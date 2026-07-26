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तत्काल टिकट बुकिंग: 1 अगस्त से बदल जाएगा यह नियम, जानिए नई टोकन टाइमिंग

नई दिल्ली: पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने 1 अगस्त से तत्काल बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए टोकन नियम लागू करने की घोषणा की है. इनका उद्देश्य टिकट काउंटर पर बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना, भीड़ कम करना और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ ही तय किया गया है ताकि यात्रियों के लिए यह प्रक्रिया और आसान हो सके. इस नए सिस्टम से यात्रियों को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर दो बार जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

नई टोकन टाइमिंग

अधिकारियों के मुताबिक, पश्चिम मध्य रेलवे जोन में नई टाइमिंग के तहत, AC क्लास के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक बांटे जाएंगे, जबकि नॉन-AC क्लास के लिए टोकन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक दिए जाएंगे.

वर्तमान में AC कोच में तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को सुबह 9 बजे से 9:25 बजे के बीच टोकन मिलते हैं, जबकि स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट बुक करने के लिए सुबह 9:30 बजे से 9:55 बजे तक टोकन मिलते हैं.

रेलवे अधिकारी ने आगे कहा कि हर रिजर्वेशन काउंटर पर AC क्लास के लिए 10 टोकन और नॉन-AC क्लास के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "स्थानीय जरूरतों और यात्रियों की भीड़ को देखकर टोकन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है. सभी टोकन धारकों की बुकिंग पूरी होने के बाद, बची हुई तत्काल सीटें दूसरे यात्रियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दे दी जाएंगी."