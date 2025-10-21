ETV Bharat / bharat

दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

हिमाचल के कई इलाकों में दिवाली के एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है.

Budhi Diwali in Himachal
हिमाचल की बूढ़ी दिवाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 8:32 PM IST

कुल्लू: देशभर में 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. पूरा देश दिए और रंग-बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं, जहां दिवाली पर्व के ठीक एक महीने बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है. इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी ये परंपरा उसी स्वरूप में जीवित है और लोग पारंपरिक तरीके से बूढ़ी दिवाली का ये पर्व मनाते हैं.

इन इलाकों में मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली

बूढ़ी दिवाली का पर्व दिवाली के त्योहार के एक महीने बाद मनाया जाता है. इस दिवाली पर पटाखों का शोर नहीं होता है. जिला कुल्लू, जिला मंडी, जिला शिमला और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में दिवाली के एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है. बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा इन इलाकों में सदियों पुरानी है. इस परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं.

क्यों कहते हैं इसे बूढ़ी दिवाली?

हिमाचल के कुछ ग्रामीण इलाकों में दिवाली के एक माह बाद ये पर्व मनाया जाता है. दिवाली के एक महीने बाद इस पर्व को मनाए जाने के कारण इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है. इस पर्व का नाम 'बुड्ढी दयावड़ी' है. यहां दयावड़ी का अर्थ संघर्ष है. देशभर में दिवाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है. जबकि बूढ़ी दिवाली एक महीने बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है.

ग्रामीण शिव राम शर्मा ने बताया, "सदियों से चली आ रही बूढ़ी दिवाली की परंपरा को आज भी उत्साह के साथ निभाया जा रहा है. क्षेत्र में अन्न-धन और सुख समृद्धि की कामना के लिए बूढ़ी दिवाली को आधी रात लोग मशालें जलाकर गांव की परिक्रमा कर वापस मंदिर में लौटने पर लोक नृत्य के साथ पर्व संपन्न करते हैं. ये पर्व दीवाली के एक महीने बाद मनाया जाता है. इस बार भी ग्रामीण इलाकों में इस अवसर पर 3 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाएगा."

दिवाली से कैसे अलग है बूढ़ी दिवाली?

हालांकि, बूढ़ी दिवाली के त्योहार पर पटाखे की गूंज नहीं होती है, बल्कि लोग लकड़ी की बड़ी-बड़ी मशालों को जलाकर पूरी रात नृत्य करते हैं. इस दिन दिवाली की तरह न तो घरों में दिए जलाए जाते हैं और न ही दिवाली की तरह पटाखे जलाए जाते हैं, सिर्फ लोग इकट्ठे होकर जलती मशालों के साथ नृत्य करते हैं. बूढ़ी दिवाली के त्योहार को 3 दिन तक मनाया जाता है. इन दिनों मेहमानों की खूब आवभगत की जाती है. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अपने-अपने इलाके के मशहूर पारंपरिक व्यंजन भी मेहमानों के सामने परोसे जाते हैं.

क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली?

बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाने के पीछे कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं. कुल्लू के साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि "बूढ़ी दिवाली मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं. एक कहानी राक्षस वृत्रासुर और देवराज इंद्र के बीच हुई लड़ाई से जुड़ी है. ये वही वृत्रासुर राक्षस था, जिसे मारने के लिए ऋषि दधीचि ने इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी थी. फिर इन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र तैयार हुआ. जिससे राक्षस वृत्रासुर का वध किया गया था. इसी उपलक्ष्य में इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है. इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान राम के लंका पर विजय और अयोध्या वापिस लौटने की सूचना लोगों को देरी से मिली थी. इस कारण लोगों ने देरी से दिवाली मनाई थी."

क्या खास होता है इस दौरान?

बात करें कुल्लू जिले की तो आनी और निरमंड उपमंडल में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है. वहीं, मंडी जिले के करसोग के ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है. यहां च्वासी क्षेत्र के महोग, खन्योल च्वासी मंदिर और कांडी, कौजौन, ममलेश्वर महादेव, देव थनाली मंदिर में लोग देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशालें जलाते हैं और ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए गांव की परिक्रमा करते हैं. इन इलाकों में आज भी दशकों पुरानी परंपरा निभाई जाती है.

"बूढ़ी दिवाली के दौरान रात भर मशाल जलाकर वाद्य यंत्रों पर नाच-गाना और जश्न होता है. इस दौरान लोग राक्षस वृत्तासुर और इंद्र की सेना के रूप में बंट जाते हैं और एक जलती हुई मशाल को छीनने की होड़ लग जाती है. ये पौराणिक कहानियों में दर्ज वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध को दर्शाता है. 3 से लेकर 7 दिन तक होने वाले इस त्योहार में खास मेले भी लगते हैं. इस दौरान पूरी रात रामायण, महाभारत, राजा बलि से लेकर देवराज इंद्र तक से जुड़ी कहानियों का मंचन और व्याख्यान होता है. स्थानीय बोली में इन पौराणिक घटनाओं और पात्रों से जुड़े गीत गाए जाते हैं. ग्रामीण मेलों में लोक नृत्य होते हैं और कई तरह के स्थानीय पकवान बनाए जाते हैं." - रवि शर्मा, सेवानिवृत अध्यापक, निरमंड निवासी

निरमंड की बूढ़ी दिवाली

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू का निरमंड पहाड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है. बताया जाता है कि यह जगह भगवान परशुराम ने बसाई थी. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब वह अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे. उसी दौरान एक दैत्य ने सर्प वेश में भगवान परशुराम और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया. जिस पर भगवान परशुराम ने अपने फरसे से उस दैत्य को खत्म कर दिया. दैत्य का वध होने पर वहां के लोगों ने जमकर खुशियां मनाई. जिसे आज भी यहां पर बूढ़ी दिवाली वाले दिन मनाया जाता है. इस अवसर पर यहां महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में युद्ध के दृश्य दर्शाए जाते हैं.

दैत्य राज बलि से भी जुड़ी है दिवाली मान्यता

जिला कुल्लू के आनी के रहने वाले लेखक हरि कृष्ण शर्मा ने बताया कि "भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ी इलाकों में एक महीने बाद मिली थी. जिसके कारण इन इलाकों में दीप जलाकर दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई. हालांकि कुछ जगह ये त्योहार 3 दिन मनाते हैं तो कुछ जगह 5 और 7 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है. हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली दिवाली का संबंध राजा राम से भी पहले राजा बलि से जुड़ता है. पौराणिक कथाओं में राजा बलि एक प्रतापी और दानी राजा थे. भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा और फिर उन्होंने अपने पहले दो कदमों से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया. भगवान विष्णु ने दैत्य राज बलि से जब तीसरा पग रखने की जगह मांगी तो राजा बलि ने अपना सिर तीसरे कदम के लिए आगे कर दिया था. इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में वास करने का आदेश दिया. आज भी कुल्लू से लेकर शिमला तक के कई इलाकों में दिवाली पर राजा बलि का गुणगान होता है. बाद में भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली पर दिए जलाने का चलन भी शुरू हुआ".

