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महिला पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ जारी दो कारण बताओ नोटिस पर फैसला करे भारतीय कुश्ती संघ- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया है कि वह महिला पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते के भीतर फैसला ले. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने फोगाट की याचिका पर ये आदेश जारी किया. कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक खिलाड़ी का मानसिक रूप से शांत होना जरूरी है. कोर्ट ने साफ किया कि 9 मई और 17 जून को जारी किए गए नोटिसों पर अगर कोई फैसला होता है तो उस पर 20 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक अमल नहीं किया जाए.

सुनवाई के दौरान फोगाट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि इन दो कारण बताओ नोटिसों पर अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है. भारतीय कुश्ती संघ ने 9 मई के अपने नोटिस में फोगाट पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इसमें कहा गया है कि उन्होंने 'यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग' के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत, संन्यास से वापसी करने वाले एथलीटों के लिए जरूरी छह महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी नहीं की थी. वहीं 17 जून को, एशियाई खेलों के लिए सेलेक्शन ट्रायल से जुड़ी कथित घटनाओं को लेकर एक और नोटिस जारी किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई.