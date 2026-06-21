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दल-बदल विरोधी कानून : क्यों उठ रहे सवाल, क्या कानून बदलने का आ गया समय, जानें क्या कहते हैं जानकार ?

नई दिल्ली : हाल ही में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुईं, जिसने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है. एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों में टूट की खबरें आ रही हैं. आरोप है कि उन्हें सत्ताधारी दल निशाना बना रहे हैं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनके सदस्यों को या तो प्रलोभन दिया जाता है, या फिर कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं. इनमें से सबसे अधिक चर्चा टीएमसी और शिवशेना (उद्धव गुट) की हो रही है. आइए जानते हैं आखिर दल-बदल विरोधी कानून क्या है और क्या सचमुच में यह कानून इतना लचर है कि इसे निष्प्रभावी मान लिया जाए ? क्या राजनीतिक पार्टियों में कोई दोष नहीं है ? क्या इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं और हुई हैं तो उन्हें रोकने के प्रयास क्यों असफल रहे ? क्या दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी कोई मिलती जुलती व्यवस्था है या नहीं ?

दल-बदल विरोधी कानून क्या है, इसे जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं. दरअसल, साल 1951 से 1967 के बीच, 16 सालों में 542 विधायकों ने दल बदल लिया था. उस समय पार्टी बदलना बहुत ही आसान था. हद तो तब हो गई, जब 1967-68 में, यानी मात्र एक साल में, 438 जनप्रतिनिधियों ने पाले बदल लिए. 1967-70 के बीच अलग-अलग राज्यों से ऐसी ही खबरें आईं. तीन सालों में 1240 से अधिक ऐसे मामले सामने आए.

इस राजनीतिक अफरा-तफरी ने पूरे देश को हैरान कर दिया. इस दौरान एक के बाद एक सरकारें बन रही थीं और गिर भी रही थीं. किसी को भी पता नहीं होता था कि उनकी सरकार कब तक चलेगी ? 1967 में एक अजीबो-गरीब घटना घटी. इसी सला हरियाणा के पलवल के गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदल ली. पहले वह कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, उसके बाद जनता पार्टी से कांग्रेस में लौट गए, और आखिर में फिर से जनता पार्टी में चले गए. इस घटना के बाद राजनीति में "आया राम, गया राम" जैसे मुहावरे का प्रयोग किया जाने लगा. लोग तब कहा करते थे, "गया लाल" अब "आया लाल" बन गए हैं. एडीआर वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 1967 और 1971 के बीच चुने गए 4,000 विधायकों में से लगभग 50 फीसदी ने बाद में दल बदल किया.

इस तरह की स्थिति से बचने के लिए लोकसभा ने वाई बी चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई. इसने 1968 में अपनी रिपोर्ट दी. इस कमेटी ने दल-बदल विरोधी कानून पास करने की अनुशंसा की थी. इसके आधार पर ही 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए दल-बदल विरोधी कानून को लाया गया. इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया.

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 52वें संविधान संशोधन के जरिए ही "राजनीतिक दल" जैसे शब्दों को संविधान का हिस्सा बनाया गया.

इसमें उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसके तहत सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका पर, विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल-बदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है. किसी विधायक को दल-बदल करने वाला तब माना जाता है जब वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या किसी वोटिंग के दौरान पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन नहीं करता है. इसका मतलब है कि अगर कोई विधायक किसी मुद्दे पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है (यानी वोटिंग से दूर रहता है या उसके खिलाफ वोट करता है), तो उसकी सदन की सदस्यता जा सकती है. यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों पर लागू होता है.

दल-बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को दल बदलने से रोककर स्थिर सरकारें बनाए रखना है. 10वीं अनुसूची के अनुसार, राज्य विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य, जो अपनी राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा देता है या अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत सदन में वोटिंग से दूर रहता है, उसे सदन से हटाया जा सकता है.वोटिंग का यह निर्देश पार्टी व्हिप द्वारा जारी किया जाता है. व्हिप, सदन में राजनीतिक पार्टी द्वारा नामित संसदीय पार्टी का एक सदस्य होता है. लेजिस्लेचर पार्टी में संसद या राज्य विधानमंडल के सदन में किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य ही शामिल होते हैं, जबकि राजनीतिक पार्टी, पार्टी का पूरा संगठन होती है, जिसमें कानून बनाने वाले भी शामिल होते हैं.

दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य अपने नामांकन के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं. लेकिन अगर वे छह महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है. पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर भी उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है.

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया - सदन का कोई भी सदस्य स्पीकर (लोकसभा) या चेयरमैन (राज्यसभा) के पास याचिका या शिकायत दर्ज करके प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसमें किसी दूसरे सदस्य पर दल-बदल का आरोप लगाया गया हो. इसका मतलब है कि पीठासीन अधिकारी (लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन) खुद से अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते. वे दल-बदल के मामले पर तभी संज्ञान ले सकते हैं, जब सदन का कोई सदस्य औपचारिक शिकायत दर्ज करे.

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं.

कानून में फैसले के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है, जिसकी वजह से संभावित देरी को लेकर इसकी आलोचना होती रही है.

फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, जिससे 'चेक एंड बैलेंस' (नियंत्रण और संतुलन) की व्यवस्था बनी रहती है.

शुरुआत में कानून में यह कहा गया था कि पीठासीन अधिकारी के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इस शर्त को रद्द कर दिया. अब पीठासीन अधिकारी के फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. लेकिन शर्त ये है कि पीठासीन अधिकारी जब तक अपना फैसला नहीं दे देते हैं, तब तक कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता है. साथ ही न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन मामलों तक सीमित है, जिनमें गलत इरादा, मनमानापन या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन शामिल हो.

2015 में, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दखल देने से इनकार कर दिया. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी की थी.

बहुत सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जब दल बदलकर सदस्यों ने मंत्रिपद का भी फायदा उठा लिया और पीठासीन अधिकारी ने उन पर फैसला नहीं सुनाया. इसलिए कानूनी विशेषज्ञ सवाल पूछ रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी के फैसला लेने की अवधि कब तक होगी, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए.

शुरुआत में ऐसा लगा कि राजनीतिक दलों ने जो फैसले लिए हैं, वे बिल्कुल दुरुस्त हैं. आंकड़ों ने भी उनके फैसले को सही ठहराया. 1985-95 के बीच मात्र 120 ऐसी शिकायतें मिलीं, जहां प्रतिनिधियों ने पाले बदले. लेकिन साल 2000 आते-आते फिर से वही कहानी दोहराई जाने लगीं. और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक पार्टी का हाथ हो. जिस दल को भी जब मौका मिला, उसने दल-बदल विरोधी कानून की खामियों का फायदा उठाकर उसे अपने पक्ष में प्रयोग कर लिया.

साल 2003 में एक बार फिर से इस कानून को दुरुस्त करने की कोशिश की गई. पहले के नियम के विपरीत नए कानून में एक तिहाई की जगह पर दो-तिहाई सदस्यों का जिक्र किया गया. यानी जब तक कि दो तिहाई सांसद या विधायक मिलकर पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, तब तक उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी. उस समय राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि इसके बाद किसी भी दलों में तोड़-फोड़ करना इतना आसान नहीं होगा. लेकिन यह किसे पता था कि जन प्रतिनिधियों के पास रास्ते की कमी नहीं होती है ! टीएमसी और शिवसेना (उद्धव गुट) में टूट-फूट ने साबित कर दिया है कि दो तिहाई की बंदिशें भी अब किसी काम की नहीं हैं. आपको बता दें कि 2003 के 91वें संशोधन के जरिए एक तिहाई की जगह पर दो तिहाई शब्द जोड़ा गया था.

किस गुट को मिले मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में तीन शर्तों की व्याख्या की है. इसके अनुसार तीन बुनियादी टेस्ट जरूरी हैं.