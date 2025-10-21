SGPC ने दी 'बंदी छोड़ दिवस' की बधाई, जानें क्या है इसका इतिहास?
गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख समुदाय को मुगलों के अत्याचारों से निपटने के लिए शस्त्र धारण करने का संदेश दिया.
अमृतसर: 'बंदी छोड़ दिवस' और दिवाली के पावन अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मंजीत सिंह ने सचखंड हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सभी के कल्याण की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने समस्त सिख समुदाय और दुनिया भर के लोगों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंजीत सिंह ने कहा कि दिवाली केवल प्रकाश का त्योहार नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है." उन्होंने कहा कि यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि कनाडा, अमेरिका और दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है, जहां सिख समुदाय भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बंदी छोड़ दिवस को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है.
सिंह ने कहा, "गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ग्वालियर किले में कैद 52 राजाओं को मुक्त कराकर मानवता की सच्ची सेवा की. यह घटना स्वतंत्रता और समानता का एक अद्वितीय प्रतीक है. गुरु साहिब ने 'मीरी-पीरी' का सिद्धांत देकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए. "
बंदी छोड़ दिवस का इतिहास
पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव की अभूतपूर्व और शांतिपूर्ण शहादत एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर आई थी. गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख समुदाय को मुगलों के अत्याचारों से निपटने के लिए शस्त्र धारण करने का संदेश दिया. वे 'मीरी' और 'पीरी' नामक दो तलवारें धारण करते थे. उन्होंने सिखों को घुड़सवारी सहित युद्ध कला में निपुण होने का संदेश दिया. गुरु साहिब जी ने सिख समुदाय के निर्णयों के लिए अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की.
राजाओं की रिहाई की पूरी कहानी
जिस प्रकार बाबर की कैद गुरु नानक को सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकी, उसी प्रकार जहांगीर की गिरफ्तारी भी गुरु हरगोबिंद साहिब के इरादों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी, अंततः सत्य की विजय हुई. जहांगीर ने गुरु साहिब को रिहा करने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने कैद से रिहा होने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं गुरु साहिब ने अपनी रिहाई के साथ 52 (बावन) राजाओं की रिहाई के लिए मुगल सरकार के समक्ष शर्त रखी. मोक्ष दाता गुरु साहिब द्वारा धारण किए गए बावन (52) कलियों वाले चोले के साथ 52 अन्य राजाओं को भी कैद से मुक्त कर दिया गया.
मुर्तजा खान ने जहांगीर के कान भरे
दरअसल, जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करा रहे थे और अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे, तब लाहौर के तत्कालीन नवाब मुर्तजा खान ने मुगल शासक जहांगीर को यही सूचना भेजी, लेकिन गलत कारण से. उन्होंने जोर देकर कहा कि गुरु हरगोबिंद जी अपने पिता की यातना और हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं.
यह सुनकर जहांगीर ने वजीर खान और गुंचा बेग को गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर भेजा. हालांकि, वजीर खान गुरु हरगोबिंद जी का बहुत सम्मान करते थे. इसलिए उन्हें बंदी बनाने के बजाय, उसने उन्हें दिल्ली जाने को कहा, जहां सुल्तान जहांगीर उनसे मिलना चाहते थे. गुरु साहिब ने यह स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गए.
जहांगीर गुरु साहिब का शिष्य बन गया
जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के सामने पहुंचे, तो वह उन्हें देखता ही रह गया. उसने गुरु जी से पूछा कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? इस पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कबीर के कुछ दोहे सुनाए, जिससे वह और भी प्रभावित हुए. उनकी गुरु हरगोबिंद साहिब जी से मित्रता हो गई. यह जानते हुए कि गुरु हरगोबिंद साहिब एक महान शिकारी थे, वह उन्हें भी अपने साथ शिकार पर ले गए, जहां एक बार एक भयंकर शेर ने जहांगीर पर हमला किया, गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार डाला.
चंदू शाह ने गुरु साहिब के खिलाफ एक खेल खेला
चंदू शाह जहांगीर के दरबार में एक धनी साहूकार था, जो गुरु अर्जन देव जी के समय में अपनी बेटी का विवाह उनके पुत्र हरगोबिंद जी से करना चाहता था. हालांकि, जब गुरु अर्जन देव जी को चंदू शाह के बारे में अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलीं, तो उन्होंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया. इससे चंदू शाह क्रोधित हो गया. इतना ही नहीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी और जहांगीर के बीच बढ़ती मित्रता देखकर चंदू शाह और भी ईर्ष्यालु हो गया.
इस बीच आगरा में जहांगीर की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. चंदू शाह ने इसका फायदा उठाया और ज्योतिषियों के जरिए जहांगीर तक संदेश पहुंचाया कि अगर कोई धार्मिक गुरु ग्वालियर किले में लगातार उनके लिए प्रार्थना करे, तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है. यह भी सलाह दी गई कि इसके लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता. जहांगीर के अनुरोध पर, गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने कई समर्थकों के साथ ग्वालियर किले में गए.
राजा भी गुरु साहिब के अनुयायी बन गए. किले में गुरु हरगोबिंद जी की मुलाक़ात कई ऐसे राजाओं से हुई जो विभिन्न राजनीतिक कारणों से कैद थे. उनकी हालत बेहद दयनीय थी. जब गुरु हरगोबिंद जी ने किले के गवर्नर हरि दास के जरिए सभी राजाओं की हालत सुधारी, तो वे उनके अनुयायी बन गए. चंदू शाह को यह नहीं पता था कि हरि दास स्वयं गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, जबकि हरि दास गुरु हरगोबिंद साहिब के भक्त बन चुके थे. चंदू शाह ने हरि दास को गुरु साहिब को गिरफ़्तार करने के लिए पत्र लिखा, इसलिए वह उन्हें सीधे गुरु जी के पास ले गया.
गुरु साहिब ने रखी शर्त
इसी बीच प्रसिद्ध सूफी संत साईं मियां मीर जहांगीर के दरबार में पहुंचे. वे गुरु हरगोबिंद साहिब जी और उनके पिता दोनों के मित्र थे. उन्होंने जहांगीर से, जो तब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, गुरु जी को रिहा करने का अनुरोध किया और जहांगीर तुरंत मान गए. उन्होंने वज़ीर खान से ग्वालियर जाकर गुरु जी को रिहा करने को कहा. वजीर खान के पहुंचते ही हरिदास ने गुरु जी को इसकी सूचना दी, जिन्होंने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए. इस प्रकार सभी राजाओं को रिहाई मिल गई.
जब वजीर खान ने जहांगीर को इस बारे में बताया, तो पहले तो वह हिचकिचाया. बाद में यह शर्त रखी गई कि केवल उन्हीं राजाओं को रिहा किया जाएगा जो उनके वस्त्र के पिछले हिस्से को पकड़ सकें. इस पर, गुरु हरगोबिंद साहिब ने एक वस्त्र तैयार किया जिसमें 52 कलियां थीं, जिसके बाद प्रत्येक राजा ने उन 52 कलियों को थाम लिया और जेल से बाहर आ गए. गुरु साहिब का उत्सव के साथ स्वागत किया गया. किले से रिहा होने के बाद, जब गुरु साहिब श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे, तो सिख समुदाय ने हरमंदिर साहिब में 'दीपमाला' और 'आतिशबाजी' जलाकर उनके आगमन का जश्न मनाया और अपने घरों की दीवारों पर भी 'दीपमाला' जलाई. उस दिन से सिख समुदाय का दिवाली से नाता और भी गहरा हो गया और सिख दिवाली के त्यौहार को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाने लगे.
बंदी छोड़ दिवस कैसे मनायाा जाता है?
श्री हरमंदिर साहिब में सिखों द्वारा मनाई जाने वाली दिवाली विश्व प्रसिद्ध है और इस अवसर पर आतिशबाजी और दीपमाला का नजारा अनोखा होता है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अलौकिक नजारे को देखने और गुरु साहिब को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री हरमंदिर साहिब आते हैं. वहीं, भाई मंजीत सिंह ने कहा कि सचखंड हरमंदिर साहिब के चारों द्वार इस बात की निशानी हैं कि यहां किसी भी धर्म, जाति या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है.
