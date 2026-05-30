पश्चिम बंगाल: सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला, पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए, शर्ट फाड़ी,चोर के नारे लगाए...

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में लोगों ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अचानक हमला बोल दिया.

Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee escapes after the attack.
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी हमले के बाद बचकर जाते हुए. (PTI video screenshot)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 5:54 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का-मुक्की की और पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए और उन्हें 'चोर' कहा. साथ ही बनर्जी की कमीज भी फाड़ दी गई.

इस दौरान महिलाएं हाथों में अंडे लिए हुए दिखाई दीं. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे.

टीएमसी सांसद पर अनजान लोगों ने पत्थर, जूते और अंडे फेंके, और उन पर लात-घूंसे बरसाने की भी कोशिश की. बनर्जी को पुलिस हेलमेट पहने और फटी हुई शर्ट के साथ इलाके से बाहर ले जाते देखा गया.

चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मृतक पीड़ित के परिवार से मिलते हुए बनर्जी ने कहा, "देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है. यह पहले से प्लान था. इलाके में कोई पुलिस नहीं है. वे मुझे मारना चाहते हैं. मैं यह जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक स्थानीय पुलिस अपनी फोर्स भेजकर पीड़ितों के परिवारों को सुरक्षा नहीं देती."

दुर्व्यवहार, 'बांग्लादेशी' कहे जाने के साथ सोनारपुर निवासियों द्वारा पत्थर और अंडे फेंके जाने पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी- ये बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित है, अदालत जाएंगे, बार-बार याद दिलाने के बावजूद कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था.

