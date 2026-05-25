ममता बनर्जी की करीबी सांसद काकोली घोष का इस्तीफा, लगाए तमाम आरोप
विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं. ममता ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.
Published : May 25, 2026 at 9:46 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा रही है. तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. लगातार पार्टी में उथल-पुथल की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक पार्टी की सीनियर नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात के जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है.
उन्होंने विधानसभा चुनाव 2026 में अपने इलाके में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया. इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी अभियान की स्ट्रेटेजी और लीडरशिप के प्राथमिकताओं पर भी हमला बोला. बारासात से चार बार की सांसद, जिन्हें टीएमसी (TMC) के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है. बता दें, कुछ दिन पहले ही पार्टी की चुनावी हार के बाद उन्हें लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप के पद से हटाकर सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी को उनकी जगह लाया गया था.
हालांकि पार्टी के स्टेट चीफ सुब्रत बख्शी को लिखे उनके इस्तीफे में बारासात और उत्तरी 24 परगना के आस-पास के इलाकों में खराब चुनावी प्रदर्शन के लिए औपचारिक रूप से जवाबदेही का हवाला दिया गया था, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश स्थानीय संगठनात्मक जिम्मेदारी से कहीं आगे तक फैला हुआ लग रहा था. उन्होंने लिखा कि नेता ममता बनर्जी, अगर आप पहले की तरह ईमानदार, पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगी, तो पार्टी की इमेज फिर से चमकेगी. मुश्किल काम रातों-रात बनने वाले संगठनों से नहीं हो सकते.
राजनीतिक हलकों में 'फ्लाई-बाय-नाइट ऑर्गनाइजेशन' वाली बात को I-PAC पर सीधा हमला माना गया. I-PAC एक चुनाव कंसल्टेंसी कंपनी है जिसे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के तहत TMC के कैंपेन आर्किटेक्चर से करीब से जुड़ा हुआ माना जाता है. इस लेटर ने राजनीतिक हलकों में इस बात पर नई चर्चा शुरू कर दी है कि क्या विधानसभा चुनाव में हार ने टीएमसी के अंदर पुराने संगठनात्मक स्ट्रक्चर और नए, रणनीति-संचालित राजनीतिक मॉडल के बीच और गहरी दरारें पैदा कर दी हैं.
काकोली घोष दस्तीदार ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए क्राइम और करप्शन की घटनाओं ने लोगों में स्वाभाविक रूप से चिंता और डर पैदा किया है. डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए, पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, डेकोरम और वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए. ये विचार इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि इनमें विपक्ष की अक्सर उठाई जाने वाली चिंताओं की झलक दिखी और ऐसा लगा कि चुनावी हार के बाद पार्टी की इमेज को लेकर अंदरूनी बेचैनी है. बाद में पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने अपना हमला और तीखा कर दिया.
उन्होंने कहा कि मैंने I-PAC को अपॉइंट नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि ये जवान लड़के और लड़कियां हम जैसे फुल-टाइम पार्टी वर्कर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. मैं यहां 17 साल से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं. मेरा ऑफिस लोगों के लिए चौबीसों घंटे खुला रहता था. घोष दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के सातों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत काम किया है और उन्हें उम्मीद है कि जनता का समर्थन बना रहेगा.
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