, एथेनॉल की कम ऊर्जा क्षमता के कारण प्रति लीटर माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन एथेनॉल सस्ता होने के कारण यह लंबी अवधि में ईंधन की लागत को कम कर सकता है. साथ ही कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत करता है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 20% एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 8 रुपए तक की कमी आ सकती है.

ये भी पढ़ें: देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों की इनकम 7960 करोड़; अकेले 85% हिस्सेदारी के साथ BJP सबसे अमीर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर

TAGGED:

E20 FUEL WHY NECESSARY
DIFFERENCE BETWEEN E10 E20 FUEL
ETHENOL MIXED PETROL
E20 FUEL MANDATORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.