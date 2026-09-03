टीएमसी ऑफिस में सुबह-सुबह हमला, फर्नीचर तोड़ा, फोन छीना, अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर गंभीर आरोप
अभिषेक बनर्जी ने इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं संग मारपीट का भी आरोप लगाया.
Published : September 3, 2026 at 9:35 AM IST
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय पर धावा बोला गया और वहां तोड़फोड़ की गई है. इस पर अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गुरुवार तड़के हथियारों से लैस बीजेपी के गुंडों ने पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और वहां तोड़-फोड़ की.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर घटना का वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि आज सुबह कैमक स्ट्रीट पर जो हुआ, वह कानून के राज पर एक शर्मनाक हमला है. सुबह करीब 4.30 बजे, हथियारों से लैस बीजेपी के गुंडों ने कोलकाता के बीचों-बीच स्थित हमारे पार्टी ऑफिस पर धावा बोल दिया. उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, उनके फोन छीन लिए, फर्नीचर तोड़ा, ऑफिस में तोड़-फोड़ की और इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट कर दिया. और कोलकाता पुलिस कहां थी? हमारे लोगों और वकीलों की ओर से बार-बार कॉल और ईमेल किए जाने के बावजूद, लगभग दो घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला. यह बहुत ही निंदनीय और अस्वीकार्य है.
What happened at Camac Street this morning is a disgraceful assault on the rule of law.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
At around 4.30 am, BJP hooligans, armed with weapons, stormed our party office in the heart of Kolkata. They attacked our people, snatched their phones, smashed furniture, ransacked the… pic.twitter.com/J3LrSsmKJI
उन्होंने आगे लिखा कि हम इस हमले में शामिल हर व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं. हम इस बात की भी जांच की मांग करते हैं कि इस हिंसा की योजना किसने बनाई, इसे किसने आयोजित और निर्देशित किया, और बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में क्यों नाकाम रही. कोई भी राजनीतिक पार्टी या हथियारों से लैस गुंडों का कोई भी समूह कानून से ऊपर नहीं हो सकता. अगर लोग सुबह 4.30 बजे हथियारों के साथ किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में घुस सकते हैं, लोगों पर हमला कर सकते हैं और संपत्ति में तोड़-फोड़ कर सकते हैं, जबकि पुलिस वहां मौजूद नहीं होती, तो पश्चिम बंगाल में कानून का राज आखिर बचा ही क्या है? अब बहुत हो चुका. दोषियों को गिरफ्तार करें. जवाबदेही तय करें. अभी कार्रवाई करें.
उन्होंने आगे लिखा कि आज सुबह-सुबह बीजेपी ने मेरे पार्टी ऑफिस के साथ यही किया है. क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर कोई कदम उठाएंगे? क्या केंद्रीय गृह मंत्री कोई कार्रवाई करेंगे? क्या PMO कोई एक्शन लेगा? या वे बस अनदेखा करते रहेंगे? अब समय आ गया है कि न्यायपालिका, खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट, इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान ले और पश्चिम बंगाल में कानून का राज बनाए रखने के लिए कदम उठाए. और सुवेंदु अधिकारी से एक सीधा सवाल: आप तृणमूल कांग्रेस और मुझसे इतना क्यों डरते हैं कि आपको डराने-धमकाने के ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं?
This is what the BJP has done to my party office in the early hours of this morning.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
Will the Governor of WB act? Will the Union Home Minister act? Will the PMO act? Or will they continue to look the other way?
It is high time the judiciary, particularly the Calcutta High… pic.twitter.com/SLNwNQ6u7k
अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के साथ हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के जरिए ऐसा ही बर्ताव किया जाना है, तो मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. यह लोकतंत्र नहीं है. यह राजनीतिक गुंडागर्दी है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए. और जो लोग चुप रहने का फ़ैसला करते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए. ऐसी हर हरकत याद रखी जाएगी. हर हमला, डराने-धमकाने की हर हरकत, सत्ता का हर दुरुपयोग. कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा.
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