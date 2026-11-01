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पश्चिम बंगाल: पति को पीट-पीट कर भगाया फिर महिला से गैंगरेप, एक गिरफ्तार, चार फरार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): बारुईपुर पुलिस जिला अंतर्गत सोनारपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को कथित रूप से बंधक बनाकर बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपराधियों ने विरोध करने पर पीड़िता के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत चार अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

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