करूर भगदड़: TVK की रैली में क्या हुआ? CM एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में बताया!
विपक्षी नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि डीजीपी और मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है.
Published : October 15, 2025 at 1:15 PM IST
चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को विधानसभा में करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए और आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया घटना वाले दिन एसपी के नेतृत्व में 517 पुलिसकर्मी और बाहरी जिले के 91सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर थे.
बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा का सत्र मंगलवार 14 अक्टूबर को शुरू हुआ था. सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त व्यय सब्सिडी की मांगें आज प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन विपक्ष के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी सहित कई लोगों ने करूर घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग.
उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में करूर घटना के बारे में बताया. मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने शुरुआत में कहा कि करूर की घटना ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया है, 27 सितंबर को करूर में एक रैली आयोजित करने के लिए टीवीके पार्टी द्वारा अनुमति मांगने वाले पत्र का उल्लेख किया.
11 शर्तों के साथ अनुमति
उन्होंने आगे कहा, "यह अनुमति 11 शर्तों के साथ दी गई थी. अन्य राजनीतिक दलों की बैठकों से ज़्यादा, एसपी के नेतृत्व में 517 पुलिसकर्मी और बाहरी जिले के 91 पुलिसकर्मी उस विशेष तिथि पर ड्यूटी पर तैनात थे."
7 घंटे देरी से पहुंचे पार्टी नेता
स्टालिन ने बताया कि पार्टी नेता अपने निर्धारित समय,यानी दोपहर 12 बजे से 7 घंटे देरी से पहुंचे. जैसे-जैसे समय बीतता गया और भीड़ बढ़ती गई, लोग शौच के लिए भी बाहर नहीं जा सके. इसके अलावा, चूंकि पार्टी ने बुनियादी जरूरतों का भी इंतजाम नहीं किया था, कई लोग पानी के बिना थक गए; कुछ बेहोश भी हो गए. भीड़ बढ़ती गई और भीड़ उस टिन शेड में घुस गई जहां जनरेटर रखा था. इस वजह से, ऑपरेटर ने करंट से बचने के लिए बिजली बंद कर दी.
उन्होंने कहा कि ऐसे में पुलिस ने पार्टी प्रशासन से आग्रह किया कि वे पार्टी नेता के वाहन को वेलुचमिपुरम के बजाय अक्षय अस्पताल इलाके में रोक दें. इसके बावजूद प्रचार वाहन उस इलाके में आ गया, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए. उन्हें बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गईं. पीड़ितों को बचाया गया और इलाज के लिए वहां के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हालांकि, कुछ लोग हताहत हुए.
राजनीतिक दलों की जनसभाओं के लिए दिशानिर्देश
मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में बताया इसके बाद करूर कलेक्टर की विशेष अनुमति से 24 डॉक्टरों और 14 मेडिकल कर्मचारियों की मदद से रात में शव परीक्षण किया गया. इस घटना के बाद राजनीतिक दलों की जनसभाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में टीवीके पार्टी नेता विजय का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने भाषण में उन्हें केवल टीवीके नेता बताया.
मुख्यमंत्री के भाषण के बाद बोलते हुए, विपक्ष के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा, "कानून-व्यवस्था के एडीजीपी ने करूर घटना के बारे में जो कहा और मुख्यमंत्री ने करूर त्रासदी के बारे में जो कहा, उसमें विरोधाभास है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर उस परंपरा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया जिसके अनुसार विपक्ष के नेता के बोलने के बाद ही बोलना चाहिए."
