पश्चिम बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कुछ लोगों की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए थे. यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने रखी गई. बेंच ने सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी की दलीलों पर ध्यान दिया. बेंच को बताया गया कि यह याचिका पहले के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने से जुड़ी है. सीनियर वकील ने कहा कि ये वे वोटर हैं जिन्होंने पहले वोट दिया था, और अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए हैं. बेंच ने कहा कि मौजूदा हालात में, वह न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर अपील नहीं कर सकती. सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि अपील स्वीकार्य हैं. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई.