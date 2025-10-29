महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियां किसे कहते हैं? क्या है इनमें अंतर? जानें
कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली दस सदस्यीय समिति CPSE के पुनर्मूल्यांकन पर विचार कर रही है.
Published : October 29, 2025 at 5:50 PM IST
हैदराबाद: सरकार मौजूदा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न क्लासिफिकेशन के साथ-साथ दो अतिरिक्त 'रत्न' कैटेगरी शुरू करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के क्लासिफिकेशन और परफोर्मेंस मूल्यांकन के मानदंडों को संशोधित करने की योजना बना रही है. अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य भारत के मीडियम से लॉन्ग टर्म आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप सीपीएसई की अगली पीढ़ी का विकास करना है.
उन्होंने बताया कि सरकार कॉर्पोरेट प्रशासन, उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास, पूंजीगत व्यय और लाभांश भुगतान, स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं और विजन 2047 के साथ संरेखण जैसे नए मूल्यांकन मानदंडों पर भी विचार कर रही है. कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली दस सदस्यीय समिति सीपीएसई के पुनर्मूल्यांकन पर विचार कर रही है और 2026-27 के केंद्रीय बजट से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है.
महारत्न कंपनियां क्या होती हैं?
महारत्न कंपनियां भारत में स्थित बड़ी कंपनियां हैं. इन्हें भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण स्वायत्तता और शक्ति प्रदान की गई है. ये कंपनियां देश के सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शुमार हैं. भारत में लगभग 13 महारत्न कंपनियां हैं.
2025 तक भारत में महारत्न कंपनियों की सूची
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
- गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL)
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC)
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID)
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)
- ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
महारत्न कंपनियों की विशेषताएं
- इन कंपनियों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे त्वरित और प्रभावी निवेश और निर्णय लेने में सुविधा होती है.
- ये कंपनियां रणनीतिक निर्णय लेने में अधिक अधिकार का प्रयोग करती हैं, जिससे विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है.
- महारत्न का दर्जा प्राप्त होने पर ये कंपनियां बड़ी और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर सकती हैं.
- इनका दर्जा उन्हें लगातार सरकारी अप्रूवल की आवश्यकता के बिना वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेने की क्षमता प्रदान करता है.
- ये कंपनियां विदेशों में प्रसिद्ध हैं और वहां कारोबार करती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की लाभप्रदता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है.
महारत्न कंपनियों के लिए पात्रता
- 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त होना चाहिए.
- भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होना चाहिए.
- मिनिमम शेयर होल्डिंग मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए.
- पिछले तीन वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार और 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक टर्न ओवर.
- पिछले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति.
मिनीरत्न कंपनी किसे कहते हैं?
इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटप्राइजेज (CPSE) जिनका प्रोफेट और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हें मिनीरत्न कंपनियां कहा जाता है. उनकी एफिशिएंसी और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सरकार मिनीरत्न उद्यमों को अधिक वित्तीय और स्वायत्तता प्रदान करती है. ये कंपनियां इंजीनियरिंग, दूरसंचार, विमानन और रक्षा सहित कई प्रमुख उद्योगों में कार्यरत हैं. 'मिनीरत्न' कहलाने वाली ये कंपनियां दो कैटेगरी में आती हैं.
मिनीरत्न कंपनी के लिए पात्रता
मिनीरत्न कैटेगरी-I का दर्जा उन कंपनियों को मिलता है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया है, जिनका प्री-टैक्स प्रॉफिट लाभ तीन साल में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जिनका टर्न ओवर सकारात्मक है, उन्हें मिनीरत्न-I का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है.
मिनीरत्न कैटेगरी-II का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाया है और जिनका टर्न ओवर भी सकारात्मक रहा. इन शर्तों के अतिरिक्त किसी भी CPSE को सरकार को देय कर्ज या ब्याज के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा, मिनीरत्न संस्थाओं को बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.
मिनीरत्न PSUs की संख्या
2025 तक भारत में 73 मिनीरत्न कंपनियां हैं, जिन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है. कैटेगरी I में कुल 61 और कैटेगरी II में 12 कंपनियां शामिल हैं.
भारत में मिनीरत्न कंपनियों के लाभ
- सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपये या अपनी ओवर ऑल संपत्ति के बराबर निवेश कर सकते हैं.
- निवेश, संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक साझेदारियों में निर्णय लेने की शक्ति.
- कंपनी की योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को सुगम बनाकर, मिनीरत्न का दर्जा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है.
- अत्यधिक नौकरशाही बाधाओं के बिना नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सकती हैं.
- निवेशक कई मिनीरत्न व्यवसायों की ओर उनकी स्थिर लाभप्रदता और विकास क्षमता के कारण आकर्षित होते हैं.
नवरत्न कंपनी किसे कहते हैं?
जिन PSUs को मिनीरत्न-I का दर्जा प्राप्त है और जिन्होंने पिछले पांच साल में से तीन वर्षों में "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त की है और जिनका छह चयनित प्रदर्शन संकेतकों में समग्र स्कोर 60 या उससे अधिक है, वे 'नवरत्न' अपग्रेडेशन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं. सरकार ने ग्लोबल लीडिंग बनने की दिशा में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 1997 में 'नवरत्न' योजना शुरू की थी.
नवरत्न कंपनी के पैरामीटर
- नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट
- मैनपावर कोस्ट से कुल प्रोडक्शन कोस्ट
- नियोजित पूंजी के लिए PBDIT
- PBDIT टर्न ओवर
- प्रति शेयर आय
- इंटर-सेक्टेरल परफोर्मेंस
'नवरत्न' दर्जे के क्या लाभ हैं?
कंपनियां बिना किसी पूर्व सरकारी अप्रूवल के किसी एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपये या अपनी ओवर ऑल संपत्ति का 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं. उन्हें परिचालन का विस्तार करने और नए व्यावसायिक अवसरों का अधिक कुशलता से पता लगाने का लचीलापन प्राप्त होता है. उन्हें ज्वाइंट वेंचर्स बनाने और टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग समझौते करने में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है. इस दर्जे का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है.
नवरत्न कंपनियों की लिस्ट
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
- नेशनल एल्युमीनियम कंपनी
- नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- एनएमडीसी लिमिटेड
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- रेल विकास निगम लिमिटेड
- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
- राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- IRCON
- RITES
- नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) लिमिटेड
- NHPC लिमिटेड
- SJVN लिमिटेड
- आईआरटीसी
- आईआरएफसी
यह भी पढ़ें- मेक इन इंडिया: आईआईटी जोधपुर ने बनाया 'अल्ट्रा लाइट,अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपर मेटल', एयरोस्पेस इंजन में होगा उपयोगी