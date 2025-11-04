ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल की महिला के साथ मारपीट: दोषी पाए जाने पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन, जी परमेश्वर ने मांगी रिपोर्ट

सुंदरी बीबी, जो वार्थुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हाउसकीपर थी. उनरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी.

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (X@DrParameshwara)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 6:52 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी को पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ वार्थुर पुलिस स्टेशन के एक कर्मचारी द्वारा अमानवीय मारपीट के आरोप की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. आज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि सुंदरी बीबी, जो वार्थुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हाउसकीपर थी. 31 अक्टूबर को फ्लैट में कूड़ा साफ करते समय, उन्होंने मालिक को फर्श पर गिरे 100 रुपये दिए. हालांकि, मालिक ने पैसों के साथ घर से एक सोने की अंगूठी चोरी होने का आरोप लगाया था.

मामले में उन्होंने वार्थुर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी. उसने बाद में यह आरोप लगाया गया कि सुंदरी बीबी और उनके पति को थाने ले जाने वाली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की. एक सामाजिक कार्यकर्ता के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दंपति को रिहा कर दिया.

पश्चिम बंगाल सरकार तक पहुंची खबर
इस बीच पुलिस पर लगे आरोपों की खबर पश्चिम बंगाल सरकार तक पहुंच गई है, जिसने सुंदरी बीबी से संपर्क कर बेंगलुरु पुलिस के व्यवहार की निंदा की. पश्चिम बंगाल के सांसद समीर उल ने पीड़ित महिला को कानूनी सहायता का आश्वासन दिया है. दूसरी ओर राज्य महिला आयोग ने भी घटना की गंभीरता को समझते हुए स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है.

गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर की प्रतिक्रिया
घटना के बारे में शहर में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने कहा, "यह मेरे संज्ञान में आया है. मैंने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त को इस पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम जांच करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

