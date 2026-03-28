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मौसम की उल्टी-सीधी चाल की क्या है वजह?; मार्च में एक साथ पड़ी सर्दी, तपिश और बारिश, इस बार झेलनी पड़ सकती है प्रचंड गर्मी

एरोसॉल एमिशन कम होने से सूरज की रोशनी को परावर्तित करने वाली चीजों में कमी आई है. इससे पृथ्वी ज्यादा सोलर रेडिएशन सोख रही है. इसके अलावा बादलों और समुद्री बर्फ से रिफ्लेक्शन कम होने और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण सूरज की किरणें पहले से ज्यादा अवशोषित हो रहीं हैं. इसकी वजह से पृथ्वी के सिस्टम से बाहर जाने वाली ऊर्जा की मात्रा और कम हो जाती है. ग्रीनहाउस गैसें लंबी तरंगों वाली रेडिएशन को फंसा लेती हैं. इससे वे अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं. इससे पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा बाहर जाने वाली से ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है. इस पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है.

जलवायु असंतुलन के पीछे के क्या हैं कारण? : library.wmo.int के अनुसार जलवायु के असंतुलित होने के पीछे के कई कारण हैं. इसमें से एक वजह ग्रीनहाउस गैस (कार्बन डाइऑक्साइड ) के उत्सर्जन में बढ़ोतरी भी है. फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) और जंगलों की कटाई आदि से CO₂ का लेवल बढ़ रहा है. खेतीबाड़ी के कार्यों की वजह से मीथेन का स्तर बढ़ रहा है. इससे भी क्लाइमेट इम्बैलेंस हो रहा है. खाद के इस्तेमाल से बढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड का रिकॉर्ड लेवल भी समस्या बढ़ा रहा है. समुद्री बर्फ और स्नो कवर के कम होने से पृथ्वी के सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है. गहरे रंग की सतहें ज्यादा सोलर रेडिएशन सोखती हैं. इससे पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस और बढ़ जाता है.

भारत के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट? : WMO की रिपोर्ट में समुद्र का स्तर बढ़ने और इसके अम्लीय होने का भी जिक्र किया गया है. यह भी बताया गया है कि 2024-25 में मौसम तेजी से बदला. इसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आए. साल 2009 में भारत और एशिया के बड़े हिस्से में मानसून समय से पहले आ गया. साल 2025 में तेज बारिश से उत्तर भारत समेत कई इलाकों को बाढ़ का सामना करना पड़ा. हिंद महासागर समेत दुनिया के लगभग आधे समुद्री हिस्सों का पानी तेजी से अम्लीय हो रहा है. पिछले 33 साल में हिंद महासागर और पूर्वी अटलांटिक महासागर में समुद्र का स्तर ग्लोबल मीन सी लेवल (GMSL) की तरह ही बढ़ा.

इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो भी कहा जाता है. यह समुद्र की सतह के तापमान में होने वाला एक प्राकृतिक और अनियमित उतार-चढ़ाव है. दुनियाभर में रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) की क्षमता रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह रफ्तार नाकाफी है. समुद्र सालाना CO2 का लगभग 29% हिस्सा सोख लेता है. इससे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में मदद मिलती है. हालांकि समुद्र को इसकी पारिस्थितिक कीमत भी चुकानी पड़ती है. साल 2024 में दुनियाभर में रिन्यूएबल बिजली (सूरज, हवा, पानी, और भूतापीय ऊर्जा से पैदा बिजली) की क्षमता में 22% की बढ़ोतरी हुई है.

41 साल से तेजी से अम्लीय हो रहा समुद्र का पानी : WMO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 41 साल से समुद्र की सतह का औसत pH कम होने से पानी अम्लीय हुआ है. पीएच गिरने पर वातावरण से समुद्र के CO2 सोखने की क्षमता कम हो जाती है. इसकी मुख्य वजह ये है कि इंसानों की ओर से बाहर निकाली जानी CO2 को समुद्र सोख लेता है. समुद्र के pH स्तर में आ रही यह गिरावट पिछले 26,000 सालों में सबसे तेज है. इससे समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है. 2025 में इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) का रिकॉर्ड स्तर तक गिरना और समुद्र की CO2 सोखने की घटती क्षमता पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है. यह पिछले 45 साल में तीसरी सबसे नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू पर पहुंच गया है.

CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैसें हैं जो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं. वे उसे अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देतीं. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में ये गैसें काफी ज्यादा मात्रा में हो गईं हैं. ऐसे में धरती के पास खुद को ठंडा रखने का कोई रास्ता नहीं बच पाता. रिपोर्ट के अनुसार 176 वर्ष में साल 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल था. साल 2024 इतिहास का सबसे ज्यादा गर्म साल रहा. यह 1850 से तापमान का वैश्विक रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से सबसे अधिक था. पृथ्वी का एनर्जी इम्बैलेंस 1960 के दशक से बढ़ रहा है. साल 2025 में यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया. यानी पृथ्वी जितनी ऊर्जा सूरज की रोशनी से ले रही, उतनी वापस अंतरिक्ष में नहीं छोड़ पा रही है.

सबसे पहले जानिए WMO की रिपोर्ट की खास बातें : विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से लेकर 2025 तक के 11 साल अब तक के सबसे गर्म साल थे. साल 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोस्फेरिक कंसंट्रेशन (वायुमंडल में उपस्थित किसी खास गैस या कण की मात्रा) पिछले 20 लाख सालों में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया. यानी वातावरण में गर्मी रोकने वाली गैस का अंबार लग गया. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की मात्रा कभी इतनी नहीं बढ़ी जितनी आज है. मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल भी पिछले 8 लाख सालों में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) की ओर से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में इतनी गर्मी पड़ेगी कि साल 2024 का रिकॉर्ड टूट जाएगा. इतना ही नहीं यह साल इतिहास से सबसे गर्म सालों में से एक हो सकता है. इसके अलावा 2027 में गर्मी तबाही मचा सकती है. रिपोर्ट में और क्या है?, क्या गर्मी आगामी समय में जानलेवा साबित होगी, क्लाइमेट इम्बैलेंस के क्या असर होंगे?, तापमान कितना बढ़ सकता है?. सूरज धरती पर कितनी एनर्जी भेजता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?, 50 साल पहले भारत में मौसम का पैटर्न कैसा होता था? आईए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

मार्च महीने में ही लोगों को सर्दी-गर्मी-बरसात का सामना करना पड़ रहा है. धरती के बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं. इससे समुद्र का स्तर भी बढ़ने लगा है. कुछ दिनों पहले नेचर में प्रकाशित स्टडी में भारत समेत दुनिया के कई शहरों के डूबने की आशंका जताई गई थी. अब संयुक्त राष्ट्र की State of the Global Climate 2025 रिपोर्ट ने दुनियाभर के मौसम विज्ञानियों को नए सिरे से इस समस्या पर मंथन करने पर मजबूर कर दिया है. इस स्टडी में गर्मी के मौजूदा हालात की जानकारी देने के साथ ही भविष्य में आने वाले कई मुसीबतों की ओर भी इशारा किया गया है.

हैदराबाद : गर्मी के ग्लोबल संकट पर पूरी दुनिया फिक्रमंद है. धरती का क्लाइमेंट बैलेंस इतिहास में पहली बार इतना बिगड़ चुका है जैसा पहले कभी नहीं हुआ. इसी साल की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट ने सभी की नींद उड़ा दी थी. इसमें बताया गया था कि साल 2050 तक दुनिया के 3.8 अरब लोग खतरनाक गर्मी की चपेट में होंगे. मौजूदा मौसम इस अनुमान के करीब जाता दिखाई दे रहा है. नतीजा ये है कि साल 2026 में तपिश नया रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है. अब कुछ दिनों पहले जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट में भी तापमान के बढ़ते जोखिम का विस्तार से जिक्र किया गया है.

क्लाइमेट इम्बैलेंस के अन्य प्रभाव : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक जलवायु असंतुलन के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. लोगों की रोजी-रोटी भी छिन रही है. लोग पानी से होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं. मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं. गरीब वर्ग पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. WHO के मुताबिक डेंगू दुनिया में मच्छरों की वजह से फैलने वाली सबसे तेज बीमारी है. दुनिया की करीब आधी आबादी इसकी वजह से खतरे में है. हीट स्ट्रेस भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. दुनिया के करीब एक अरब 20 करोड़ लोग हर साल किसी न किसी समय अपने कार्य स्थल पर ज्यादा गर्मी का सामना करते हैं.

जलवायु परिवर्तन से खेती और निर्माण से जुड़े लोग भी काफी प्रभावित होते हैं. फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ता है. WMO और WHO के अनुसार साल 2023 तक विश्व के आधे देश ही सही समय पर मौसम की चेतावनी दे पाते हैं. आधे से भी कम देशों ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों में जलवायु डेटा को पूरी तरह शामिल किया है.

कितने आइसबर्ग पिघले, ग्लेशियर मास बैलेंस कैसे होता है? : वैश्विक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार 2024–2025 में लगभग 155 ग्लेशियरों की जांच की गई. इसमें पता चला कि दुनियाभर में बर्फ काफी ज्यादा पिघली. इसकी तुलना में बहुत कम ही बनी. इस साल का कुल मास बैलेंस लगभग 1950 के बाद के 5 सबसे खराब वर्षों में रहा. यानी बर्फ बनने और पिघलने के अनुपात में काफी अंतर रहा. नुकसान के हिसाब से यह 1950 के बाद 10 बड़े नुकसान वाले सालों में शामिल रहा. मतलब साफ है कि ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं. आर्कटिक और अंटार्कटिक में 2025 में समुद्री बर्फ का सालाना फैलाव 1991–2020 की तुलना में कम रहा. दोनों ध्रुवों पर बर्फ कम और देर से जमी. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें दुनिया के ताजे पानी का लगभग दो तिहाई हिस्सा जमा करती हैं.

इस साल भी भीषण गर्मी से लोग रहेंगे परेशान. (Photo Credit; Getty)

एल नीनो के कारण इस साल भी रिकॉर्डतोड़ गर्मी के आसार : NASA के डेटा के अनुसार ग्रीनलैंड में हर साल लगभग 260–266 बिलियन टन और अंटार्कटिक में करीब 135 बिलियन टन बर्फ पिघल रही. इससे समुद्र के जलस्तर में इजाफा हो रहा है. कैनेडियन सेंटर फॉर क्लाइमेट मॉडलिंग एंड एनालिसिस के अनुसार साल 2026 का औसत तापमान 1850 से 1900 के दौरान से 1.44 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहने का अनुमान है. यह अब तक के 4 सबसे गर्म वर्षों में से एक रह सकता है. WMO के अनुसार 2023 से पहले की तुलना में साल 2026 के ज्यादा गर्म रहने की संभावना 99% है. पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना लगभग 12% है. साल 2023–2024 में मजबूत एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ी थी. 2025 में ला नीना ने तापमान को कुछ कम रखा. अब साल 2026 में एल नीनो की वजह से फिर से रिकॉर्ड गर्मी पड़ सकती है.

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11 सालों में औसत तापमान क्या था, इसमें कितना इजाफा हुआ? : वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से 2025 तक के 11 साल अब तक के सबसे गर्म साल साबित हुए हैं. 2025 का सालाना औसत ग्लोबल तापमान 1850 से 1900 के औसत तापमान (करीब 13.84 डिग्री सेल्सियस) से करीब 1.43°C से 1.44°C ज्यादा रहा. यह 176 साल के रिकॉर्ड में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल था. यह डेटासेट पर निर्भर करता है.इससे अनुसार साल 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल है. उस दौरान यह उसी औसत (13.84) से 1.55°C ज्यादा था.

सूरज धरती पर कितनी एनर्जी भेजता है, कितनी एनर्जी स्पेस में नहीं जा पाती? : नासा के डेटा के अनुसार सूरज धरती के वायुमंडल में औसतन 340-342 वॉट प्रति वर्ग मीटर सोलर ऊर्जा भेजता है. यह कुल मिलाकर करीब 173,000 टेरावॉट है.यह मानव ऊर्जा खपत से करीब 10 हजार गुना ज्यादा है. इसमें से करीब 100 वॉट प्रति वर्ग मीटर बादलों, एरोसोल (हवा या किसी गैस में बहुत बारीक ठोस कण) और सतह से प्रतिबिंबित होकर स्पेस में वापस चला जाता है. बाकी के 240 वॉट प्रति वर्ग मीटर धरती की सतह सोख लेती है.इसी की वजह से जमीन और समुद्र गर्म होते हैं. नासा के डेटा के अनुसार इस एनर्जी में से करीब 70% हिस्सा स्पेस में नहीं जा पाता है. ग्रीनहाउस गैसें (CO₂, मीथेन आदि) इसमें बड़ा व्यवधान डालती है.

साल 2026 में इन जगहों पर पड़ेगा सूखा : साल 2026 में दक्षिणी और मध्य‑उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन और भूमध्य रेखीय अफ्रीका जैसे इलाकों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर (उत्तरी गोलार्ध) की तरफ से आने वाली तेज गर्मी का असर ज्यादा रह सकता है. इससे मौसम बेतरतीब रह सकता है. सूखा भी पड़ सकता है. जनवरी 2026 को पहले से ही इतिहास का पांचवां सबसे गर्म जनवरी घोषित किया जा चुका है. इस दौरान औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल (1850 से 1900 के बीच) के मुकाबले ज्यादा था. पूर्वी यूरोप, चीन के कुछ हिस्सों और दक्षिण‑पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा गर्मी पड़ सकती है. सूखा से भी परेशान होना पड़ सकता है.फिलीपीन सागर, उत्तरी एशिया और कनाडा के कुछ भागों में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना है.

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1970 के दशक में कैसा रहता था मौसम? :आईएमडी के डेटा के अनुसार करीब 50 साल पहले 1970 के दशक में भारत का मौसम स्थायी था. ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलते थे. गर्मी, बारिश, सर्दी, बसंत का समय निर्धारित था. जबकि मौजूदा समय ये अनियमित हैं. किसी भी समय बारिश आ जाती है, किसी भी समय गर्मी शुरू हो जाती है. बसंत तो लगभग खत्म ही हो चुका है. सर्दी के बाद सीधे गर्मी आने का पैटर्न सा बन गया है. पहले मुख्य मानसून की बारिश एक जून से लेकर 30 सितंबर तक रहती थी. सर्दियों में होने वाली पछुआ हवाओं की बारिश (उत्तरी भारत) आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के बीच होती थी. यह आज भी है लेकिन पहले यह ज्यादा स्थिर थी, जबकि अब अनियमित है.

इसी कड़ी में कड़ाके की ठंड सामान्य रूप से दिसंबर के अंत से जनवरी तक पड़ती थी. भारतीय परंपरा और मौसम विज्ञान के रिकॉर्ड के अनुसार बसंत ऋतु की शुरुआत आमतौर पर फरवरी के अंत से होती थी. यह पूरे मार्च रहकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक रहती थी. यानी ठंड की विदाई धीरे-धीरे होती थी और गर्मी भी धीरे-धीरे ही आती थी. गर्मी का सीजन अप्रैल से जून तक माना जाता था.

साल 2070 तक गर्मी से खतरे में होगा जीवन : India Meteorological Department और Indian Institute of Tropical Meteorology की पूर्व की रिसर्च के अनुसार साल 2070 तक भारत में मौसम काफी बेतरतीब हो जाएगा. भयानक रूप से गर्मी पड़ेगी. तापमान 50°C से अधिक हो सकता है. लू चलने की घटनाएं भी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी. अप्रैल से जून की गर्मी काफी असहनीय हो जाएगी. लोगों को बाढ़-सूखे का सामना भी करना पड़ सकता है. हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा. फसलों की पैदावार प्रभावित होने से खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की ओर से 2 साल पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 2070 तक भारत की जीडीपी को करीब 25 प्रतिशत नुकसान हो सकता है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक दुनिया की करीब आधी आबादी को गर्मी से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

एक ही महीने में 3 तरह के मौसम का क्या है विज्ञान? : इस महीने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बढ़ती गर्मी पर लगाम लगी. उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में बर्फ पड़ी. हिमाचल के मनाली, केलंग और लाहुल-स्पीति में भी बर्फबारी हुई. इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी बर्फ गिरी. यूपी, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश हुई. मार्च के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा. इससे इन इलाकों में लोगों को सर्दी का अहसास हुआ, जबकि महीने की शुरुआत में ही कई जगहों पर तेज गर्मी पड़ रही थी. एक ही महीने में लोगों को 3 तरह के मौसम देखने को मिले.

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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार Western Disturbance (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से उत्तर व मध्य भारत में बारिश हुई. भूमध्य सागर (Mediterranean Sea), काला सागर और कैस्पियन सागर से उठने वाले बादल पछुआ हवाओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ते हैं. भारत में ये हिमालय पर्वतमाला से टकराते हैं. इससे इन हवाओं के मार्ग में रुकावट आ जाती है. इसी की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होती है. अहम बात ये है कि आमतौर पर यह घटना नवंबर और फरवरी के बीच ही होती है. हालांकि कभी-कभार मार्च में ही ऐसा देखने को मिल जाता है.

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