EPFO जानें की नहीं पड़ेगी, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 2020 में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की थी.
Published : November 17, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: देशभर के सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर की समयसीमा तक या उससे पहले बैंक, डाकघर आदि जैसी अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. जीवन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाने वाला यह दस्तावेज सभी रिटायर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए समयसीमा तक अधिकृत एजेंसियों को जमा करना होता है.
इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लाखों पेंशनभोगियों (EPS’95) के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब उन्हें अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
दरअसल, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 2020 में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की थी. इस साझेदारी के तहत IPPB अपने डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो घर-घर जाकर पेंशनभोगियों को यह सेवा प्रदान करेंगे. खास बात यह है कि यह सेवा पेंशनभोगियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का पूरा खर्च EPFO खुद उठाएगा.
Pensioners can now submit their Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan) easily through Face Authentication — no need to visit banks or offices!— EPFO (@officialepfo) November 17, 2025
Follow these simple steps and complete it from your smartphone. 📱#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #ईपीएफओ@mansukhmandviya… pic.twitter.com/wGeYnX4sKq
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें?
- सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकरण (बैंक, डाकघर, या अन्य) के पास रजिस्टर है.
- अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टेर से 'AadhaarFaceRD' और 'जीवन प्रमाण फेस ऐप' डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
- सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे स्मार्टफोन में कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो.
- पेंशनभोगी के चेहरे को स्कैन करने के लिए ऐप से एक तस्वीर लें.
- अपना विवरण दर्ज करें.
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि फोटो स्कैन और विवरण भरे गए हैं, सबमिट करें.
- इसके बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्राप्त होगा.
- जीवन प्रमाण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए उस लिंक को खोलें.
लाइफ सर्टिफिकेट की समय-सीमा चूकने पर क्या होगा?
अगर कोई पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है. जमा करने में देरी होने और उसके बाद निर्धारित खाते में पेंशन राशि न पहुंचने की स्थिति में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र पहुंच जाए. आपकी विलंबित/रोकी गई पेंशन राशि का भुगतान सीपीपीसी द्वारा एलसी प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा.
