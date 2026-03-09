ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा

पश्चिम बंगाल एसआईआर के संबंध में बेंच को बताया गया कि यह याचिका पहले के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने से जुड़ी है.

March 9, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कुछ लोगों की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए थे.

यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने रखी गई. बेंच ने सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी की दलीलों पर ध्यान दिया. बेंच को बताया गया कि यह याचिका पहले के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने से जुड़ी है.

सीनियर वकील ने कहा कि ये वे वोटर हैं जिन्होंने पहले वोट दिया था, और अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए हैं. बेंच ने कहा कि मौजूदा हालात में, वह न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर अपील नहीं कर सकती. सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि अपील स्वीकार्य हैं. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई.

24 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास को लेकर दोनों पक्षों, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की चिंताएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और कोर्ट को मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की SIR में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, 'तार्किक विसंगति' और 'अनमैप्ड' कैटेगरी के तहत फ्लैग किए गए मतदाता दस्तावेज की जांच के लिए 294 सेवारत और सेवानिवृत्त जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को तैनात करने के बाद भी, इस अभ्यास में 50 लाख केस कवर करने के लिए लगभग 80 दिन लगेंगे.

