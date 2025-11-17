ETV Bharat / bharat

EPFO जानें की नहीं पड़ेगी, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

नई दिल्ली: देशभर के सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर की समयसीमा तक या उससे पहले बैंक, डाकघर आदि जैसी अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. जीवन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाने वाला यह दस्तावेज सभी रिटायर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए समयसीमा तक अधिकृत एजेंसियों को जमा करना होता है.

इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लाखों पेंशनभोगियों (EPS’95) के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब उन्हें अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दरअसल, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 2020 में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की थी. इस साझेदारी के तहत IPPB अपने डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो घर-घर जाकर पेंशनभोगियों को यह सेवा प्रदान करेंगे. खास बात यह है कि यह सेवा पेंशनभोगियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का पूरा खर्च EPFO खुद उठाएगा.