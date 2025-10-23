ETV Bharat / bharat

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

डिजाइन इमेज ( ईटीवी भारत )

रिपोर्ट: बृजम पाण्डेय पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों ने राजनीतिक दलों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. चुनाव आयोग ने पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को निर्धारित किया है. लेकिन छठ पूजा का कैलेंडर इन तारीखों से टकरा रहा है. 25 से 28 अक्टूबर तक चलने वाली छठ पूजा के तुरंत बाद लाखों प्रवासी वोटर अपने कार्यस्थलों की ओर लौटने लगेंगे. पहले चरण के मतदान के बीच मात्र 9 दिन का फासला है, जबकि दूसरे चरण में यह 14 दिन का हो जाता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, छठ मनाने के लिए करीब 48 लाख प्रवासी बिहार लौटते हैं, जिनमें 45 लाख अन्य राज्यों से और 2.5 लाख विदेश से आते हैं. राजनीतिक दल इन वोटरों को बरकरार रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की नौकरियों की मजबूरीें सबको रोक नहीं पा रही हैं. इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह स्थिति दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. जेडीयू नेताओं का बयान (ईटीवी भारत) छठ पूजा और चुनावी तारीखों का टकराव: बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में छठ पूजा का विशेष महत्व है. यह लोक आस्था का महापर्व हर साल लाखों प्रवासियों को अपने घर लौटने के लिए प्रेरित करता है. इस बार पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से होगी और 28 अक्टूबर को सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होगी. लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को लगा कि यह आदर्श संयोग है, प्रवासी वोटर छठ मनाकर वोट डाल देंगे. हालांकि, वास्तविकता अलग है. पहले चरण के 6 नवंबर के मतदान के बीच छठ समाप्ति के बाद सिर्फ 9 दिन बचे हैं. दूसरे चरण के 11 नवंबर तक यह फासला 14 दिन का है. "पहले चरण और दूसरे चरण मतदान के दिन में छठ का फासला 9 दिन और 14 दिन का है. अमूमन जो प्रवासी मजदूर हैं वह एक डेढ़ महीना रहते हैं लेकिन, जिनकी नौकरी निजी क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में है, उनके लिए इतनी लंबी छुट्टी संभव नहीं है. ऐसे में वह अगले दिन से ही अपने प्रवास पर निकल जाते हैं. भले राजनीतिक दल के लोग उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग जरूर रुकेंगे लेकिन, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने नियत स्थान पर चले जाएंगे." कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बिहार आए प्रवासियों का बयान (ईटीवी भारत) भारी संख्या में बिहार के लोग करते हैं पलायन: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार से पलायन करने वालों की भारी संख्या है. छठ के दौरान 48 लाख लोग लौटते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के सर्वे में केवल 2 लाख 12,999 प्रवासी वोटर दर्ज हैं. यह गैप विश्लेषक राघवेंद्र के मुताबिक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के घर-घर सर्वे की सीमाओं से उपजा है. वे कहते हैं लोग बाहर रहने वाले परिवार के सदस्यों का नाम गांव में ही दर्ज रखते हैं, ताकि वोटिंग का अधिकार बना रहे. लेकिन वास्तविक संख्या लाखों में है. कई परिवार सचेतन ही प्रवास का जिक्र टाल देते हैं. किस क्षेत्र में कितने प्रवासी (ईटीवी भारत) पलायन प्रभावित जिले: बिहार के विभिन्न जिलों में पलायन की दर असमान है. चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों से सबसे अधिक पलायन हुआ है. यहां प्रति विधानसभा क्षेत्र 10,000 से 17,000 लोग बाहर रोजगार की तलाश में गए हैं. ये जिले पहले चरण में मतदान वाले हैं, जहां प्रवासी वोटरों की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले चरण वाले जिलों में वोटर टर्नआउट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. विश्लेषक राघवेंद्र कहते हैं, "48 लाख का सरकारी आंकड़ा वास्तविक है, जबकि आयोग का 2.13 लाख का डेटा अधूरा. यह गैप वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है."