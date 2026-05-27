पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक दिलीप मंडल ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया है.
Published : May 27, 2026 at 1:58 PM IST
पुरी/कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी में गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल अभी वह पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की कस्टडी में हैं.
दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिलीप मंडल के खिलाफ कई केस दर्ज थे, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप शामिल था.
सूत्रों के मुताबिक, दिलीप मंडल पर चुनाव के बाद की एक घटना के आरोप लगे, जिसमें उन्होंने जीत के जुलूस के दौरान पुलिस को खुलेआम धमकी दी थी. इस घटना का वीडियो क्लिप सामने आने से राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मच गई. राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद, राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों की जांच शुरू की. तब से, विधायक अंडरग्राउंड हो गए थे.
जांच के लिए पुलिस ने बिष्णुपुर, दक्षिण 24 परगना और आसपास के इलाकों में उनके कई घरों पर छापेमारी की गई.
खास तौर पर, दिलीप मंडल के पैलान में बड़े बंगले में घंटों तक बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई. जांच करने वालों ने घर पर मिले अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स, वित्तीय ट्रांज़ैक्शन की जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की. लेकिन, उन छापों के दौरान भी मंडल का पता नहीं चला था.
दिलीप मंडल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद जांच में अहम मोड़ आया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उससे पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को कई रिश्तेदारों और करीबी लोगों के फोन नंबर मिले. इन सुरागों के आधार पर अलग-अलग जगहों पर संपर्क बनाना शुरू कर दिया. वहीं जांच करने वालों को धीरे-धीरे यकीन हो गया कि दिलीप मंडल राज्य के बाहर कहीं छिपा हुआ है.
हालांकि शुरू में उसके सही ठिकाने के बारे में कोई राज नहीं था, लेकिन बाद में मोबाइल फोन लोकेशन डेटा और संचार जानकारी के विश्लेषण से जांच करने वालों को पता चला कि वह पुरी के एक होटल में गलत पहचान के साथ छिपा हुआ था.
वहां से वह अपने करीबी रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में था. खुफिया जानकारी कन्फर्म होने के बाद, एसटीएफ ने मंगलवार देर रात एक ऑपरेशन शुरू किया. ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर होटल पर छापा मारा गया. साथ ही दिलीप मंडल को बुधवार सुबह होटल से पकड़ लिया गया.
हालांकि, पूरे ऑपरेशन के बारे में भवानी भवन (पुलिस हेडक्वार्टर) की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. एक राज्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए एक सफल जॉइंट ऑपरेशन के बाद दिलीप मंडल को पुरी में गिरफ्तार कर लिया गया है. जरूरी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद, उन्हें पश्चिम बंगाल वापस लाया जाएगा.
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