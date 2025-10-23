ETV Bharat / bharat

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

छठ के लिए लौटे लोग बिहार चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं. जानिए इन्हें रोकने के लिए राजनीतिक दलों का माइग्रेंट प्लान क्या है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 8:05 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: बृजम पाण्डेय

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों ने राजनीतिक दलों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. चुनाव आयोग ने पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को निर्धारित किया है. लेकिन छठ पूजा का कैलेंडर इन तारीखों से टकरा रहा है. 25 से 28 अक्टूबर तक चलने वाली छठ पूजा के तुरंत बाद लाखों प्रवासी वोटर अपने कार्यस्थलों की ओर लौटने लगेंगे.

पहले चरण के मतदान के बीच मात्र 9 दिन का फासला है, जबकि दूसरे चरण में यह 14 दिन का हो जाता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, छठ मनाने के लिए करीब 48 लाख प्रवासी बिहार लौटते हैं, जिनमें 45 लाख अन्य राज्यों से और 2.5 लाख विदेश से आते हैं. राजनीतिक दल इन वोटरों को बरकरार रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की नौकरियों की मजबूरीें सबको रोक नहीं पा रही हैं. इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह स्थिति दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.

जेडीयू नेताओं का बयान (ईटीवी भारत)

छठ पूजा और चुनावी तारीखों का टकराव: बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में छठ पूजा का विशेष महत्व है. यह लोक आस्था का महापर्व हर साल लाखों प्रवासियों को अपने घर लौटने के लिए प्रेरित करता है. इस बार पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से होगी और 28 अक्टूबर को सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होगी. लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को लगा कि यह आदर्श संयोग है, प्रवासी वोटर छठ मनाकर वोट डाल देंगे. हालांकि, वास्तविकता अलग है. पहले चरण के 6 नवंबर के मतदान के बीच छठ समाप्ति के बाद सिर्फ 9 दिन बचे हैं. दूसरे चरण के 11 नवंबर तक यह फासला 14 दिन का है.

"पहले चरण और दूसरे चरण मतदान के दिन में छठ का फासला 9 दिन और 14 दिन का है. अमूमन जो प्रवासी मजदूर हैं वह एक डेढ़ महीना रहते हैं लेकिन, जिनकी नौकरी निजी क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में है, उनके लिए इतनी लंबी छुट्टी संभव नहीं है. ऐसे में वह अगले दिन से ही अपने प्रवास पर निकल जाते हैं. भले राजनीतिक दल के लोग उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग जरूर रुकेंगे लेकिन, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने नियत स्थान पर चले जाएंगे." कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

बिहार आए प्रवासियों का बयान (ईटीवी भारत)

भारी संख्या में बिहार के लोग करते हैं पलायन: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार से पलायन करने वालों की भारी संख्या है. छठ के दौरान 48 लाख लोग लौटते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के सर्वे में केवल 2 लाख 12,999 प्रवासी वोटर दर्ज हैं. यह गैप विश्लेषक राघवेंद्र के मुताबिक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के घर-घर सर्वे की सीमाओं से उपजा है. वे कहते हैं लोग बाहर रहने वाले परिवार के सदस्यों का नाम गांव में ही दर्ज रखते हैं, ताकि वोटिंग का अधिकार बना रहे. लेकिन वास्तविक संख्या लाखों में है. कई परिवार सचेतन ही प्रवास का जिक्र टाल देते हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
किस क्षेत्र में कितने प्रवासी (ईटीवी भारत)

पलायन प्रभावित जिले: बिहार के विभिन्न जिलों में पलायन की दर असमान है. चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों से सबसे अधिक पलायन हुआ है. यहां प्रति विधानसभा क्षेत्र 10,000 से 17,000 लोग बाहर रोजगार की तलाश में गए हैं. ये जिले पहले चरण में मतदान वाले हैं, जहां प्रवासी वोटरों की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले चरण वाले जिलों में वोटर टर्नआउट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. विश्लेषक राघवेंद्र कहते हैं, "48 लाख का सरकारी आंकड़ा वास्तविक है, जबकि आयोग का 2.13 लाख का डेटा अधूरा. यह गैप वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है."

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
प्रवासी वोटरो के आकड़े (ईटीवी भारत)

"चुनाव आयोग के तरफ से आंकड़े आए हैं वह घर-घर पूछे गए सवालों पर जवाब के तौर पर दिए गए हैं. जो लोग बाहर रहते हैं उनका भी नाम गांव में इसलिए दे दिया जाता है कि उन्हें गांव में ही वोट देना होता है. कुछ लोग ही यह बताते हैं कि उनके परिवार के लोग बाहर रहते हैं. जबकि यह आंकड़ा लगभग 48 लाख है. यह चुनाव आयोग के आंकड़े से बड़ा गैप है."- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक दलों का जागरूकता अभियान: राजनीतिक दल इस चुनौती से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं. बीजेपी, जेडीयू और अन्य गठबंधन पार्टियां घर-घर जाकर प्रवासियों से अपील कर रही हैं.

"मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवासियों से मिलता हूं. उन्हें याद दिलाता हूं कि पहले बिहार में विकास न होने से पलायन हुआ. अब 20 वर्षों में जो प्रगति हुई है सड़कें, बिजली, शिक्षा उसके लिए वोट दें. आने वाली पीढ़ी को बिहार में ही रखें."- नितिन नवीन, पटना के बांकीपुर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी

नितिन नवीन के अनुसार, प्रवासी अब जागरूक हो रहे हैं. वे कहते हैं कि प्रवासी जानते हैं कि मजबूत सरकार से बिहार में रोजगार बढ़ेगा. लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर ही लौटेंगे. बीजेपी कार्यकर्ता गांवों में सभाएं कर रहे हैं, जहां वीडियो मैसेज और पंपलेट बांटे जा रहे हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
मतदान और छठ पूजा की तारीख (ईटीवी भारत)

"छठ में आए सभी मजदूरों और प्रवासियों को हम जागरूक कर रहे हैं. अपील है, छठ मनाओ, फिर वोट दो, नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करो. पर्व के बाद कुछ दिन रुकना आम है, इस बार तो महापर्व के ठीक बाद चुनाव है."- इरशाद हुसैन गुड्डू, नेता, जेडीयू, मुजफ्फरपुर

इरशाद की टीम 50 से अधिक गांवों में कैंप लगा चुकी है. वहीं, संदेश विधानसभा के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष जयशंकर कुशवाहा जोर देते हैं, "छठ हर साल आता है, मतदान पांच साल में एक बार. हम लगातार अपील कर रहे हैं बाहर रहने वाले मतदान तक रुकें. आरा की जेडीयू नेत्री सोनम पटेल की महिला टीम घर-घर जा रही है. वे कहती हैं कि मजबूरी समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र का पर्व छोड़ना गलत है. हम महिलाओं से विशेष अपील कर रही हैं.

प्रवासियों की आवाज: प्रवासी वोटरों से बातचीत में मिश्रित भाव नजर आते हैं. दिल्ली से मुजफ्फरपुर लौटे संतोष कुमार कहते हैं कि वे दिल्ली में फैक्ट्री में काम करता हैं. छठ मनाकर वोट देकर ही जाएंगे. बिहार की प्रगति के लिए वोटिंग जरूरी है. इसी तरह, मुजफ्फरपुर के मुरारी पंडित (बेकरी वर्कर) और नंदीश्वर महतो ने संकल्प लिया है.

गया के प्रशांत शर्मा जो की बारबर का काम करते हैं गाना गाकर कहते हैं कि बिहार मजबूत हो इसलिए वोट देकर जाऊंगा. वहीं मुंबई में रहने वाले राजू पासवान कहते हैं कि शिक्षा बेहतर हो, स्कूल बनें ये वोट से ही होगा. आयरन प्लांट में काम करने वाले संतन मांझी कहते हैं कि छुट्टी कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वोट करने बाद ही लौटें. वहीं आरा के सेना में जवान विक्रांत गुप्ता ने छुट्टी वोट के लिए बढ़ाई है.

वोटिंग बिना लौटना मजबूरी: लेकिन सभी सकारात्मक नहीं. आरा की रितु कुमारी जो बेंगलुरु में रहती हैं वे दुखी हैं कहती हैं कि बच्चों का स्कूल खुला है, वोट नहीं डाल पाएंगे यह दुर्भाग्य है. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अविनाश को अफसोस है कि उन्हें वोट किए बिना ही वापस जाना पड़ेगा. गया के राजू पासवान कहते हैं कि वे एक साल बाद लौटे हैं वोट जरूर देंगे. लेकिन कई साथी मजबूरी में चले जाएंगे.

ये कहानियां दर्शाती हैं कि 70-80% प्रवासी वोट डालने को तैयार हैं, लेकिन 20-30% नौकरी की वजह से नहीं.

पिछले चुनावों में बिहार का औसत टर्नआउट 57% था. प्रवासी अनुपस्थिति से पहले चरण में 5-7% गिरावट संभव. कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि पहले चरण में 9 दिनों में 60% प्रवासी लौट सकते हैं. वहीं, दूसरे चरण के मतदान में जो छठ के 14 दिनों के बाद है उसमें 80% वापस लौटकर जा सकते हैं.

ETV Bharat Logo

