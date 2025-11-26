ETV Bharat / bharat

अगर कोई SIR की डेडलाइन मिस कर दे तो क्या होगा? एक क्लिक में जानें सबकुछ

नई दिल्ली: देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्शन कमीशन ऑफि इंडिया (ECI) के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. यह प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को फॉर्म वितरण के साथ शुरू हुई थी और अब इसमें कुछ दिनों का ही समय बचा है.

SIR के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जा रहे हैं और वोटर्स का कंफर्मेशन और करेक्शन कर रहे हैं. बता दें किएसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी वोटरों की सफाई करना है. SIR की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही है.

ऐसे में जैसे-जैसे इसकी डेडलाइन करीब आ रही है वैसे-वैसे एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा अगर कोई शख्स डेडलाइन मिस कर दे तो क्या होगा. अगर आपके मन में भी इसको लेकर कोई सवाल है तो हम आज आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं.

सिनेरियो-1

बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) हर घर से वोटर फॉर्म इकट्ठा करने के लिए तीन बार तक कोशिश करते हैं. अगर किसी कारण वे आप तक नहीं पहुंच पाते हैं या उन्हें फॉर्म नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपकी डिटेल्स ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में न दिखें. इसके लिए तुरंत कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस मिल सकता है.

ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं?

ऐसे स्थिति में voters.eci.gov.in पर 'Fill Enumeration Form' के तहत अपनी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करें, या अपने BLO या इलेक्टोरेल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से कॉन्टैक्ट करें. अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, तो आप Form 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सिनेरियो-2

अगर आपका फॉर्म जमा नहीं किया गया था या पुराने SIR रिकॉर्ड (जैसे 2002 के) इस्तेमाल किए गए थे और उन्हें कंफर्म नहीं किया जा सका, तो आपका नाम ड्राफ़्ट लिस्ट से बाहर रह सकता है. ऐसे मामलों में ERO खुद से जांच शुरू कर सकता है और नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि आपकी डिटेल्स वेरिफाई क्यों नहीं की गईं. अगर ऑफिसर को शक होता है कि कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है. जैसे, कोई संभावित विदेशी नागरिक, तो मामला सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत अधिकारियों को भेजा जा सकता है.