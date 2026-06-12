TMC के बागी नेताओं का लेटर और लिस्ट आई सामने, जानें कौन-कौन है शामिल
टीएमसी के बागी नेताओं में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं शामिल है. उन्होंने साफ कर दिया है कि वे ममता के साथ हैं.
Published : June 12, 2026 at 10:21 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी में अंदरूनी दरार बढ़ती ही जा रही है. हर दिन सांसद और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को टीएमसी (TMC) में एक बड़ी उथल-पुथल मच गई, जब सीनियर नेताओं काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय समेत 19 अलग हुए सांसदों ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में अपने नाम जमा किए.
तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं की चर्चा जोरों पर हैं. इसी बीच एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें 19 सासंदों के हस्ताक्षर हैं. इस लिस्ट में सायोनी घोष, युसुफ पठान के नाम भी शामिल हैं. पहले यह भी चर्चा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम बागी नेताओं की लिस्ट में है, लेकिन गुरुवार को उन्होंने साफ कर दिया कि वे हर हाल में ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे.
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI (@ANI) June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
लिस्ट पर डालें एक नजर
- काकोली घोष
- शताब्दी रॉय
- बापी हलदर
- डॉ शर्मिला सरकार
- प्रसून बंद्योपाध्याय
- जगदीश बर्मा बसुनिया
- असित कुमार मल
- अरूप चक्रवर्ती
- रचना बनर्जी
- सायोनी घोष
- खलीलुर्रहमान
- अबू ताहिर खान
- युसुफ पठान
- मिताली बैग
- माला रॉय
- कालीपद सोरेन
- दीपक अधिकारी
- जून मालिया
- पार्थ भौमिक
टीएमसी (TMC) की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इस बात की पुष्टि की है कि 20 सांसद के एक ग्रुप ने लोकसभा में अलग बैठने की जगह की ऑफिशियल मांग की है, जिससे पार्टी के पार्लियामेंट्री रैंक में ऑर्गेनाइजेशनल बंटवारे का संकेत मिलता है. यह कदम हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी के अंदर बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जिससे कथित तौर पर पार्टी के पुराने नेताओं और ममता बनर्जी की सेंट्रल लीडरशिप के बीच दरार बढ़ गई है.
गुरुवार को राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया. बता दें, एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा इस्तीफा है. 10 जून को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था. 8 जून को राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रे ने संसद के अपर हाउस के मेंबर और टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था. तृणमूल कांग्रेस में चल रही उथल-पुथल के बीच राज्यसभा के मेंबर के तौर पर इस्तीफा देने के तुरंत बाद, टीएमसी के पूर्व सांसद प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के 'लोगों की राय मान ली है' और फिर अपर हाउस से इस्तीफा देने का फ़ैसला किया है.
इससे पहले बुधवार को, बागी टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने असंतुष्ट गुट और कांग्रेस के बीच किसी भी मर्जर की अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया, और कहा कि चल रहा घटनाक्रम पूरी तरह से संगठन का अंदरूनी मामला है. बनर्जी, जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर मान्यता दी थी, ने दावा किया कि उनके कैंप को अब 64 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो शुरू में समर्थन पत्र पर साइन करने वाले 58 विधायकों से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि ये विधायक अपनी बात पक्की करने के लिए स्पीकर को औपचारिक रूप से एक पत्र देने की तैयारी में हैं.
इस बीच, टीएमसी (TMC) के बागी सांसदों के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) नेताओं से मिलने की खबरों से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के साथ संभावित तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, किसी भी ऑफिशियल मर्जर की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे किसी भी कदम के लिए संविधान के दसवें शेड्यूल के तहत एंटी-डिफेक्शन कानून का पालन करना होगा, जिसमें किसी भी दल-बदल को मान्यता देने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है.
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