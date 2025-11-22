ETV Bharat / bharat

SIR के काम का दबाव! बंगाल में एक और BLO की मौत, मंत्री ने किया घर का दौरा

20 नवंबर को दक्षिण कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाला ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में SIR के काम के कथित दबाव के चलते एक और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक, नदिया जिले में BLO के तौर पर काम करने वाली एक महिला शनिवार सुबह अपने घर पर मृत पाई गई. महिला के परिवार वालों का कहना है कि वह काम के तनाव में थी और उसने अपनी जान दे दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला BLO की पहचान रिंकू तरफदार के रूप में हुई है. वह छपरा क्षेत्र के कृष्णानगर के बंगालझी इलाके में अपने घर के कमरे में छत से लटकी हुई पाई गईं. अधिकारी ने कहा, "परिवार का कहना है कि SIR के काम के बोझ की वजह से वह बहुत ज्यादा दबाव में थी. हमें उसके कमरे से एक नोट मिला है. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. जरूरी जांच चल रही है." मृतक महिला बीएलओ के रिश्तेदार सुरजीत कुंडू ने कहा, "मुझे यह खबर मेरे एक मामा से मिली. यह सुनकर मैं मौके पर पहुंचा... उसके परिवार वालों से सुनने के बाद, मुझे पता चला कि वह चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर का प्रेशर नहीं झेल पा रही थी क्योंकि उसे हाल ही में BLO के तौर पर लगाया गया था. वह कुछ वर्षों से डायबिटीज की मरीज थी... उसने कहा कि काम का बोझ बढ़ रहा था... उसने यह जानकारी अपने पीछे छोड़े सुसाइड नोट में भी लिखी है." उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है... उन्हें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार के कदम उठाने चाहिए. पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री उज्जल बिस्वास ने मृतक के घर जाकर उसके परिवार वालों से बात की और उन्हें सांत्वना दी.