TMC ने पूर्वोत्तर को अलग करने की धमकी देने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन किया: पीएम मोदी
सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला और "टुकड़े-टुकड़े गैंग" का समर्थन करने का आरोप लगाया.
Published : April 12, 2026 at 4:08 PM IST
कोलकाता: पिछले साल अक्टूबर में, जब उत्तर बंगाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और आपदाएं आईं, तो कोलकाता में तृणमूल के नेता और मंत्री जश्न में डूबे हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी रैली के दौरान यह मुद्दा उठाया और टीएमसी की कड़ी आलोचना की. रविवार को सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब उत्तर बंगाल के लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान थे, तब तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री कोलकाता में त्योहार मनाने में व्यस्त थे." साथ ही, मोदी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर, तृणमूल सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से भी समझौता कर रही है.
अक्टूबर 2025 में, रात भर हुई भारी बारिश से पहाड़ियों के अलग-अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड हुई थी. अचानक आई बाढ़ में लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी और घर और जानवर बह गए थे. इस आपदा के बीच, 5 अक्टूबर को कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल हुआ. इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अन्य मंत्रियों के साथ उत्तर बंगाल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने गई थीं.
अब इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में उठाया और कहा, "तृणमूल ने जानबूझकर उत्तर बंगाल के विकास को नजरअंदाज किया है. इस इलाके के लोगों को सभी सेक्टर—परिवहन, पर्यटन और उद्योग—में नजरअंदाज किया गया है. केंद्र सरकार से भेजा गया फंड पूरी तरह से सिंडिकेट ने हड़प लिया है!"
पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल ने उत्तर बंगाल पर अलग-अलग 'अन्याय' किए हैं. उन्होंने कहा, "तृणमूल का मकसद हर स्तर पर भ्रष्टाचार करना, जनता को डराना, लोगों की अनदेखी करना, राजनीतिक हिंसा करना, विपक्षी नेताओं की हत्या करना और विरोध की आवाजों को दबाना है. वे सिर्फ यही करते रहते हैं. हालांकि, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, तृणमूल के लुटेरों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा."
उन्होंने दोहराया कि तृणमूल के शासन के दौरान हुए हर अपराध की पूरी जांच की जाएगी—महिलाओं पर अत्याचार से लेकर दूसरे कई अपराध तक.
पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में भी बात की और तृणमूल पर तीखा हमला किया, और अपनी आलोचना "टुकड़े-टुकड़े गैंग" के मुद्दे पर केंद्रित की. उन्होंने कहा, "सिलीगुड़ी कॉरिडोर न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है. अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तृणमूल ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है. 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ने की धमकी दी थी और पूर्वोत्तर को अलग करने की वकालत की थी; फिर भी, यही वह ग्रुप है जिसे तृणमूल पनाह देती है और खुश करती है. तृणमूल संसद में भी उन्हें अपना समर्थन देती है."
प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो इस स्थिति को ठीक किया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक के मुद्दों पर बात करते हुए, उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों की ओर ध्यान दिलाया.
उन्होंने कहा, "तृणमूल पिछले 15 वर्षों में अपने काम का हिसाब नहीं दे पा रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है. फिर वे किस मुंह से सफाई दे सकते हैं? लेकिन, बंगाल के लोग अब तृणमूल से पाई-पाई का सही हिसाब मांग रहे हैं. जब मैं राज्य के अलग-अलग हिस्सों में घूमता हूं, तो मुझे बार-बार यही भावना - यही तस्वीर - देखने को मिलती है."
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