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विनेश फोगाट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कुश्ती महासंघ! दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 (Asian Games 2026) के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. इस मामले पर शुक्रवार को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई होने की संभावना है.

हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 22 मई को विनेश फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने की हरी झंडी दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि WFI की चयन नीति भेदभावपूर्ण और बाहर करने वाली थी क्योंकि इसमें विनेश जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी पर विचार करने की गुंजाइश नहीं थी, जो मैटरनिटी लीव (मां बनने के बाद के ब्रेक) से वापस लौट रही हैं.

हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मातृत्व (मां बनना) विनेश जैसी महिला एथलीटों को खेल से बाहर करने का आधार न बने. हाई कोर्ट ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि मातृत्व को करियर में एक पेशेवर बाधा या किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार का कारण नहीं माना जा सकता.

हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30-31 मई को होने वाले चयन ट्रायल की WFI द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. साथ ही, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी वहां मौजूद रहेगा. अदालत ने कहा था, "अपीलकर्ता (विनेश फोगाट) को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो कि 30 मई 2026 और 31 मई 2026 को होने तय हुए हैं."