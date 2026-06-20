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पश्चिम बंगाल: कार से चिपका रहा टोल कर्मचारी, ड्राइवर ने 12 किमी तक घसीटा

जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने कार ड्राइव और उसमें सवार दो अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

West Bengal toll plaza employee dragged for 12 km while clinging to speeding car after dispute
पश्चिम बंगाल: कार से चिपका रहा टोल कर्मचारी, ड्राइवर ने 12 किमी तक घसीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 6:21 PM IST

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रायगंज (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में एक टोल प्लाजा कर्मचारी को तेज रफ्तार कार से 12 किमी तक घसीटा गया, जो कार के दरवाजे से चिपका हुआ था. उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के रहने वाले मोहम्मद बबलू ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. साथ ही बबलू ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और कार के दरवाजे से लटके व्यक्ति को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया.

बताया गया है कि यह घटना शुक्रवार रात दार्जिलिंग जिले के फूलबाड़ी इलाके में घोषपुकुर टोल प्लाजा पर हुई. कार के दरवाजे से लटका हुआ व्यक्ति टोल प्लाजा का कर्मचारी था. जानकारी के अनुसार, टोल कर्मचारियों और कार में बैठे लोगों – जिसमें ड्राइवर भी शामिल था – के बीच टोल टैक्स को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े के बीच, ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी, जबकि टोल कर्मचारी कार के दरवाजे से चिपका हुआ था. आरोप है कि कर्मचारी इस खतरनाक स्थिति में करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया.

इस बीच, इस्लामपुर शहर के रहने वाले मोहम्मद बबलू एक मरीज को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाते हुए कार से टोल गेट से गुजर रहे थे. उनके साथ अन्य लोग भी थे. टोल कर्मचारी को गाड़ी से लटका देखकर, उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. शुरू में, उन्होंने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने बार-बार उन्हें रोकने या उनकी गाड़ी को जबरदस्ती साइड करने की कोशिश की.

बबलू ने बताया, "हम कार को ओवरटेक करके रोकना चाहते थे, लेकिन वे हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे. इसलिए, हमने गाड़ी धीमी की और थोड़ा पीछे हट गए; अगर टोल कर्मचारी गिर जाता, तो वह हमारी गाड़ी के नीचे कुचल सकता था. हमने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और दूर से उनका पीछा किया. इस बीच, हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था. इसलिए, पुलिस फूलबाड़ी के पास अगले टोल प्लाजा पर इंतजार कर रही थी. वहां ट्रैफिक जाम होने की वजह से, आरोपी अपनी कार आगे नहीं बढ़ा सके, और हम पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे. टोल कर्मचारी सुरक्षित है; दरवाजे पर लटकने की वजह से उसके हाथ में बस मामूली चोटें आई हैं."

घटना की जानकारी मिलने पर टोल बूथ के दूसरे कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. बताया गया कि कार में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति और एक महिला थी. कहा जा रहा है कि वे नशे में थे. जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

मोहम्मद बबलू ने घटना का एक वीडियो पुलिस को दिया है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

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