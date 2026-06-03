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पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ी फूट के बीच सभी कमेटियां भंग कीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी की सभी कमेटियों, पार्टी से जुड़े संगठनों को भंग कर दिया है.

TMC chief Mamata Banerjee holding a meeting with party leaders.
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 4:03 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में बड़ी फूट के साफ संकेत मिलने के बाद, टॉप लीडरशिप ने अब एक अहम फैसला लिया है. बुधवार को तृणमूल ने अपनी सभी संगठनात्मक समितियों को भंग करने की घोषणा की है. पार्टी के टॉप लीडरशिप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि, तुरंत प्रभाव से, तृणमूल की सभी संगठनात्मक समितियां भंग हो गई हैं.

खास बात यह है कि दिन में पहले विधानसभा में टॉप लीडरशिप के निर्देशों को न मानते हुए ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 59 विधायकों का एक गुट अलग हो गया और खुद को एक अलग विपक्षी गुट बना लिया.

इस घटनाक्रम के लगभग तुरंत बाद तृणमूल का सोशल मीडिया पोस्ट आया.

पोस्ट में कहा गया: "ध्यान से सोचने के बाद, यह तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां, साथ ही इसके सभी संगठन तुरंत प्रभाव से भंग कर दिए जाएंगे.

पार्टी उच्च स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और संगठनात्मक मूल्यांकन की एक बड़ी एक्सरसाइज करेगी. इस एक्सरसाइज के नतीजों के आधार पर, मूल निकाय और सभी फ्रंटल संगठन के संगठनात्मक संरचना को फिर से बनाया जाएगा और सही समय पर इसकी घोषणा की जाएगी. पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए जोश और मकसद के साथ तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस बीच, बागी विधायकों ने बागी नेता रीताब्रत बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना है. गणित के हिसाब से, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए 30 विधायकों के समर्थन की जरूरत है.

ऋतब्रत को अभी 59 तृणमूल विधायकों का समर्थन हासिल है. उन्होंने विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बसु को एक पत्र दिया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि ऋतब्रत को आधिकारिक विपक्ष का नेता माना जाए. खास बात यह है कि उस पत्र में साफ तौर पर ममता बनर्जी को पार्टी का नेता बताया गया है.

चुनावी हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शुरू में बालीगंज से विधायक सोभनदेव चट्टोपाध्याय को अपने विधायक दल का नेता चुना था.

इसके बाद पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव ने विधानसभा को एक पत्र दिया. इस पत्र में औपचारिक रूप से निर्णय की जानकारी दी और अनुरोध किया गया कि सोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी जाए. लेकिन, जल्द ही उस पत्र पर फर्जी हस्ताक्षक के आरोप सामने आए. सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की.

जांच करने वाले कई विधायकों के घरों पर गए और अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस भेजा गया. इस घटनाक्रम के बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि तृणमूल के दो विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने हस्ताक्षर की जालसाजी का मामला सामने लाया था. इसके तुरंत बाद, तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया.

ये भी पढ़ें- ममता की TMC टूट के कगार पर, 59 विधायकों के बगावती तेवर, ऋतब्रत बनर्जी की भूमिका अहम

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