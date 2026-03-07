ETV Bharat / bharat

क्या 1 अप्रैल से कम हो जाएंगे पेट्रोल के दाम? E20 तेल होगा अनिवार्य, गाड़ियों की सेहत सुधरेगी, किसान होंगे मालामाल

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल से देश में E20 मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा. यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जाएगा. इसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर लोगों में काफी चिंता है. क्योंकि, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एथेनॉल मिला पेट्रोल गाड़ियों की सेहत खराब करेगा और माइलेज भी गिराएगा. इसके साथ ही पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे. इन आशंकाओं में कितनी सच्चाई है? आईए ETV Bharat के Explainer में इसे समझते हैं.

पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने का प्लान कब शुरू हुआ: मोदी सरकार ने साल 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रपोजल रखा था. सबसे पहले पेट्रोल में 1.5% एथेनॉल मिलाया गया. इसके रिजल्ट अच्छे मिलने पर जून 2022 में पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल मिलाना शुरू किया गया. इसके बाद सरकार ने 2030 तक 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था जो उसने 5 साल पहले ही यानी 2025 में ही पूरा कर लिया.

अब फरवरी 2026 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से कम से कम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) वाले E20 फ्यूल को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया है. तेल मंत्रालय के मुताबिक, 2014-15 से अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से भारत ने 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत की है.

E20 से लोगों में वाहनों की सेहत को लेकर चिंता: पेट्रोल में एथेनॉल के प्रयोग को अनिवार्य करने के बाद से लोगों में गाड़ियों की सेहत और माइलेज को चिंता घर करने लगी है. नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के अगस्त 2025 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 2022 या उससे पहले खरीदे गए वाहन मालिकों में से 2 तिहाई का कहना है कि 2025 में उनके वाहन की ईंधन दक्षता/माइलेज कम हो गई है. E20 ईंधन शुद्ध गैसोलीन की तुलना में ईंधन दक्षता में 5-7% की कमी ला सकता है.

E20 फ्यूल के क्या हैं फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या एथेनॉल के प्रयोग से गाड़ियों की सेहत होगी खराब: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा E20 पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि वाहनों के प्रदर्शन में कोई खास बदलाव नहीं होगा. ना ही इसके पुर्जों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की ऊर्जा मात्रा थोड़ी कम होती है. इसलिए जो वाहन विशेष रूप से उच्च एथेनॉल मिश्रण के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनके माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है. एथेनॉल मिश्रण के लिए ट्यून किए गए इंजन इस माइलेज अंतर को काफी हद तक कम कर सकते हैं. साथ ही परफॉर्मेंस और दक्षता को भी बनाए रख सकते हैं.

एथेनॉल क्या है: सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल क्या है. साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम के अनुसार एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जो गन्ना, मक्का और कसावा जैसे कृषि उत्पादों से बनता है. इसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. दुनिया में ज्यादातर एथेनॉल गन्ने से बनता है. इसमें ब्राजील नंबर वन है. जबकि, अमेरिका में एथेनॉल मक्के से बनाया जाता है.

एथेनॉल कैसा दिखता है: एथेनॉल एक रंगहीन, पारदर्शी तरल पदार्थ है जो पानी जैसा दिखता है. यह पानी में पूरी तरह से घुल जाता है. पानी में मिलाने पर एथेनॉल का स्वाद थोड़ा मीठा होता है. कॉन्सनट्रेट यानी सांद्रित होने पर इसका स्वाद तीखा और जलन पैदा करने वाला होता है. साथ ही इसकी गंध ईथर जैसी होती है.

एथेनॉल का प्रयोग कहां-कहां होता है: एथेनॉल का उपयोग आमतौर पर जैव ईंधन के रूप में किया जाता है. इसे गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है. जैसे E10, E15, E20 मिश्रण आदि में या एथेनॉल पर चलने वाले इंजनों के लिए स्वतंत्र ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यह ज्वलनशील है और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. एथेनॉल कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन-आधारित ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ रूप से जलता है.

एथेनॉल से शराब भी बनती है: इसके अलावा एथेनॉल का प्रयोग व्यापक रूप से दवाओं, लोशन, टॉनिक, कोलोन, मलहम में और कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग किया जाता है. साथ ही एथेनॉल मादक पेय पदार्थों में पाया जाने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है. इस संदर्भ में इसका उत्पादन फलों, अनाजों या अन्य पौधों की सामग्री में मौजूद शर्करा से किया जाता है. एथेनॉल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसका उपयोग आमतौर पर चिकित्सा और घरेलू उद्देश्यों के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है.

E20 से कच्चे तेल पर निर्भरता होगी कम: नोटिफिकेशन जारी करते हुए तेल मंत्रालय ने कहा कि ई20 फ्यूल योजना में एक लीटर तेल में 800 मिलीलीटर पेट्रोल और 200 मिलीलीटर एथेनॉल मिक्स किया जाता है. इससे जहां देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी वहीं, कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा और गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी. क्योंकि, एथेनॉल गन्ना और मक्का से तैयार होता है. इससे इनकी डिमांड बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा.

क्या है E10 पेट्रोल: E10 पेट्रोल में 10% एथेनॉल होता है, जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है. ब्रिटेन में वर्तमान में पेट्रोल में 5% तक एथेनॉल (जिसे E5 के नाम से जाना जाता है) का प्रयोग होता है. यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है. 2016 से यह वह मानक ईंधन रहा है जिसके आधार पर नई कारों के उत्सर्जन और प्रदर्शन का परीक्षण किया जाता है. ब्रिटेन में सितंबर 2021 और उत्तरी आयरलैंड में नवंबर 2022 में मानक श्रेणी (95 ऑक्टेन) का पेट्रोल ई10 हो गया.