किस काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है आधार कार्ड? जानें UIDAI के नियम?

आधार कार्ड ( Getty Images )

नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक हो गया है. इसे लगभग हर जरूरी सर्विस से जोड़ दिया गया है. सरकारी स्कीम का लाभ लेने से लेकर सिम खरीदने तक के लिए आधार अनिवार्य हो गया है. हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या इसका इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ या भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है. बता दें कि यूनीक आइडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में. संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डाक विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश में भी कहा गया था कि आधार नंबर का इस्तेमाल सिर्फ पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है. वो भी तब जब आधार होल्डर का ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा हो. 'नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं'

आदेश में कहा गया है कि आधार नंबर आधार होल्डर के लिए नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है. यह जन्मतिथि का प्रमाण भी नहीं है. इसलिए आधार होल्डर को डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.