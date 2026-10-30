महिला पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ जारी दो कारण बताओ नोटिस पर फैसला करे भारतीय कुश्ती संघ- हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी का मानसिक रूप से शांत होना जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 30, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया है कि वह महिला पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते के भीतर फैसला ले. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने फोगाट की याचिका पर ये आदेश जारी किया. कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक खिलाड़ी का मानसिक रूप से शांत होना जरूरी है. कोर्ट ने साफ किया कि 9 मई और 17 जून को जारी किए गए नोटिसों पर अगर कोई फैसला होता है तो उस पर 20 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक अमल नहीं किया जाए.
सुनवाई के दौरान फोगाट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि इन दो कारण बताओ नोटिसों पर अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है. भारतीय कुश्ती संघ ने 9 मई के अपने नोटिस में फोगाट पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इसमें कहा गया है कि उन्होंने 'यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग' के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत, संन्यास से वापसी करने वाले एथलीटों के लिए जरूरी छह महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी नहीं की थी. वहीं 17 जून को, एशियाई खेलों के लिए सेलेक्शन ट्रायल से जुड़ी कथित घटनाओं को लेकर एक और नोटिस जारी किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई.
सुनवाई के दौरान राजशेखर राव ने कहा कि याचिकाकर्ता को आशंका है कि भविष्य के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है, जिससे उनके पास अदालत जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा. विनेश फोगाट जिस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हैं, वह दिसंबर में होने वाला है और इसके लिए उन्हें तैयारी करनी है. ये नोटिस एक लटकती तलवार की तरह है. इससे पहले सुनवाई के दौरान फोगाट ने कहा था कि वह उन छह महिला पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. अप्रैल और मई 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए 36 दिनों के विरोध-प्रदर्शन में, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ-साथ वह भी मुख्य चेहरों में से एक थीं.