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TMC नेता जहांगीर खान की फरार पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साजिश में मुख्य भूमिका

जहांगीर खान की पत्नी के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी.

JAHANGIR KHAN WIFE ARRESTED
TMC नेता जहांगीर खान की फरार पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 11:43 AM IST

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बिष्णुपुर: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक बंगाल पुलिस ने रेजिना बीबी को आज शनिवार को जुल्पिया इलाके से पकड़ा. सूत्रों का कहना है कि पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी मांगेगी. बता दें, जहांगीर खान की पत्नी कई दिनों से फरार चल रही थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेजिना बीबी ने मंगलवार, 16 जून को फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमला करने, अशांति फैलाने और आरोपी जहांगीर खान को जबरदस्ती रिहा कराने की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी. पुलिस का दावा है कि इस अशांति के पीछे एक सोची-समझी साजिश थी, और रेजिना बीबी इस संगठना के मुख्य ऑर्गनाइजर में से एक थी. कहा जाता है कि उसने भीड़ जमा की, उन्हें पुलिस स्टेशन लाई, और अधिकारियों पर जहांगीर खान को रिहा करने का दबाव डाला. यह मामला तेजी से बिगड़ा और फिर यह मामला सीधी मुठभेड़ में बदल गया.

पुलिस जांच में पता चला कि हमले के दौरान स्टेशन के अंदर और बाहर बहुत ज्यादा अफरा-तफरी मची हुई थी. पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंके गए और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और पुलिसवालों को उनकी ड्यूटी करने में रुकावट डालने के आरोप लगे. घटना के दौरान कई पुलिस अफसर घायल हो गए थे. घटना के तुरंत बाद स्टेशन पर कई केस दर्ज किए गए. रेजिना बीबी के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिसमें उस पर कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. यहां तक ​​कि सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों पर देशद्रोह का केस लगाया जाना चाहिए.

इसके अलावा, शस्त्र और विस्फोटक अधिनियम के तहत भी केस जोड़ा गया है. जांचकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत हैं कि स्टेशन को घेरते समय हमलावरों के पास खतरनाक हथियार और विस्फोटक सामग्री थी. इसके आधार पर, पुलिस ने और गहरी जांच शुरू की. रेजिना बीबी घटना के बाद से ही छिपी हुई थी. हालांकि कई संभावित जगहों पर तलाशी ली गई, लेकिन शुरू में उसका पता नहीं चल सका. आखिरकार पता चला कि वह जुल्पिया इलाके में एक रिश्तेदार के घर पर छिपी हुई है. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक खास ऑपरेशन शुरू किया.

कोई भी अनहोनी होने से पहले उसे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि रेजिना बीबी से पूछताछ करने से और भी जरूरी जानकारी मिल सकती है. खास तौर पर, हमले के पीछे के मास्टरमाइंड, फाइनेंशियल या दूसरे तरह की मदद देने वालों और घटना में एक्टिव रूप से शामिल लोगों के बारे में जानकारी सामने आ सकती है.

इस केस के सिलसिले में कई लोगों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है, और दूसरे संदिग्धों की तलाश जारी है. कुछ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला सिर्फ अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि प्रशासन पर दबाव डालकर कानून को प्रभावित करने की एक सोची-समझी कोशिश थी. इसलिए, पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है.

प्रशासन ने यह भी कहा है कि कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच आगे बढ़ने पर नई जानकारी सामने आने की संभावना है. फाल्टा पुलिस स्टेशन हमले के सिलसिले में रेजिना बीबी की गिरफ्तारी बेशक जांच में एक नया मोड़ है; पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से घटना के पीछे के बड़े नेटवर्क की जल्दी पहचान हो सकेगी.

पढ़ें: पश्चिम बंगाल : पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को शॉर्ट्स व टी-शर्ट में घुमाया

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