कार्बाइड गन क्या होती है, जिससे दिवाले पर 300 लोग हुए घायल?

हैदराबाद: दिवाली के त्योहार के दौरान मध्य प्रदेश में कैल्शियम कार्बाइड गन से लगभग 300 लोगों की आंखों को चोट पहुंची. इसके चलते राज्य सरकार ने पटाखों के रूप में इस्तेमाल होने वाली कैल्शियम कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

राज्य में आंखों की चोटों से पीड़ित लगभग 300 लोगों में से लगभग 15 की भोपाल में आंखों की सर्जरी हुई है और 15 अन्य निगरानी में हैं. विदिशा में 50 से ज्यादा और ग्वालियर में 56 लोगों के घायल होने की खबर है. जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर पीड़ित सात से 14 साल के बच्चे हैं.

उल्लेखनीय है कि दिवाली से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों से कार्बाइड पाइप गन की बिक्री रोकने को कहा था, लेकिन बाजार में ये उपकरण धड़ल्ले से बिक रहे थे. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला प्रशासन को मौजूदा स्टॉक जब्त करने और कैल्शियम कार्बाइड गन की बिक्री और उत्पादन रोकने का निर्देश दिया है.

कार्बाइड गन क्या हैं?

कार्बाइड गन स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण होता है, जो पारंपरिक पटाखों पर नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शन पर निर्भर होते हैं. इन्हें कैल्शियम कार्बाइड (फलों को पकाने या वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला एक ग्रे इंडस्ट्रियल केमिकल) को पानी के साथ एक बंद या आधे-बंद कंटेनर, जैसे पाइप, बोतल या टिन के डिब्बे में मिलाकर बनाया जाता है.

इसके पीछे का विज्ञान सरल लेकिन खतरनाक है. जब पानी कैल्शियम कार्बाइड को छूता है, तो एसिटिलीन गैस बनती है, जो एक रंगहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है. इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है.