SGPC ने दी 'बंदी छोड़ दिवस' की बधाई, जानें क्या है इसका इतिहास?

'बंदी छोड़ दिवस' ( ETV Bharat Graphics )

अमृतसर: 'बंदी छोड़ दिवस' और दिवाली के पावन अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मंजीत सिंह ने सचखंड हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सभी के कल्याण की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने समस्त सिख समुदाय और दुनिया भर के लोगों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंजीत सिंह ने कहा कि दिवाली केवल प्रकाश का त्योहार नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है." उन्होंने कहा कि यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि कनाडा, अमेरिका और दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है, जहां सिख समुदाय भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बंदी छोड़ दिवस को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है. सिंह ने कहा, "गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ग्वालियर किले में कैद 52 राजाओं को मुक्त कराकर मानवता की सच्ची सेवा की. यह घटना स्वतंत्रता और समानता का एक अद्वितीय प्रतीक है. गुरु साहिब ने 'मीरी-पीरी' का सिद्धांत देकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए. " बंदी छोड़ दिवस का इतिहास

पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव की अभूतपूर्व और शांतिपूर्ण शहादत एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर आई थी. गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख समुदाय को मुगलों के अत्याचारों से निपटने के लिए शस्त्र धारण करने का संदेश दिया. वे 'मीरी' और 'पीरी' नामक दो तलवारें धारण करते थे. उन्होंने सिखों को घुड़सवारी सहित युद्ध कला में निपुण होने का संदेश दिया. गुरु साहिब जी ने सिख समुदाय के निर्णयों के लिए अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की. राजाओं की रिहाई की पूरी कहानी

जिस प्रकार बाबर की कैद गुरु नानक को सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकी, उसी प्रकार जहांगीर की गिरफ्तारी भी गुरु हरगोबिंद साहिब के इरादों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी, अंततः सत्य की विजय हुई. जहांगीर ने गुरु साहिब को रिहा करने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने कैद से रिहा होने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं गुरु साहिब ने अपनी रिहाई के साथ 52 (बावन) राजाओं की रिहाई के लिए मुगल सरकार के समक्ष शर्त रखी. मोक्ष दाता गुरु साहिब द्वारा धारण किए गए बावन (52) कलियों वाले चोले के साथ 52 अन्य राजाओं को भी कैद से मुक्त कर दिया गया. मुर्तजा खान ने जहांगीर के कान भरे

दरअसल, जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करा रहे थे और अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे, तब लाहौर के तत्कालीन नवाब मुर्तजा खान ने मुगल शासक जहांगीर को यही सूचना भेजी, लेकिन गलत कारण से. उन्होंने जोर देकर कहा कि गुरु हरगोबिंद जी अपने पिता की यातना और हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं. यह सुनकर जहांगीर ने वजीर खान और गुंचा बेग को गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर भेजा. हालांकि, वजीर खान गुरु हरगोबिंद जी का बहुत सम्मान करते थे. इसलिए उन्हें बंदी बनाने के बजाय, उसने उन्हें दिल्ली जाने को कहा, जहां सुल्तान जहांगीर उनसे मिलना चाहते थे. गुरु साहिब ने यह स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गए. जहांगीर गुरु साहिब का शिष्य बन गया

जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के सामने पहुंचे, तो वह उन्हें देखता ही रह गया. उसने गुरु जी से पूछा कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? इस पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कबीर के कुछ दोहे सुनाए, जिससे वह और भी प्रभावित हुए. उनकी गुरु हरगोबिंद साहिब जी से मित्रता हो गई. यह जानते हुए कि गुरु हरगोबिंद साहिब एक महान शिकारी थे, वह उन्हें भी अपने साथ शिकार पर ले गए, जहां एक बार एक भयंकर शेर ने जहांगीर पर हमला किया, गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार डाला.