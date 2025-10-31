किस काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है आधार कार्ड? जानें UIDAI के नियम?
सरकारी स्कीम का लाभ लेने से लेकर सिम खरीदने तक के लिए आधार अनिवार्य हो गया है.
Published : October 31, 2025 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक हो गया है. इसे लगभग हर जरूरी सर्विस से जोड़ दिया गया है. सरकारी स्कीम का लाभ लेने से लेकर सिम खरीदने तक के लिए आधार अनिवार्य हो गया है. हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या इसका इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ या भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है.
बता दें कि यूनीक आइडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में.
संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डाक विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश में भी कहा गया था कि आधार नंबर का इस्तेमाल सिर्फ पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है. वो भी तब जब आधार होल्डर का ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा हो.
'नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं'
आदेश में कहा गया है कि आधार नंबर आधार होल्डर के लिए नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है. यह जन्मतिथि का प्रमाण भी नहीं है. इसलिए आधार होल्डर को डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
सरकारी सेवाओं का अभिन्न अंग
गौरतलब है आधार आज कई फाइनेंशियल और सरकारी सेवाओं का अभिन्न अंग बन गया है. इसके बिना कई लाभ और पैसों का लेनदेन संभव नहीं हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करन हो, पैन लिंक करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या सिम कार्ड खरीदना हो. इन सब के लिए आधार जरूरी है.
डिटेल अपडेट करने की कॉस्ट बढ़ोतरी
इस बीच सरकार ने आधार में डिटेल अपडेट करने की कॉस्ट बढ़ा है. डेमोग्राफिक परिवर्तन, जैसे नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ के लिए अब आपको 50 रुपये की जगह 75 रुपये फीस के रूप में देने होंगे. इसी प्रकार, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जरूरी फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई है. लगभग 5 साल में यह पहला मौका है जब आधार अपडेट शुल्क में संशोधन किया गया है.
हालांकि, नवजात शिशुओं के लिए आधार इनरोलमेंट और अपडेट फ्री रहेंगे. रिवाइज्ड चार्ज केवल आधार नंबर जारी होने के बाद किए गए बदलावों पर लागू होंगे. इनमें डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट शामिल हैं. बच्चों के लिए, बायोमेट्रिक अपडेट पांच साल की उम्र में फिर पांच से सात साल की उम्र के बीच और फिर 15 से 17 साल की उम्र के बीच जरूरी है.
