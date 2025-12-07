ETV Bharat / bharat

SIR फॉर्म बांटने के बाद से BLO गायब, मतदाताओं की उड़ी नींद, वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर !

मालदा (पश्चिम बंगाल): मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा खत्म होने को है. लेकिन BLO कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. वोटर ने गणना फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन BLO कब आएंगे, किसी को नहीं पता. चुनाव आयोग ने एक बार एसआईआर गणना फॉर्म जमा करने का समय बढ़ा दिया है. हो सकता है कि वह दोबारा समय न बढ़ाए. लेकिन क्या इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने वाले हैं? जिनके गणना फॉर्म जमा नहीं हुए हैं. इस चिंता में सबकी रातों की नींद उड़ गई है.

यह मामला मलदा के इंग्लिश बाजार नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 के गंगाबाग इलाके के बूथ नंबर 183 का है. स्थानीय और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, देबाशीष दास को उस बूथ पर BLO नियुक्त किया गया था. शुरू में ठीक से काम शुरू करने के बाद, BLO अचानक गायब हो गया. उस बूथ के लोगों पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि उनके मोबाइल फोन भी स्विचऑफ थे.

हालांकि, अब प्रशासन की तरफ से नए BLO की नियुक्ति की गई है. लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं. नए BLO इतने कम समय में इतने सारे गणना फॉर्म की पूरी जांच कैसे करेंगे और उन्हें चुनाव आयोग के पोर्टल पर कैसे अपलोड करेंगे? बेशक, इसका जवाब किसी को नहीं पता. हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा.

बूथ नंबर 183 के मतदाता सुरजीत करमाकर ने कहा, "BLO ने करीब एक महीने पहले फॉर्म दिया था. लेकिन वह अभी तक फॉर्म लेने नहीं आया है. जब हम फॉर्म पर दिए गए नंबर पर उसे कॉल करते हैं, तो वह उपलब्ध नहीं होता. हमें इस बात की चिंता है. इलाके के कई लोग पार्टी ऑफिस में अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं. हालांकि, हम यह रिस्क नहीं लेना चाहते. हम BLO को फॉर्म जमा करेंगे."