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जाबांज घायल पायलट स्मित की कैसी है हालत, पीएम मोदी, नेतन्याहू समेत सभी ने की दुआ

फ्लाइट हाईजैक की कोशिश को नाकाम करने वाले पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की हालत स्थिर बताया गया ( AP )

नई दिल्ली: भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने फ्लाईदुबई की उड़ान ने ऐसे साहसिक कार्य किये जिसकी चौतरफा प्रशंसा की जा रही है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी कैप्टन स्मित मच्छर के जल्द ठीक होने के लेकर कामनाएं की है. पायलट स्मित फ्लाइट में चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए.