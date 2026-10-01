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जाबांज घायल पायलट स्मित की कैसी है हालत, पीएम मोदी, नेतन्याहू समेत सभी ने की दुआ

फ्लाइट हाईजैक की कोशिश को नाकाम करने वाले पायलट स्मित मच्छर की सेहत को लेकर सभी चिंतित हैं. सबने जल्द ठीक होने की कामना की.

What is condition injured pilot
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश को नाकाम करने वाले पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की हालत स्थिर बताया गया (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 9:58 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने फ्लाईदुबई की उड़ान ने ऐसे साहसिक कार्य किये जिसकी चौतरफा प्रशंसा की जा रही है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी कैप्टन स्मित मच्छर के जल्द ठीक होने के लेकर कामनाएं की है. पायलट स्मित फ्लाइट में चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारत के दूतावास और जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने बुधवार को कहा कि वे फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की सेहत पर करीब से नजर रख रहे हैं.

मच्छर फ्लाइट में एक बड़ी मुश्किल को टालने में मदद करने के बाद घायल हो गए थे. इसके कारण एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब के तबुक में डायवर्ट करना पड़ा था.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में रियाद में भारतीय दूतावास ने कहा कि सऊदी अरब में दोनों भारतीय मिशन कैप्टन मच्छर की मेडिकल कंडीशन से जुड़े डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं. दूतावास के मुताबिक पायलट अभी उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती है और उन्हें जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है.

मिशन ने कहा कि वह उनकी हेल्थ पर डिटेल्ड अपडेट का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला है कि उनकी हालत स्थिर है. दूतावास ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द अपने जख्म से ठीक हो जाएंगे.' भारतीय मिशन ने यह भी कहा कि वह कैप्टन मच्छर के परिवार के संपर्क में है और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह सऊदी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में हर मुमकिन मदद करेगा.

बयान में आगे कहा गया, 'हम उनके परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम सऊदी अधिकारियों के साथ उनकी सेहत पर नजर रखेंगे और उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे.' एम्बेसी का यह अपडेट सीनियर इजराइली नेताओं के कैप्टन मच्छर के रोल की तारीफ करने के कुछ घंटों बाद आया, जिन्होंने एयरक्राफ्ट में एक बड़ी घटना को रोकने में उनकी भूमिका की तारीफ की. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट को 'सच्चा हीरो' बताया और उनकी 'बहुत बहादुरी' की तारीफ की.

प्रधानमंत्री ऑफिस से एक्स पर जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि घटना के दौरान कैप्टन मच्छर को चाकू मारा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एयरक्राफ्ट में सवार लोगों को बचाने के लिए काम करते रहे.

नेतन्याहू के मुताबिक पायलट ने हमलावर का विरोध किया कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हमलावर पर काबू पाने में मदद की, जिससे हवा में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. नेतन्याहू ने कहा, 'उसने इजराइली नागरिकों और दूसरे नागरिकों समेत 174 लोगों की जान बचाई.'

इजराइली प्रधानमंत्री ने भी कैप्टन मच्छर के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की कामना की. तारीफ में शामिल होते हुए इजराइली डिप्लोमैट रूवेन अजार ने कहा कि वह पायलट के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें एक अनुभवी और काबिल एविएटर बताया.

फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 का जिक्र करते हुए अजार ने कहा कि कैप्टन मच्छर की हिम्मत, साथ ही इजराइली और अमीराती पैसेंजर और क्रू मेंबर की हिम्मत ने प्लेन में सवार सभी लोगों को बचाने में मदद की. अजार ने कहा, 'उनकी हिम्मत और दूसरे इजराइली और अमीराती पैसेंजर और क्रू मेंबर की हिम्मत ने 180 लोगों की जान बचाई.'

उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की. भारतीय और इजराइली अधिकारियों के बयान कैप्टन मच्छर के लिए बढ़ती इंटरनेशनल पहचान के बीच आए हैं, जिनके इमरजेंसी के दौरान किए गए कामों की सरकारों और पैसेंजर दोनों ने तारीफ की है.

जहां भारतीय अधिकारियों ने उनकी मेडिकल कंडीशन और सेहत पर ध्यान दिया, वहीं इजराइली नेताओं ने एक बड़ी त्रासदी को टालने और डायवर्ट की गई फ्लाईदुबई फ्लाइट में सवार लोगों की जान बचाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया.

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