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दिल्ली से करोड़ों की चोरी करने वाला बंगाल का युवक बिहार में गिरफ्तार, सोने-चांदी और कई देशो की करेंसी बरामद

अररिया पुलिस ने दिल्ली से चोरी का सामान लेकर भाग रहे अख्तर अली को गिरफ्तार किया. साढ़े तीन करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात बरामद. पढ़ें-

Youth arrested in Araria
अररिया में बंगाल का युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 1:02 PM IST

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अररिया: बिहार के अररिया में पुलिस ने 1.259 ग्राम सोने के जेवरात और साढ़े 29 लाख रुपये व कई देशों की करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास से उसे पकड़ा गया. युवक तीन ट्रॉली बैग और कंधे पर एक बैग लेकर घूम रहा था, जिससे पुलिस को शक हुआ. नगर थाना पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया.

साढ़े तीन करोड़ से अधिक की बरामदगी: गिरफ्तार युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र निवासी अख्तर अली के रूप में हुई है. बैगों की जांच में पुलिस को सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, कीमती मोबाइल और विदेशी करेंसी बरामद हुई. कुल बरामदगी की कीमत साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. इसमें 689 ग्राम सोने का बिस्किट, 570 ग्राम स्वर्णाभूषण, 670 ग्राम चांदी के आभूषण, एक रोलेक्स घड़ी और 29 लाख 76 हजार 540 रुपये नकद शामिल हैं.

दिल्ली से चोरी का सामान लेकर भागा युवक (ETV Bharat)

दिल्ली में घर से की थी चोरी: गिरफ्तार आरोपी अख्तर अली दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में अरुण ठकराल के घर में नौकर के रूप में काम करता था. जब घर के मालिक और उनके परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, तब अख्तर अली ने मौके का फायदा उठाकर घर से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इसके बाद वह दिल्ली से फरार हो गया और अपने गांव की ओर जा रहा था.

कड़ी पूछताछ में कबूला अपराध: अररिया पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने गुरुवार शाम प्रेस वार्ता कर इस सफलता की जानकारी दी. सदर एसडीपीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस और डीआईयू की टीम ने युवक को हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ में अख्तर अली ने अपना अपराध कबूल लिया और बताया कि वह चोरी का सामान लेकर पश्चिम बंगाल स्थित अपने गांव जा रहा था.

"सूचना पर सदर एसडीपीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस और डीआईयू की टीम गठित की गई. टीम ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ की. कड़ी पूछताछ में अख्तर अली ने अपना अपराध कबूल लिया."- जितेंद्र कुमार, एसपी, अररिया

विदेशी करेंसी भी बरामद: बरामदगी में डॉलर, पाउंड, यूरो, दिनार सहित कई देशों की करेंसी शामिल है. आरोपी के पास से चोरी के अन्य सामान भी मिले हैं. पुलिस ने बताया कि कुल मूल्य साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा है. दिल्ली पुलिस भी आरोपी को अपने यहां ले जाने के लिए अररिया पहुंची है.

मामला दर्ज, टीम की सराहना: अररिया नगर थाने में इस मामले में कांड संख्या-192/2026, धारा-317 (2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है. छापेमारी टीम में सदर एसडीपीओ सुशील कुमार, नगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक, एसआई जितेंद्र प्रसाद, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, राजन कुमार और डीआईयू के अन्य अधिकारी शामिल थे.

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