SIR के काम का दबाव! बंगाल में एक और BLO की मौत, मंत्री ने किया घर का दौरा

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में SIR के काम के कथित दबाव के चलते एक महिला BLO ने जान दे दी.

West Bengal woman BLO found dead at her residence due to SIR work-related stress in Nadia
20 नवंबर को दक्षिण कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाला (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 4:02 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में SIR के काम के कथित दबाव के चलते एक और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक, नदिया जिले में BLO के तौर पर काम करने वाली एक महिला शनिवार सुबह अपने घर पर मृत पाई गई. महिला के परिवार वालों का कहना है कि वह काम के तनाव में थी और उसने अपनी जान दे दी.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला BLO की पहचान रिंकू तरफदार के रूप में हुई है. वह छपरा क्षेत्र के कृष्णानगर के बंगालझी इलाके में अपने घर के कमरे में छत से लटकी हुई पाई गईं. अधिकारी ने कहा, "परिवार का कहना है कि SIR के काम के बोझ की वजह से वह बहुत ज्यादा दबाव में थी. हमें उसके कमरे से एक नोट मिला है. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. जरूरी जांच चल रही है."

मृतक महिला बीएलओ के रिश्तेदार सुरजीत कुंडू ने कहा, "मुझे यह खबर मेरे एक मामा से मिली. यह सुनकर मैं मौके पर पहुंचा... उसके परिवार वालों से सुनने के बाद, मुझे पता चला कि वह चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर का प्रेशर नहीं झेल पा रही थी क्योंकि उसे हाल ही में BLO के तौर पर लगाया गया था. वह कुछ वर्षों से डायबिटीज की मरीज थी... उसने कहा कि काम का बोझ बढ़ रहा था... उसने यह जानकारी अपने पीछे छोड़े सुसाइड नोट में भी लिखी है."

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है... उन्हें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार के कदम उठाने चाहिए.

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री उज्जल बिस्वास ने मृतक के घर जाकर उसके परिवार वालों से बात की और उन्हें सांत्वना दी.

इसी हफ्ते, 19 नवंबर बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले में एक बूथ-लेवल ऑफिसर फांसी पर लटकी हुई मिली थी. बीएलओ के परिवार ने दावा किया था कि उसकी मौत के लिए "SIR का बहुत ज्यादा काम का प्रेशर" जिम्मेदार है.

सीएम ममता ने किया SIR रोकने का आग्रह
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बंगाल में चल रहे SIR को रोकने का आग्रह किया है. गुरुवार को उन्होंने CEC को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार "बिना प्लान के और जबरदस्ती की कार्रवाई" से और जानें खतरे में पड़ सकती हैं और इस काम की सच्चाई भी खतरे में पड़ सकती है.

जलपाईगुड़ी में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "गहरा सदमा और दुख हुआ. फिर हमने जलपाईगुड़ी में एक बूथ लेवल ऑफिसर - शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को खो दिया, जिन्होंने चल रहे एसआईआर (SIR) के काम के भारी दबाव में अपनी जान दे दी."

सीएम ममता ने कहा कि पहले एसआईआर की प्रक्रिया में तीन साल लगते थे, लेकिन अब चुनाव राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए महज दो महीने में इस प्रक्रिया को पूरा करने की सीमा तय की है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह विवेक से काम ले और इस अभियान को तुरंत रोके, इससे पहले कि और जानें जाएं.

4 नवंबर से पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी. लेकिन इस बीच बंगाल, केरल, गुजरात समेत कुछ अन्य राज्यों में कथित रूप से एसआईआर के दबाव में बीएलओ की मौत की खबरें सामने आई हैं.

