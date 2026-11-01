पश्चिम बंगाल: पति को पीट-पीट कर भगाया फिर महिला से गैंगरेप, एक गिरफ्तार, चार फरार
इस वारदात के बाद से सोनारपुर इलाके के स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है.
Published : November 1, 2026 at 4:15 PM IST
सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): बारुईपुर पुलिस जिला अंतर्गत सोनारपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को कथित रूप से बंधक बनाकर बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपराधियों ने विरोध करने पर पीड़िता के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत चार अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
क्या है घटना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे की है. पीड़िता अपने पति के साथ एक रिश्तेदार के घर आई हुई थी. देर रात जब दंपती सोने के लिए पास के ही एक दूसरे मकान की तरफ जा रहे थे, तभी पांच अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें रास्ते में ही दबोच लिया.
अपराधियों ने पहले महिला के पति की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर हो गया. इसके बाद आरोपी महिला को घसीटकर एक सुनसान कमरे में ले गए और वारदात को अंजाम दिया.
एक घंटे तक बंधक रही पीड़िता
पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने शोर मचाने या विरोध करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उसके गले पर चाकू रख दिया. महिला को करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, जिसके बाद वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागी और पास के एक घर में शरण ली.
शनिवार को पीड़िता द्वारा सोनारपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने सामूहिक बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. बारुईपुर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतीश बिस्वास ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी चार फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.
स्थानीय लोगों में आक्रोश
इस वारदात के बाद से सोनारपुर इलाके के स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुभाषग्राम स्टेशन के आस-पास का इलाका लंबे समय से असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है. यहां खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री होती है.
पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बार-बार सूचित करने के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है. निवासियों ने सभी फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.
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