Explainer: यूपी-पंजाब फतह करने के लिए क्या है चिराग पासवान का नया '3P' फॉर्मूला, जानें
बिहार से बाहर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी में चिराग पासवान हैं,जिससे एनडीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 11, 2026 at 7:42 PM IST
पटना: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब बिहार से बाहर पैर पसारने की तैयारी में है. आगामी समय में देश के सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. फिलहाल एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निशाने पर उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य हैं. चिराग पासवान के इस चुनावी दांव के बाद बीजेपी नेतृत्व फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थति में नजर आ रहा है.
बिहार से बाहर विस्तार: बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाने के बाद चिराग पासवान की नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य पर है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में उतरने का ऐलान किया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने बाकायदा रोड मैप भी तैयार किया है. चिराग पासवान की पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के दलित बहुल इलाकों में नजर है.
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक: मिशन 2027 को लेकर चिराग पासवान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सोमवार को पार्टी की अहम बैठक भी हुई. केंद्रीय मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संगठन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने और पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.
"पार्टी का विस्तार देशभर में हो रहा है. नेताओं की छवि भी बेहतर हो यह जरूरी है. लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पार्टी की रणनीति तैयार करनी है. पार्टी की नीतियों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें. साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के कार्य, उनके व्यक्तित्व और विचारों को लोगों तक पहुंचाएं."- चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, LJPR
सात राज्यों पर नजर: 2027 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिनमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर शामिल हैं. लेकिन अभी चिराग पासवान ने यूपी और पंजाब में चुनाव लड़ने का मन बनाया है. वर्तमान में फिलहाल सभी 403 सीटों पर संगठन तैयार करने की बात कही है. गठबंधन पर अंतिम फैसला बाद में होगा.
बिहार में चिराग पासवान का बेहतर स्ट्राइक रेट: महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या चिराग वास्तव में यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर NDA में ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं. चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं और बिहार में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की. इस प्रदर्शन के साथ उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 65.5% रहा.
"लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है. चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी हैं और वह दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ किस तरीके का समझौता होगा यह आने वाले दिनों में तय होगा. जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे-वैसे गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी अभी दिल्ली दूर है."- कुंतल कृष्ण,भाजपा प्रवक्ता
यूपी में क्यों मजबूती से उतरना चाहती है LJPR? : चिराग पासवान के लिए यूपी सिर्फ एक नया चुनावी राज्य नहीं है, बल्कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत से जुड़ा राज्य भी है. रामविलास पासवान ने 1980 का लोकसभा चुनाव यूपी के बिजनौर से लड़े थे. हालांकि चुनाव में उन्हें बेहतर नतीजे नहीं मिले और वह चुनाव हार गए. चिराग पासवान पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं.
क्या है 3P फॉर्मूला?: अब चिराग यूपी में पार्टी का विस्तार कर राष्ट्रीय स्तर पर LJP(R) को मजबूत करना चाहते हैं. पार्टी की नजर खास तौर पर दलित, पासी, पासवान, अति पिछड़े, गैर-यादव OBC और युवा वोटरों पर है.यूपी में पासवान समुदाय की मौजूदगी मुख्यतः पूर्वांचल के कई इलाकों में है, जबकि पासी समुदाय इससे कहीं बड़ा दलित समूह है.चिराग की रणनीति केवल ‘पासवान वोट’ तक सीमित नहीं है. पार्टी 3 P फॉर्मूले—Pasi, Paswan और Pandit को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है.
"हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. फिलहाल हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. चुनाव करीब आने के बाद हमारे नेता चिराग पासवान गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला लेंगे. इस बार हम दोनों राज्यों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब होंगे."- राजेश भट्ट,राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्वांचल के मीडिया प्रभारी, एलजेपीआर
यूपी में भाजपा को हुआ था 29 सीटों का नुकसान: 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को पासी और पासवान जाति के वोटरों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. एनडीए को नुकसान भी हुआ था और यूपी में एनडीए महज 33 हासिल कर पाई थी. उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल सीटें हैं. चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में मौके को भुनाना चाहते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं. आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी के पास यूपी की 62 सीटें थीं, यानी 2024 में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ.
यूपी में चिराग का 3P फॉर्मूला: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यूपी प्रभारी सांसद अरुण भारती ने रामविलास पासवान की जयंती के कार्यक्रम में 'पंडित, पासी और पासवान' का नारा दिया था और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. इसके पीछे तीन सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर डोमिनेंट माने जाते हैं और इस वजह से अपने समीकरण में एलजेपीआर ने पंडित को रखा है. इसके अलावा यूपी में दलित का बड़ा हिस्सा पासी समुदाय है. चिराग पासवान का पारंपरिक आधार पासवान वोटर हैं और इन तीनों के बराबर चिराग पासवान यूपी की जमीन को मजबूत करना चाहते है.
यूपी में पासी-पासवान की आबादी कितनी?: उत्तर प्रदेश में जातिगत जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े के मुताबिक पंडित (ब्राह्मण) कुल आबादी का लगभग 9% से 10% है ,जबकि पासी जाति की कुल आबादी का लगभग 3.3% से 4% के आस पास है. पासवान अर्थात (दुसाध) कुल आबादी का लगभग 0.1% से 0.2% (2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 2.3 लाख के आस पास है.
UP के वोटों के गणित में कितने ताकतवर हैं पासवान?: यूपी के राजनीतिक और वोटों के गणित में अकेले पासवान (दुसाध) जाति की ताकत सीमित है. हालांकि, जब पासवान को उनकी ही समकक्ष पासी उपजाति के साथ जोड़कर देखा जाता है तो यह समीकरण यूपी की कई सीटों पर बेहद निर्णायक और ताकतवर बन जाता है.
नए नारे के साथ LJPR: यूपी के संदर्भ में एलजेपीआर का नया नारा आया है- पंडित-पासी-पासवान, धरती गूंजे आसमान. यह उनके पारंपरिक नारे 'धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान' से बिल्कुल अलग और यूनिक है. बहुत हद तक यह मायावती के ब्राह्मण केंद्रित नारों की तर्ज पर ही गूंज रहा है. इसके अलावा 'यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट' और 'क्यों मांगे उधार, जब अपना नेता तैयार' जैले नारों से एनडीए को चुनौती मिल रही है.
यूपी में चिराग का स्ट्राइक रेट क्या रहा?: 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे.पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसे कुल करीब 12,247 वोट मिले थे जो कि कुल वोट प्रतिशत का लगभग 0.01% था. इस लिहाज से 2027 में 403 सीटों की तैयारी एक बड़ा विस्तार है. सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान का यह प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर इतनी सीटों पर लड़ने के लिए उनके पास उम्मीदवार हैं.
पंजाब में क्या है चिराग का प्लान: चिराग पासवान की माता पंजाब राज्य से आती हैं और इस वजह से वह पंजाब की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.चिराग हाल में पंजाब का दौरा कर चुके हैं और पार्टी वहां संगठन मजबूत करने की कोशिश में है.पंजाब में चिराग के सामने चुनौती यूपी से भी बड़ी है, क्योंकि यहां LJP का पारंपरिक सामाजिक आधार बेहद सीमित है. इसलिए पंजाब में पार्टी का लक्ष्य फिलहाल सीट जीतने से ज्यादा संगठन खड़ा करना और एनडीए में अपनी उपयोगिता बढ़ाने की है.
पंजाब में पिछला स्ट्राइक रेट? : पंजाब में चिराग पासवान की पार्टी का पिछला विधानसभा रिकॉर्ड मजबूत नहीं रहा है. 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में LJP(RV) का प्रभाव नगण्य रहा और पार्टी कोई सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी. इसलिए पंजाब में 2027 की लड़ाई चिराग के लिए नए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश की लड़ाई होगी बल्कि मौजूदा मजबूत वोट बैंक बचाने की होगी.
उत्तराखंड में भी एंट्री लेने की तैयारी: इसके अलावा उत्तराखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने की तैयारी में है. उत्तराखंड की प्रदेश इकाई ने 2027 का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. चिराग पासवान के अनुसार, इस प्रस्ताव पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा, हालांकि उनका मुख्य ध्यान फिलहाल उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनावों पर है. उत्तराखंड में भी चिराग पासवान संगठन की मजबूती के लिए चुनाव लड़ सकते हैं.
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष: इसके अलावा चार और राज्यों में बाद में चुनाव में कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सात राज्यों में चुनाव होने हैं और चिराग पासवान की चाहत की होगी कि वोट प्रतिशत या सीट हासिल कर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए. लोक जनशक्ति पार्टी को अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है. चिराग पासवान पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाहते हैं.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार है. चिराग पासवान भी राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं. चिराग पासवान के पिता भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं.
"राजनीतिक समीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि चिराग पासवान को भाजपा दूसरे राज्यों में कितना महत्व देती है. हालांकि चिराग पासवान की कोशिश बारगेन करने की होगी. चिराग पासवान बड़े बारगेनर माने जाते हैं. बिहार में उन्होंने अपनी ताकत इसी के बदौलत बढ़ाई."- सुनील पांडे,राजनीतिक विश्लेषक
सीट या वोट प्रतिशत पर निशाना: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दूसरे राज्यों में विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ रही है. रामविलास पासवान भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में जमीन तलाशने के लिए चुनाव लड़े थे. रामविलास पासवान बिजनौर से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें जीत नहीं हासिल हुई थी. चिराग पासवान चाहते हैं कि भाजपा के सहयोग से या तो उन्हें कुछ सीट मिल जाए या वोट प्रतिशत में इजाफा हो जाए.
"उनकी कोशिश पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की होगी. सवाल उठता है कि बिहार से बाहर भाजपा चिराग पासवान को कितना महत्व देगी. चिराग पासवान बिहार के स्ट्राइक रेट के बदौलत बीजेपी को दूसरे राज्यों में बारगेन करने की कोशिश जरूर करेंगे. उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है."- अरुण पांडे,वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक
'पासी-पासवान के नेता हैं चिराग': वहीं उत्तर प्रदेश के एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने कहा कि अब पासी-पासवान समाज को किसी दूसरे नेता की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सुख-दुख में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खड़े हैं.
"उत्तर प्रदेश की 403 में से 105 विधानसभा सीटों पर पासी-पासवान समाज हार-जीत तय कर सकता है."- राजीव पासी, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, एलजेपीआर
वोटों का बिखराव: चिराग पासवान की एलजेपीआर मुख्य रूप से पासवान जाति के लोगों की पार्टी मानी जाती है. बिहार में भी वह वोटों के लिहाज से 5 से 6 फीसदी हिस्सेदारी का दावा करने वाली पासवान जाति आधारित राजनीति ही करते हैं. जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां पासवान जाति के वोटों की ताकत बहुत ही कम है. जो है भी वह पूरी तरह से अलग-अलग जिलों में बिखरा है.
पूर्वांचल और पासवान: राजनीतिक दलों की तरफ से ही दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पासवान (दुसाध) समुदाय की जनसंख्या महज करीब 2.3 लाख है. जातीय ताकत के हिसाब से देखें तो यह यूपी की कुल आबादी का केवल 0.1% से भी कम है. पासवान जाति के लोग उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जिलों जैसे वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर और मऊ आदि में बसे हुए हैं. यहां भी उन्हें बिहार की ही तरह अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है.
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