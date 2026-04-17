Explainer: खाली खजाना और वादों का बोझ, सम्राट चौधरी के सिर 'कांटों भरा ताज', इन चुनौतियां से कैसे निपटेंगे नए CM?
बिहार में एक साथ कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, इसपर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे काबू पाते हैं, पढ़ें पटना से अविनाश की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : April 17, 2026 at 10:52 AM IST
पटना : बिहार में भले ही सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना हो, पर जिस तरह से प्रदेश में समस्याओं का अंबार लगा है. उसपर पार पाना आसान नहीं होगा. विशेषज्ञ भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होते हुए भी सम्राट की अग्नि परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है.
40000 करोड़ से अधिक का बोझ : दरअसल, नीतीश कुमार की सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख 47000 करोड़ से अधिक का बजट बनाया था. हालांकि विधानसभा चुनाव के समय 125 यूनिट फ्री बिजली वादा किया गया, जिस पर 19000 करोड़ की राशि हर साल सरकार का खर्च हो रहा है.
डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹10000 की राशि की मदद दी गई है. इसमें भी सरकार को 15000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वादों में भी सरकार को हजारों करोड़ की राशि देनी पड़ी है. जो जानकारी है, अब तक 40000 करोड़ से अधिक की राशि का बोझ सरकार पर पड़ चुका है. आने वाले समय में यह राशि और बढ़ेगी ऐसे में वित्तीय वर्ष में चुनौतियां बढ़ने वाली है.
वादों का बोझ : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के वादों का बोझ सम्राट चौधरी पर आ गया है. वेतन, पेंशन और विकास की योजनाओं की राशि पर सीधा असर देखने को मिल रहा है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो ₹400 से बढ़कर 1100 किया गया है, हर महीने 10 तारीख को अकाउंट में भेजना है लेकिन अप्रैल महीने में अब तक राशि नहीं भेजी गई है.
''तेजस्वी यादव ने भी कहा था कर्मचारियों का छोड़िए मेरा भी वेतन नहीं मिला है. सरकार ने विकास की योजनाओं के भुगतान की राशि सीमित कर दी है. इन परिस्थितियों से पार पाना सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
नीतीश को भी मिला था खाली खजाना : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ कहते हैं कि 2005 में जब नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, उस समय भी बिहार की माली हालत ठीक नहीं थी. बजट का आकार महज 24 से 25000 करोड़ था लेकिन उन्होंने उसे धीरे-धीरे साढ़े तीन लाख करोड़ तक पहुंचाया है. हालांकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने जो वादा किया था, उसका असर खजाना पर पड़ रहा है.
''आने वाले समय में कई वादों को पूरा करना है, जिस पर बड़ी राशि खर्च होगी. महिलाओं को 2 लाख की राशि देने का वादा भी किया गया है. अभी श्रवण कुमार ने कहा है कि इसी महीने ₹20000 की एक और किस्त भेजी जाएगी.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
'विकास योजनाओं के लिए बढ़ेगा कर्ज' : एएन सिन्हा इंस्टीच्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बिहार सरकार का कर्ज भी बढ़ रहा है. बिहार सरकार की बड़ी राशि वेतन, पेंशन, मुफ्त की योजनाओं, सब्सिडी और ऋण अदायगी में जा रही है. सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के साथ केंद्र से विशेष मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सम्राट चौधरी के लिए सभी वादा को पूरा करना आसान नहीं होगा.
डबल इंजन की सरकार में केंद्र पर भरोसा : वहीं बिहार के अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है. ऐसे में जब पिछले 20 सालों में पहली बार एनडीए की सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो केंद्र के तरफ से भी मदद मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय योजनाओं की राशि बिहार को समय पर मिलेगी. साथ ही जो विकास की योजनाएं केंद्र की तरफ से हैं, उन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.
पलायन रोकने की चुनौती : बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था. प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव ने इसको लेकर तत्कालीन नीतीश सरकार को घेरा था. चुनाव के दौरान जोर देकर कहा गया था आगामी पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दी जाएगी. इससे पलायन की समस्या से निजात मिल सकती है. जिसको लेकर सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं.
''मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाएगा और बिहार को कई तरह से मदद केंद्र सरकार कर सकती है. खासकर केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े पैमाने पर निवेश किया जा सकता है. बिहार से जो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है उसे सम्राट चौधरी रोक सकते हैं.''- प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्री
'बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब' : राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. रोजाना हत्या-बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं. सरकार पूरी तरह से विफल दिखाई पड़ती है. 5 महीने से सम्राट चौधरी ही तो गृह मंत्री थे, हालात में तो कुछ सुधार नहीं हुआ है.
वैसे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी सख्त दिखाई पड़ रहे हैं. जब से उन्होंने गृह मंत्री का पदभार संभाला है, वह लगातार कह रहे हैं, 'या तो अपराधी बिहार छोड़कर चले जाएं, या जेल जाने के लिए तैयार रहें. किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.'
24 दिसंबर 2025 को सम्राट चौधरी ने कहा था, 'चोरी-छुपे कुछ अपराधी घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधियों को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना. कुछ लोग भाग भी गए हैं और जो नहीं भागा है उसको अगले तीन महीने में पक्का भगा दूंगा.'
मुस्लिम समाज को भी है सम्राट से उम्मीद : नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तो सभी वर्ग को लेकर चलने की कोशिश करते थे. खासकर मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने कई योजनाओं को लागू किया. अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर चलने की भी एक बड़ी चुनौती है.
''2005 से 2026 तक नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींची है उसे तो कोई पार नहीं कर सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के ही पद चिह्न पर चलेंगे. क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे. हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार का और तेजी से विकास होगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे.''- मो. इरशादुल्लाह, अध्यक्ष, सुन्नी वक्फ बोर्ड
भ्रष्टाचार और अफसरशाही : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता कहते हैं कि बिहार में बिना कमीशन दिए काम नहीं होता है. यहां अफसरशाही चरम पर है. हर स्तर पर कमीशन का बंटवारा होता है. ऐसे में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस दाग को भी धुलना होगा.
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'बिहार में होगा त्रिशूली विकास' : जेडीयू के नेता डॉ सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो अब बिहार में त्रिशूली विकास होगा. एक तो विकास पुरुष नीतीश कुमार का मार्गदर्शन, दूसरा सम्राट चौधरी का युवा नेतृत्व- संगठन में काम करने का अनुभव और तीसरा डबल इंजन की सरकार. तीनों के कारण त्रिशूली विकास होगा. विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
हालांकि अंत में राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ यह जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बेहतर बिहार सम्राट चौधरी को सौंपा है. ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी को जो सत्ता मिली है उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, विकास दर काफी कम हो. हालांकि जो वादा किया गया है वह बड़ा बोझ है. सम्राट उसे कैसे पार पाते हैं यह देखने वाली बात होगी.