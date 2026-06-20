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पश्चिम बंगाल: कार से चिपका रहा टोल कर्मचारी, ड्राइवर ने 12 किमी तक घसीटा

रायगंज (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में एक टोल प्लाजा कर्मचारी को तेज रफ्तार कार से 12 किमी तक घसीटा गया, जो कार के दरवाजे से चिपका हुआ था. उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के रहने वाले मोहम्मद बबलू ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. साथ ही बबलू ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और कार के दरवाजे से लटके व्यक्ति को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया.

बताया गया है कि यह घटना शुक्रवार रात दार्जिलिंग जिले के फूलबाड़ी इलाके में घोषपुकुर टोल प्लाजा पर हुई. कार के दरवाजे से लटका हुआ व्यक्ति टोल प्लाजा का कर्मचारी था. जानकारी के अनुसार, टोल कर्मचारियों और कार में बैठे लोगों – जिसमें ड्राइवर भी शामिल था – के बीच टोल टैक्स को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े के बीच, ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी, जबकि टोल कर्मचारी कार के दरवाजे से चिपका हुआ था. आरोप है कि कर्मचारी इस खतरनाक स्थिति में करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया.

इस बीच, इस्लामपुर शहर के रहने वाले मोहम्मद बबलू एक मरीज को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाते हुए कार से टोल गेट से गुजर रहे थे. उनके साथ अन्य लोग भी थे. टोल कर्मचारी को गाड़ी से लटका देखकर, उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. शुरू में, उन्होंने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने बार-बार उन्हें रोकने या उनकी गाड़ी को जबरदस्ती साइड करने की कोशिश की.

बबलू ने बताया, "हम कार को ओवरटेक करके रोकना चाहते थे, लेकिन वे हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे. इसलिए, हमने गाड़ी धीमी की और थोड़ा पीछे हट गए; अगर टोल कर्मचारी गिर जाता, तो वह हमारी गाड़ी के नीचे कुचल सकता था. हमने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और दूर से उनका पीछा किया. इस बीच, हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था. इसलिए, पुलिस फूलबाड़ी के पास अगले टोल प्लाजा पर इंतजार कर रही थी. वहां ट्रैफिक जाम होने की वजह से, आरोपी अपनी कार आगे नहीं बढ़ा सके, और हम पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे. टोल कर्मचारी सुरक्षित है; दरवाजे पर लटकने की वजह से उसके हाथ में बस मामूली चोटें आई हैं."