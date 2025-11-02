ETV Bharat / bharat

'SIR के डर से पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर ने दी अपनी जान': TMC के मंत्री का दावा

तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की मौत के बाद सूबे में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने हैं.


मृतक मजदूर के घर पर पहुंचे टीएमसी नेता. (ETV Bharat)
जमालपुर (पूर्व बर्धमान): तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की मौत के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. शनिवार रात बर्धमान के मजदूर का शव जमालपुर स्थित उसके घर पहुंचा. मृतक का नाम बिमल संतरा (51) बताया गया. तमिलनाडु के एक अस्पताल में उसकी मौत हुई है. तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि मजदूर ने एसआईआर के डर से जहर खाकर अपनी जान दे दी. भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया.

क्या है घटनाः

बिमल संतरा कुछ लोगों के साथ चावल कूटने का काम करने तमिलनाडु गया था. 26 अक्टूबर को उसकी तबीयत खराब हुई. तमिलनाडु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार को उसका निधन हो गया. परिवार ने तमिलनाडु पुलिस में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया. फिर, ज़िला प्रशासन की मदद से, शनिवार रात उनका शव उनके जमालपुर स्थित घर पहुंचाया गया.


मृतक के घर बाहर जमा लोगों की भीड़. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं परिजनः

बिमल के परिजनों का दावा है कि राज्य में एसआईआर कराये जाने की घोषणा के बाद वह काफी तनाव में रह रहे थे. मृतक के बेटे बापी संतरा ने बताया, "मेरे पिता काफी एसआईआर के कागज़ात को लेकर तनाव में थे. अगर उनके पास कागज़ात नहीं होंगे, तो वे यहां अपने परिवार के साथ कैसे रहेंगे? इसी चिंता में वे बीमार पड़ गए. उसने कहा कि, शव का पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन यह पता कि रिपोर्ट में ज़हर के कोई नमूने मिले हैं या नहीं.

राजनीतिक घमासानः

मृतक के परिवार की इस शिकायत के बारे में जानने के बाद, राज्य के मंत्री स्वप्न देबनाथ, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवींद्रनाथ चटर्जी, जमालपुर के विधायक आलोक माझी और अन्य तृणमूल नेता उसी रात बिमल संतरा के घर पहुंचे. तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि प्रवासी मज़दूर ने एसआईआर के डर से ज़हर खाकर यह कदम उठाया.

राज्य मंत्री स्वपन देबनाथ ने कहा, "कई लोग एसआईआर के डर से आत्महत्या कर रहे हैं. बिमल संतरा ने अपनी जान ले ली. हमारे अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुझे और जिला अध्यक्ष रबीबाबू को फोन किया और उनके परिवार के साथ रहने के लिए कहा, इसलिए हम उनके घर गए हैं. इस मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. जिस तरह से उन्होंने एसआईआर शुरू किया है, खुद को जीवन समाप्त करने के मामलों की संख्या एक के बाद एक बढ़ रही है. ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है. विरोध में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा. हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं."

तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवींद्रनाथ चटर्जी ने कहा, "जमालपुर के बिमल संतरा ने एसआईआर के डर से आत्महत्या कर ली. वह तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते थे. इस बीच, जो लोग अन्य राज्यों में काम करते थे, वे एसआईआर के बारे में जानने के बाद घबरा रहे हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका नाम छोड़ दिया गया, तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है. एसआईआर के कारण, राज्य में एक के बाद एक व्यक्ति आत्मघाती कदम उठा रहा है. इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. वास्तव में, वे मतदाता सूची में हेरफेर करके चुनाव जीतना चाहते हैं."

जमालपुर भाजपा नेता प्रधान चंद्र पाल ने कहा, "यह एक दुखद घटना है. हालांकि, SIR का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. SIR को लेकर घबराहट कैसे हो सकती है?"

