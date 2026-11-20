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यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मुद्दा, BJP का धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण पर फोकस, जानें क्या है पूरी तैयारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए. ( ANI )

नई दिल्ली : यूपी में भाजपा का महिलाओं और ध्रुवीकरण पर फोकस, पार्टी का नया नारा और महिला आरक्षण को लागू करने व परिसीमन विधेयक के लिए विशेष सत्र की तैयारी पार्टी के प्रमुख एजेंडों में शामिल है. इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है.

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करते हुए भाजपा ने मथुरा से नया चुनावी नारा जारी किया है, जबकि केंद्र सरकार परिसीमन (Delimitation) विधेयक और उससे जुड़े महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर काम कर रही है. चर्चा ये भी है कि यूपी में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण भाजपा के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन सकते हैं. मथुरा में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाजपा ने ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ का नारा गढ़ा.

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर हुई बैठक की शुरुआत इसी नारे से हुई. जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है” और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कही. पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार यूपी में सरकार बनाना है. भाजपा की रणनीति तीन स्तंभों पर टिकी है-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास कार्य और महिला सुरक्षा/सशक्तिकरण. मथुरा बैठक में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को प्रमुखता दी गई, साथ ही बूथ स्तर पर युवाओं की भागीदारी, सुशासन और महिलाओं के मुद्दों पर भी चर्चा हुई. पार्टी का मानना है कि सांस्कृतिक पहचान और महिला सुरक्षा का मुद्दा मतदाताओं, खासकर महिलाओं को जोड़ सकता है. वहीं विपक्षी दल आरोप लगा रहे है कि भाजपा ध्रुवीकरण की पुरानी रणनीति पर लौट रही है. कांग्रेस का आरोप है कि विकास के दावों पर सवाल उठने के बाद पार्टी धार्मिक मुद्दों और 80-20 फॉर्मूले का सहारा ले रही है. एक रिपोर्ट (ETV Bharat)