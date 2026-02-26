ETV Bharat / bharat

ट्रिब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'क्या गड़बड़ हो गई, वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को देश में ट्रिब्यूनल्स के काम करने के तरीके पर नाखुशी जताई और इसे “गड़बड़” और “वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह” बताया. इस मामले की सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे. बेंच ने स्थिति को संभालने के लिए नए उपाय करने का सुझाव दिया, साथ ही ट्रिब्यूनल के कामकाज में बड़ी दिक्कतों को भी उठाया और जोर दिया कि अगर वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह हैं तो यह देश के हित में नहीं है. बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रिब्यूनल में टेक्निकल सदस्य एक भी फैसला नहीं लिख रहे हैं और न्यायिक सदस्यों से उन्हें लिखने के लिए कह रहे हैं या यह काम आउटसोर्स कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "हमने क्या गड़बड़ कर दी है?" सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो न्यायिक प्रणाली और अर्ध-न्यायिक प्रणाली को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है. हम अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा." आपको एक बिल्कुल नया सिस्टम लाना होगा. संविधान के तहत ट्रिब्यूनल की इजाजत है, लेकिन जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, जिस तरह से उन्हें काम करने की इजाजत है और जिस तरह से वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह हैं. शायद यही राष्ट्रीय हित में है.....