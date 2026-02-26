ETV Bharat / bharat

ट्रिब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'क्या गड़बड़ हो गई, वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह'

बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रिब्यूनल नो-मैन्स लैंड में काम कर रहे हैं और उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है.

February 26, 2026

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को देश में ट्रिब्यूनल्स के काम करने के तरीके पर नाखुशी जताई और इसे “गड़बड़” और “वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह” बताया.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे.

बेंच ने स्थिति को संभालने के लिए नए उपाय करने का सुझाव दिया, साथ ही ट्रिब्यूनल के कामकाज में बड़ी दिक्कतों को भी उठाया और जोर दिया कि अगर वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह हैं तो यह देश के हित में नहीं है.

बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रिब्यूनल में टेक्निकल सदस्य एक भी फैसला नहीं लिख रहे हैं और न्यायिक सदस्यों से उन्हें लिखने के लिए कह रहे हैं या यह काम आउटसोर्स कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "हमने क्या गड़बड़ कर दी है?"

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो न्यायिक प्रणाली और अर्ध-न्यायिक प्रणाली को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है. हम अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा."

आपको एक बिल्कुल नया सिस्टम लाना होगा. संविधान के तहत ट्रिब्यूनल की इजाजत है, लेकिन जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, जिस तरह से उन्हें काम करने की इजाजत है और जिस तरह से वे पूरी तरह से गैर-जवाबदेह हैं. शायद यही राष्ट्रीय हित में है.....

बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रिब्यूनल "नो-मैन्स लैंड" में काम कर रहे हैं और उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है.

बेंच ने कहा कि वह मौजूदा सदस्यों को पूरी तरह विस्तार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खाली जगहें नहीं भरी गई हैं, इसलिए वह मजबूर है.

सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से बात करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल केंद्र की बनाई हुई संस्थाएं हैं और अब केंद्र के लिए सिरदर्द बन गई हैं. उन्होंने आगे कहा, “वे आपके (केंद्र) लिए सिरदर्द हैं, और हमारे लिए बोझ हैं… वे हमारे लिए बोझ हैं क्योंकि वे जिस तरह के ऑर्डर देते हैं, जिस तरह से काम करते हैं और हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, उसके कारण वे हमारे लिए बोझ हैं.”

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने अगले आदेश तक अंतरिम उपाय के तौर पर ट्रिब्यूनल के मौजूदा चेयरपर्सन/सदस्य की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया.

बेंच ने ये बातें ट्रिब्यूनल के सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कहीं. यह बात पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बैकग्राउंड में कही गई, जिसमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के नियमों को रद्द कर दिया गया था.

