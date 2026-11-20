यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मुद्दा, BJP का धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण पर फोकस, जानें क्या है पूरी तैयारी
यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है. पढ़िए अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : November 20, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली : यूपी में भाजपा का महिलाओं और ध्रुवीकरण पर फोकस, पार्टी का नया नारा और महिला आरक्षण को लागू करने व परिसीमन विधेयक के लिए विशेष सत्र की तैयारी पार्टी के प्रमुख एजेंडों में शामिल है. इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करते हुए भाजपा ने मथुरा से नया चुनावी नारा जारी किया है, जबकि केंद्र सरकार परिसीमन (Delimitation) विधेयक और उससे जुड़े महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर काम कर रही है. चर्चा ये भी है कि यूपी में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और धार्मिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण भाजपा के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन सकते हैं. मथुरा में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाजपा ने ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ का नारा गढ़ा.
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर हुई बैठक की शुरुआत इसी नारे से हुई. जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है” और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कही.
पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार यूपी में सरकार बनाना है. भाजपा की रणनीति तीन स्तंभों पर टिकी है-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास कार्य और महिला सुरक्षा/सशक्तिकरण. मथुरा बैठक में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को प्रमुखता दी गई, साथ ही बूथ स्तर पर युवाओं की भागीदारी, सुशासन और महिलाओं के मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
पार्टी का मानना है कि सांस्कृतिक पहचान और महिला सुरक्षा का मुद्दा मतदाताओं, खासकर महिलाओं को जोड़ सकता है. वहीं विपक्षी दल आरोप लगा रहे है कि भाजपा ध्रुवीकरण की पुरानी रणनीति पर लौट रही है. कांग्रेस का आरोप है कि विकास के दावों पर सवाल उठने के बाद पार्टी धार्मिक मुद्दों और 80-20 फॉर्मूले का सहारा ले रही है.
वहीं समाजवादी पार्टी जैसे दल भाजपा पर अखिलेश यादव को “एंटी-हिंदू” बताने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार सक्रिय है. अप्रैल 2026 में विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने से हार का सामना करना पड़ा था. अब सरकार के सूत्रों का दावा है कि जरूरी संख्या से 15-18 वोट ज्यादा हासिल किए जा सकते हैं. प्रस्ताव लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का है, जिसमें सभी राज्यों में समान रूप से करीब 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसका मुख्य उद्देश्य 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करना है. सरकार का तर्क है कि समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से किसी राज्य का अनुपात नहीं बदलेगा और दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय नहीं होगा.
एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने समान बढ़ोतरी पर सकारात्मक रुख जताया है. वहीं विपक्ष इंडिया ब्लॉक ने संख्याबल के दावे को संदेह के घेरे में रखा है और दक्षिणी राज्यों की चिंता जताई जबकि भाजपा सूत्रों का मानना है कि यूपी में भाजपा का मुख्य एजेंडा सांस्कृतिक-धार्मिक ध्रुवीकरण (कृष्ण जन्मभूमि) और महिला सुरक्षा/सशक्तिकरण का मिश्रण हो सकता है. परिसीमन विधेयक के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने की कोशिश भी इसी दिशा में देखी जा रही है.
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है, और विशेष सत्र उसके पहले बुलाया जा सकता है. दोनों मुद्दे 2027 के राज्य चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए बनाई व्यापक रणनीति, शीर्ष नेता अगले महीने से राज्य का करेंगे सघन दौरा