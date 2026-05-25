ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी की करीबी सांसद काकोली घोष का इस्तीफा, लगाए तमाम आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा रही है. तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. लगातार पार्टी में उथल-पुथल की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक पार्टी की सीनियर नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात के जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने विधानसभा चुनाव 2026 में अपने इलाके में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया. इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी अभियान की स्ट्रेटेजी और लीडरशिप के प्राथमिकताओं पर भी हमला बोला. बारासात से चार बार की सांसद, जिन्हें टीएमसी (TMC) के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है. बता दें, कुछ दिन पहले ही पार्टी की चुनावी हार के बाद उन्हें लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप के पद से हटाकर सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी को उनकी जगह लाया गया था.

हालांकि पार्टी के स्टेट चीफ सुब्रत बख्शी को लिखे उनके इस्तीफे में बारासात और उत्तरी 24 परगना के आस-पास के इलाकों में खराब चुनावी प्रदर्शन के लिए औपचारिक रूप से जवाबदेही का हवाला दिया गया था, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश स्थानीय संगठनात्मक जिम्मेदारी से कहीं आगे तक फैला हुआ लग रहा था. उन्होंने लिखा कि नेता ममता बनर्जी, अगर आप पहले की तरह ईमानदार, पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगी, तो पार्टी की इमेज फिर से चमकेगी. मुश्किल काम रातों-रात बनने वाले संगठनों से नहीं हो सकते.

राजनीतिक हलकों में 'फ्लाई-बाय-नाइट ऑर्गनाइजेशन' वाली बात को I-PAC पर सीधा हमला माना गया. I-PAC एक चुनाव कंसल्टेंसी कंपनी है जिसे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के तहत TMC के कैंपेन आर्किटेक्चर से करीब से जुड़ा हुआ माना जाता है. इस लेटर ने राजनीतिक हलकों में इस बात पर नई चर्चा शुरू कर दी है कि क्या विधानसभा चुनाव में हार ने टीएमसी के अंदर पुराने संगठनात्मक स्ट्रक्चर और नए, रणनीति-संचालित राजनीतिक मॉडल के बीच और गहरी दरारें पैदा कर दी हैं.