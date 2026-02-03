ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका ट्रेड डील; क्या सबकुछ वैसा ही होने जा रहा जैसा ट्रंप कर रहे दावा?

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया है. लेकिन, उनके दावों पर अभी न सहमति जताई है और ना ही असहसति.

Published : February 3, 2026 at 12:06 PM IST

हैदराबाद: भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को ट्रेड डील हो गई. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगा भारी-भरकम टैरिफ (टैक्स) 50% से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. साथ ही 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदने और भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को जीरो करने का भी दावा किया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रंप को धन्यवाद दिया है. लेकिन, ट्रंप के दावों पर अभी न सहमति जताई है और ना ही असहसति. इस पर जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि ट्रंप और मोदी के बयानों में काफी फर्क है.

इससे एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस डील के तहत सबकुछ वैसा ही होने जा रहा जैसा ट्रंप दावा कर रहे? आईए, इस रिपोर्ट में समझते हैं कि अमेरिका क्या-क्या दावे कर रहा है, भारत का इस पर क्या कहना है. इसके साथ ही ये भी समझते हैं कि अमेरिका अभी किस देश पर कितना ट्रैरिफ लगा रहा है.

डील को लेकर ट्रंप ने क्या कहा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा...वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और शायद, वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं. इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी.

अमेरिका से डील को लेकर मोदी ने क्या कहा: ट्रंप के दावों के जवाब में पीएम मोदी ने X पर लिखा, अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.

जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं. वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.

ट्रंप-मोदी के बयानों के क्या मायने: अब ट्रंप और मोदी के बयानों के अंतर को समझते हैं. सबसे पहले ट्रंप कहते हैं कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदेगा. लेकिन, मोदी ने अपनी पोस्ट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की और ना ही सरकार के किसी अधिकारी की ओर से इसे लेकर कुछ कहा गया. वास्तविकता पर जाएं तो भारत ने पिछले साल अमेरिका से केवल 41.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा था.

इसलिए इसका 500 अरब डॉलर तक पहुंचना संभव नहीं है. क्योंकि, ट्रंप केवल कमोडिटी व्यापार की बात कर रहे हैं. यही नहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय में सलाहकार रहे ईवान ए फेइजेनबौम ने X पर पोस्ट करते हुए खुद ही इस पर संदेह जताया है. उन्होंने लिखा है, भारत भविष्य में शायद ही 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीद पाएगा.

क्या वाकई रूस से तेल डील तोड़ देगा भारत: ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है. लेकिन, मोदी के बयानों में ये सहमति नहीं दिखती है. ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल खरीद बंद करके भारत अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा. इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी. जबकि, सच्चाई ये है कि 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था.

जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि नवंबर में रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल के आयात में कमी की है. लेकिन रूस के साथ उसके संबंधों को देखते हुए इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना मुश्किल है.

अब भारत पर अमेरिका लगाएगा सिर्फ 18 फीसदी टैरिफ: डील के अनुसार भारत पर 50 फीसदी की जगह अब केवल 18 फीसदी टैरिफ लगेगा. भारत पर लगने वाला दंडात्मक अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ बिल्कुल खत्म कर दिया गया है. यानी भारत पर अब 50% टैरिफ की जगह केवल 18% ही लगेगा. हालांकि भारत को अभी यूरोपियन यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया के मुकाबले थोड़ा अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़ेगा.

किस देश पर अमेरिका का कितना टैरिफ: अमेरिका ने ब्राजील, म्यांमार, लाओस, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर सबसे अधिक टैरिफ लगा रखा है. ब्राजील पर 50 फीसदी, म्यांमार पर 40 फीसदी, लाओस पर 40 फीसदी, चीन पर 37 फीसदी और दक्षिण अफ्रीका पर 30 फीसदी टैरिफ वर्तमान में लगा रहा है.

भारत पर पाकिस्तान-बांग्लादेश से कम ट्रैरिफ: ट्रंप ने वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, मलेशिया पर 19%, कंबोडिया पर 19% और थाईलैंड पर 19% टैरिफ लगाया हुआ है. भारत इन देशों से अब बेहतर स्थिति में है. लेकिन कुछ देशों पर अमेरिका ने बेहद कम टैरिफ भी लगाया है. यूनाइटेड किंगडम पर 10 फीसदी, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया पर 15 फीसदी ट्रैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है.

अमेरिकी डील के भारत को कितना फायदा: भारत की जिन कंपनियों का अमेरिका में बड़ा कारोबार है, उन्हें इस डील से मार्जिन में राहत और बेहतर बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. टैरिफ में कटौती टेक्सटाइल और कपड़ों, सीफूड, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, रत्न और आभूषण, कंज्यूमर एक्सपोर्टर्स सहित कई सेक्टर्स को इस डील से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है.

