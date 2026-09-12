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ED-IT के निशाने पर हरीश रावत के करीबी, क्या कांग्रेस के लिए बन रहे मुसीबत, 2027 चुनाव में बनेंगे बीजेपी के हथियार!

हरीश रावत के करीबी पर ईडी की कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे है. उसी को समझते है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा-

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:57 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में हैं. इस बार मामला उनके किसी बयान या संगठनात्मक गतिविधि से नहीं, बल्कि उनके करीबी रहे चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है. चंदन सिंह जीना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओएसडी भी रहे हैं. साथ ही उनके पीए भी है. इसीलिए मामला ज्यादा राजनीतिक हो गया.

दरअसल, दस सितंबर को वर्ष 2016 की UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) के VPDO (Village Panchayat Development Officer) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कई स्थानों पर तलाशी ली. एजेंसी के मुताबिक चंदन सिंह जीना के वर्तमान आवास से करीब 32 लाख रुपये की अघोषित नकदी, 200.5 ग्राम सोना और 12 लग्जरी घड़ियां बरामद की गईं. बैंक खातों में मिली रकम को भी जांच के दायरे में लिया गया है.

इस बरामदगी के बाद मामला केवल जांच एजेंसी की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में इसके संभावित असर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब हरीश रावत के करीबी के घर किसी एजेंसी ने छापेमारी की हो. इसे पहले भी हरीश रावत के करीब रहे राजीव जैन के यहा एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है.

रावत के कार्यकाल से जुड़ा नाम लेकिन पूर्व CM पर कोई आरोप नहीं: चंदन सिंह जीना का नाम इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए ज्यादा राजनीतिक हो गया है. क्योंकि वह वर्ष 2014 से 2017 के बीच हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते OSD के तौर पर तैनात रहे थे और बाद में उनके करीबी सहयोगी के रूप में भी जुड़े रहे. हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ED जानकारी के मुताबिक हरीश रावत को इस मामले में आरोपी नहीं बताया गया है. इसलिए जीना के खिलाफ चल रही जांच को सीधे हरीश रावत के खिलाफ कार्रवाई बताना अभी जल्दबाजी होगी. फिलहाल एजेंसी का फोकस वर्ष 2016 की परीक्षा में कथित गड़बड़ी OMR शीट से छेड़छाड़ और उससे जुड़े संभावित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल पर है.

बड़े विवादों में रही ये परीक्षा: ED की जांच उस परीक्षा से जुड़ी है, जिसको लेकर पहले भी उत्तराखंड में बड़ा विवाद सामने आया था. जांच एजेंसी के अनुसार परीक्षा की OMR शीट की सुरक्षित अभिरक्षा को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं. आरोपों की जांच इस दिशा में की जा रही है कि कुछ ऐसी OMR शीट जिनमें उत्तर नहीं भरे गए थे, कथित तौर पर निजी स्तर पर पहुंचीं और उनमें बाद में उत्तर भरे जाने के बाद उन्हें दोबारा सील किया गया.

एजेंसी इस प्रक्रिया के पीछे हुए लेनदेन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. इसी कड़ी में चंदन सिंह जीना के घर मिले 32 लाख कैश, सोने और अन्य संपत्तियों के स्रोत को भी जांचा जा रहा है.

दो साल में रावत के करीबियों पर दूसरी बड़ी कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा: हरीश रावत से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई की चर्चा नई नहीं है. इससे पहले दिसंबर 2024 में कांग्रेस नेता और कारोबारी राजीव जैन और उनसे जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी. देहरादून समेत कई स्थानों पर हुई इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीमें पहुंची थीं.

अब चंदन सिंह जीना के खिलाफ ED की कार्रवाई के बाद 2024 की उस कार्रवाई का भी राजनीतिक संदर्भों में जिक्र होने लगा है. हालांकि दोनों मामले अलग-अलग एजेंसियों और अलग-अलग जांचों से संबंधित हैं. इसलिए इनके बीच कोई सीधा कानूनी संबंध मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हरीश रावत के दो सबसे करीबी लोगों पर सरकारी एजेंसियों की नजर तिरछी होना कहीं न कहीं हरीश रावत के राजनैतिक करियर पर भी प्रभाव डालेगा.

इस्तीफे की बात ने बढ़ाया सस्पेंस: ED की कार्रवाई के बीच हरीश रावत का कांग्रेस में अपनी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से इस्तीफा देना की बात कहना इस पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना देता है. रावत का कहना है कि उनकी वजह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष पर सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके फैसले के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

सवाल यह भी है कि क्या यह केवल नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का कदम है या फिर रावत इसके जरिए पार्टी नेतृत्व को कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं. उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटीय राजनीति और संगठन में बदलते शक्ति संतुलन के बीच रावत का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस पर राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी का मानना है कि

हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके फैसलों के पीछे के राजनीतिक संकेत को समझने के लिए उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखना पड़ता है. रावत कब क्या कहते हैं और उसके पीछे उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है, यह तुरंत समझ में आना मुश्किल होता है. पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पहले की तुलना में कमजोर दिखाई देने की चर्चाएं भी रही हैं. ऐसे में पद छोड़ने के फैसले को केवल इस्तीफा मान लेना पर्याप्त नहीं होगा यह पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है.
-आदेश त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक-

आदेश त्यागी की माने तो हरीश रावत का ये कदम अपनी राजनीतिक वजूद का संदेश है या वास्तव में मौजूदा विवाद से खुद को अलग रखने का प्रयास, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा.

चुनावी हार से स्टिंग तक संकटों के बीच भी कायम रही रावत की राजनीति: हरीश रावत की राजनीति का इतिहास ऐसे कई दौर से गुजरा है, जब उनके सामने गंभीर राजनीतिक संकट खड़े हुए. चुनावी पराजय से लेकर स्टिंग प्रकरण, जांच एजेंसियों की पड़ताल, पार्टी के अंदरूनी विवाद और नेतृत्व को लेकर खींचतान तक कई बार उनकी राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठे. इसके बावजूद रावत ने हर बार किसी न किसी रूप में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखी. यही कारण है कि उनके मौजूदा इस्तीफे की बात को राजनीतिक जानकार सामान्य संगठनात्मक निर्णय के रूप में देखने को तैयार नहीं हैं.

सक्रिय राजनीति से संन्यास की बात चुके हैं रावत: रावत कई मौकों पर सक्रिय राजनीति से संन्यास की बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बार-बार वापस दिखाई देती रही है. राजनीतिक जानकार सुनील दत्त पांडे का मानना है कि

हरीश रावत इससे पहले भी कई बड़े राजनीतिक संकटों का सामना कर चुके हैं और हर बार उन्होंने परिस्थितियों से निकलने का रास्ता खोजा है. ऐसे में इस समय अचानक पद छोड़ने का फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है. रावत के इस कदम के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या वह मौजूदा विवाद से कांग्रेस को बचाने के लिए पीछे हटे हैं. इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है. इसके लिए आने वाले दिनों में उनके अगले कदम और कांग्रेस की अंदरूनी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी.
-सुनील दत्त पांडे, राजनीतिक जानकार-

सुनील दत्त पांडे के अनुसार हरीश रावत भले ही इस्तीफे की बात कह रहे हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का खुलकर हरीश रावत के समर्थन में आना यह बताता है कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक: कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने ED की कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर देखा है. उनका कहना है कि

चुनाव नजदीक आने के साथ इस तरह की कार्रवाई तेज हो जाती है. जिस परीक्षा को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है. उस परीक्षा का तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तभी संज्ञान लिया और परीक्षा निरस्त कर दी थी. साथ ही जांच भी बैठाई थी. अब दस साल बाद इस परीक्षा को लेकर ईडी कार्रवाई करने अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है.
-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

गणेश गोदियाल की बातों से यहीं लगता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम को केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे से जोड़कर राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बना सकती है.

असली सवाल: इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ED ने क्या बरामद किया, बल्कि यह है कि उस बरामदगी की जांच आखिर किस दिशा में जाती है. 32 लाख कैश, लग्जरी घड़ियां और बैंक खातों में मिली रकम का स्रोत क्या है, क्या इनका 2016 की परीक्षा से कोई संबंध है और जांच में आगे कौन-कौन से नाम सामने आते हैं, इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं.

जब तक जांच से कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक या वित्तीय कड़ी सामने नहीं आती, तब तक हरीश रावत को इस मामले में सीधे जिम्मेदार ठहराना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा. हरीश रावत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल ED की कार्रवाई नहीं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम से बने राजनीतिक नैरेटिव की है.

हरीश रावत के करीबी के खिलाफ जांच, पुराने सहयोगियों पर हुई कार्रवाई, कांग्रेस के भीतर बदलता, शक्ति संतुलन और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इन सभी ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं. रावत के लिए आने वाला समय यह तय करेगा कि उनका मौजूदा फैसला राजनीतिक पीछे हटना साबित होता है या फिर उनकी राजनीति का एक और रणनीतिक मोड़. फिलहाल इतना जरूर है कि रावत ने पद छोड़ने की बात कहीं है. मतलब राजनीति में रहकर वो इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करते रहेंगे.

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