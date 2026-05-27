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पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक दिलीप मंडल ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार

टीएमसी विधायक दिलीप मंडल ( Dilip Mandal's social media page )

पुरी/कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी में गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल अभी वह पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की कस्टडी में हैं. दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिलीप मंडल के खिलाफ कई केस दर्ज थे, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप शामिल था. सूत्रों के मुताबिक, दिलीप मंडल पर चुनाव के बाद की एक घटना के आरोप लगे, जिसमें उन्होंने जीत के जुलूस के दौरान पुलिस को खुलेआम धमकी दी थी. इस घटना का वीडियो क्लिप सामने आने से राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मच गई. राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद, राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों की जांच शुरू की. तब से, विधायक अंडरग्राउंड हो गए थे. जांच के लिए पुलिस ने बिष्णुपुर, दक्षिण 24 परगना और आसपास के इलाकों में उनके कई घरों पर छापेमारी की गई. खास तौर पर, दिलीप मंडल के पैलान में बड़े बंगले में घंटों तक बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई. जांच करने वालों ने घर पर मिले अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स, वित्तीय ट्रांज़ैक्शन की जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की. लेकिन, उन छापों के दौरान भी मंडल का पता नहीं चला था.